2020: el año catalizador para el teletrabajo

El teletrabajo no es un tema nuevo, es algo que ya teníamos presente: desde la virtualización hasta el Digital Workspace. A raíz del tiempo de traslado en las grandes ciudades, que repercute en el tiempo productivo del trabajador y el bienestar del mismo, nos preguntamos ¿por qué no trabajar desde la casa? Y comenzaba a ser un tema a planear en un futuro no cercano, cuando de repente nos llegó el COVID-19.

La pandemia ha sido un catalizador para la adopción de nuevas tecnologías que permitan realizar el teletrabajo. Dicha evolución ha variado de acuerdo a las empresas y al estadio en el que estaban encarando el teletrabajo.

Hubo empresas que ya venían trabajando en la implementación del teletrabajo, con lo cual tuvieron que acelerar el paso y les resultó más fácil. Por otro lado, hay empresas que por temas culturales miraban el tema con desconfianza, ya que prefieren ver a sus colaboradores físicamente para entender que siguen trabajando, a este tipo de compañías la adaptación les ha costado un poco más. Y por último, están las empresas que no la vieron venir.

En 2019, en México se realizó una modificación al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo para que existiera una regulación en el teletrabajo.

Actualmente, es uno de los países con mayor proporción de trabajadores satisfechos por el teletrabajo, el 84% declaró estar a gusto con la modalidad según el estudio elaborado por diferentes escuelas de negocios de América Latina.

¿Qué beneficios tiene el adaptarse a la “nueva realidad” para las empresas?

Es fundamental que las empresas puedan adaptarse a la “Nueva normalidad” garantizando el funcionamiento continuo con soluciones como Digital Work Space, haciendo previamente una evaluación y análisis del estado actual de los elementos que disponen para la migración.

Al inicio de esta crisis, muchas empresas implementaron VPNs, lo que fue una decisión acertada para asegurar la continuidad operacional en su momento, pero esto representó un gran desafío, ya que puso en juego la seguridad de la información de la empresa abriendo un espacio para los ciberataques.

Es importante tener en claro que teletrabajo no significa que el colaborador lleve su portátil a casa y se conecte desde ahí. El teletrabajo consiste en poder ofrecerle una experiencia de usuario como la que tenía dentro de la empresa pero desde casa, de manera segura y que le permita sentirse cómodo.

Otro de los beneficios o desafíos que debemos de tener en cuenta son los costos, y que esta adaptación no represente un gasto mayor, sino que permita optimizar y reducir costos. Sabemos que luego de la pandemia sanitaria, viene una pandemia económica.

Un escenario ideal es brindar un espacio seguro de trabajo que represente un beneficio tanto para la empresa, como para el colaborador, con la opción de realizarlo en la nube que el cliente elija, tanto pública como privada, buscando reducir los costos de mantenimiento de dicha infraestructura pagando por lo que realmente están usando.

En función de cada compañía y de acuerdo con el sector al que pertenecen, deben tener una visión a futuro, para reinventarse y poder darle una vuelta al negocio teniendo como principal objetivo la comodidad del usuario. Un ejemplo claro de reinventarse es la aparición de nuevas carreras como el rediseño de ciudades, ya que nos dimos cuenta que la concentración en las grandes urbes no es efectiva para la economía y la gente.

Creemos que es fundamental el poder escuchar, para entender tanto al cliente como a sus áreas de negocios; ambos aspectos no pueden estar disociados, sólo así encontraremos una solución adecuada a sus necesidades.

Toda crisis trae una oportunidad, y es lo que al ser humano lo mueve a salir de su zona de confort, promoviendo la investigación y la búsqueda de soluciones, y a partir de ahí surge el cambio.

Esta pandemia nos deja claro que debemos centrarnos en el usuario, mejorar su experiencia y permanecer atentos a condiciones externas, (como Covid-19) que nos obliguen a acelerar nuestros procesos o hacer cambio de planes.

Richard Poore, Regional Director of Sales de DWS (Digital Workspace Company).