4 movimientos que los CIO deben tomar para lograr una organización de TI más eficiente

El año pasado trajo más disrupciones de las que le correspondían, y no hay señales de que disminuya a medida que 2023 gana impulso. Aquí hay 4 formas en que los CIO deben prepararse para enfrentar cualquier eventualidad y salir del otro lado, aún más fuertes.

Los efectos de un entorno tan impredecible son profundos y ninguna organización en ninguna industria es inmune. Mirando a través de nuestra base de clientes, esperamos ver diversos grados de impacto a medida que continúa la turbulencia. ¿El hilo común? En casi todos los casos, existe una mayor necesidad de conocimiento de los datos y agilidad habilitada por la tecnología para reafirmar la posición que ésta tiene en la estrategia de inversión para lograr el crecimiento organizacional.

De esta manera, cuando se trata de asegurar el financiamiento y los recursos de la junta, ¿se coloca al CIO en el palco si la tecnología está en el centro de la estrategia de inversión? No necesariamente. Si bien invertir en tecnología es clave, y cada vez más, esto no significa que los presupuestos del CIO no estarán bajo presión, tanto para gastos de capital como para operaciones y mantenimiento (O&M). Es por eso que los CIO con visión de futuro están tomando medidas hoy para fortalecer su posición. Y sin importar la industria, creemos que hay cuatro movimientos inteligentes que cualquier CIO puede hacer ahora para ayudarlo a capear cualquier tormenta económica.

1. Optimice el gasto en la nube

Es un buen momento para que los CIO realicen una verificación de la salud financiera de su presupuesto de tecnología. Esto incluye ejecutar un análisis de gasto de evaluación comparativa en todas las categorías en relación con sus pares de la industria, así como con las principales empresas de tecnología. Luego, identifique oportunidades para reducir los costos de ejecución y liberar fondos para invertir en transformación y nuevas capacidades tecnológicas. Específicamente, mire las áreas más nuevas de gasto en tecnología de su organización, especialmente desde la última recesión económica. ¿Cuál es el mayor cambio que encontrará? Casi invariablemente, el gasto en la nube ha saltado de “bajo”, o incluso “inexistente”, a “alto”. Sin embargo, en muchos casos, ese dinero podría gastarse de manera más efectiva; a menudo vemos clientes que usan la nube de una manera intensiva en capital que imita la forma en que solían usar los centros de datos.

Recuerde, usted no posee servidores en la nube, simplemente los “alquila”. Por lo tanto, su uso y costos deben ser elásticos, expandiéndose y contrayéndose con la carga de trabajo. Ese es un beneficio central de la nube.

Es por eso que uno de los primeros pasos a considerar es optimizar su inversión en la nube. ¿Un ejemplo fácil? Apague el entorno de prueba cuando no lo esté utilizando. Y considere diferentes tipos de almacenamiento para diferentes clases de datos: almacenamiento de alta disponibilidad y capacidad de respuesta para datos transaccionales, y mayor latencia y menor costo para datos que no se necesitan de inmediato.

También debe examinar las facturas de sus proveedores de la nube. A menudo, estos son extremadamente complicados y se ejecutan en millones o cientos de millones de líneas de pedido. FinOps para la nube puede ayudar a rastrear y optimizar este gasto al mismo tiempo que obtiene importantes beneficios. Por ejemplo, una capacidad sólida de FinOps puede evitar errores de compromiso de gasto y ayudarlo a cambiar de un enfoque de “lift-and-shift” basado en una mentalidad de centro de datos a un verdadero modelo centrado en la nube que aprovecha todo el potencial de la nube.

2. Duplicar la automatización

Si su presupuesto de TI, y tal vez su negocio en general, está bajo presión en el entorno actual, entonces automatizar más procesos comerciales es un paso natural. Pero es importante implementar la automatización por las razones correctas, mirando más allá de los ahorros de costos obvios para considerar cómo contribuye a una estrategia empresarial más amplia.

Por supuesto, la automatización de tareas repetibles y de procedimiento a través de la automatización robótica de procesos (RPA) no solo reduce los costos, sino que también libera talento para actividades más estratégicas y de mayor valor, lo que permite que la empresa haga más con menos personas y aborde los problemas de suministro de talento.

¿Los resultados? Mayor eficiencia y mejores resultados. Si bien muchas organizaciones ya están implementando RPA, pocas lo están haciendo a escala, y la mayoría aún no ha adoptado por completo las oportunidades de automatización “inteligente” más avanzadas a través de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático que pueden desbloquear una verdadera automatización de extremo a extremo. Dado esto, el CIO debe convertirse en el impulsor de la automatización empresarial.

3. Sea abierto con los proveedores acerca de las restricciones presupuestarias

Trate de hablar con sus proveedores sobre la reducción de costos que enfrenta y es posible que se sorprenda gratamente de su respuesta. Si los trata como verdaderos socios y les da la oportunidad de hacer sugerencias sobre formas de ahorrar costos, probablemente regresarán con ideas creativas. Esto refleja nuestra propia experiencia: hemos trabajado con clientes durante recesiones en industrias como el acero y los servicios públicos, y sabemos que esperan que ofrezcamos formas creativas de hacer las cosas de manera más rentable. Ya sea que se trate de subcontratación, contratación interna o cualquier otra cosa, sus proveedores o socios a menudo tendrán grandes ideas.

4. Revise las licencias y suscripciones de software

Muchas organizaciones tienen un exceso de licencias y suscripciones de software, lo que aumenta los costos más de lo necesario. Hay varias formas de abordar este problema. Una es tomar medidas para optimizar las tarifas de suscripción en licencias costosas verificando que la base de usuarios use un producto de software o incluso funciones con licencia/suscripción por separado.

Otra es identificar oportunidades de ahorro al usar componentes de código abierto en lugar de software comercial. Además, la mayoría de los acuerdos de licencia de software incluyen procesos anuales para restablecer los costos de mantenimiento cuando cambian los patrones de consumo.

Luego, por supuesto, está la racionalización de los productos que son funcionalmente redundantes o que se pueden archivar/retirar. Si bien los CIO pueden llevar a cabo esta gestión de licencias por sí mismos, un enfoque más efectivo podría ser utilizar un socio con experiencia específica,

Con esos cuatro movimientos en mente, y en el impulso por reducir los costos en medio de la incertidumbre constante, los CIO pueden verse tentados a cancelar un proyecto en sus etapas finales para detener el gasto. Pero si ese proyecto implica retirar un activo o deshacerse de un centro de datos, las empresas deben seguir adelante por múltiples razones. Una es que, al detenerse, prolongarán la deuda técnica en el futuro para obtener un beneficio a corto plazo. Otra es que una vez terminado, los costos de mantenimiento, como en los servidores locales, desaparecerán. Así que no se detenga antes de llegar a la meta y descuide recolectar los ahorros.

Diana Bersohn y Adam Burden, CIO.com