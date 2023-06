4 opciones para reducir fácilmente los costos de la Nube

Los costos de la Nube se están disparando, y los analistas predicen un aumento de casi una cuarta parte sólo este año. Como resultado, las empresas están ajustando las estrategias de la Nube para garantizar una mayor eficiencia y control.

Eso incluye un uso más eficaz de la supervisión de la red, que ahora forma parte integral de muchas estrategias empresariales de TI, siendo los ojos y los oídos siempre activos de la red.

Sin embargo, en un momento de expansión de los precios de la Nube, el monitoreo optimizado de la red brinda una supervisión vital y también puede ayudar a identificar oportunidades de ahorro de dinero, de acuerdo con Luis Arís, Gerente de Desarrollo de Negocios de Paessler para Latinoamérica.

Al respecto, esta compañía compartió cuatro alternativas en que los administradores de TI podrían aprovechar el monitoreo de la red, que no sólo brinda resiliencia, sino que también “garantiza la eficiencia en la reducción del presupuesto”, según Arís. Las opciones sugeridas son:

1. Mantenerse alerta ante los crecientes costos de la Nube

Uno de los beneficios de las Nubes públicas es la escalabilidad. Sin embargo, esto también puede conducir a costos ocultos progresivos. Los proveedores de servicios en la Nube (CSP) comunes incluyen herramientas como Amazon CloudWatch y Microsoft Azure Monitor que ayudan a monitorear los costos de uso alineados con sus modelos de suscripción. Estas soluciones de monitoreo de CSP pueden parecer una opción rentable. Sin embargo, estas soluciones integradas tienen una variedad de limitaciones que no siempre ayudan a los administradores a abordar de manera proactiva los costos crecientes.

Por ejemplo, la fluctuación puede generar dificultades en la planificación del presupuesto, especialmente cuando existen requisitos inciertos para cargas de trabajo de alto rendimiento. No sólo eso, sino que con el potencial de múltiples CSP con cuentas en una organización, “monitorear los costos de la Nube a través de estas herramientas nativas puede convertirse en una pesadilla administrativa”, asienta Paessler.

Sin embargo, advierte que al usar una sola plataforma de monitoreo de red, es posible armonizar la información varias Nubes, lo que permite a los administradores pronosticar fácilmente los costos mensuales y anuales. Con un panel de administración central es posible monitorear sistemas, dispositivos, aplicaciones y tráfico con la capacidad de pronosticar fácilmente los costos y ajustar las estrategias en consecuencia.

2. Analice los costos más allá de lo obvio

Comprender el TCO o Costo Total de la Propiedad en la Nube puede ser una tarea difícil, especialmente en el entorno de múltiples Nubes. Por ejemplo, para analizar el costo total de la Nube, los líderes de TI deben tener en cuenta los recursos internos, como las tareas diarias de mantenimiento de la red, como los parches de seguridad que a menudo no tienen costo y permanecen ocultos. La subcontratación de tareas rutinarias de administración de red dentro de una solución integral de administración de red es una victoria fácil, ya que le devuelve un tiempo precioso al talento interno para avanzar en proyectos más transformadores.

Por ejemplo, el costo de los proyectos digitales retrasados o inconclusos debido a la falta de capacidad o experiencia interna puede ser abrumador. Una forma en la que esto se manifiesta a menudo es en la provisión de la Nube con especificaciones excesivas sólo para necesidades comerciales, lo que resulta en un desperdicio. Esto se puede mitigar mediante el uso de soluciones que proporcionan sólo lo que se requiere.

3. Hardware funcionando en diferentes temperaturas: calor y frío

El costo suele ser uno de los factores que impulsan la transición de una infraestructura de Nube local privada a servicios de Nube pública. Sin embargo, muchas empresas aún confían en la provisión de Nube privada en las instalaciones para obtener beneficios como seguridad mejorada y control total de los recursos. Sin embargo, con el aumento de los costos de la Nube pública, la promesa de menores costos fuera de las instalaciones se está desvaneciendo. Entonces, ¿cómo se puede hacer que la infraestructura de Nube privada sea lo más rentable posible?

Un factor que a menudo se pasa por alto es la temperatura y el monitoreo ambiental, una parte fundamental de una estrategia de monitoreo de la Nube consciente de los costos. Las temperaturas y la humedad excesivas de la sala de servidores pueden causar daños graves al hardware, aumentar los costos e interrumpir el flujo comercial. El clima extremo, junto con la incertidumbre energética, pueden causar problemas importantes para el hardware de red esencial; por ejemplo, los servidores dejan de funcionar correctamente tan pronto como la sala de servidores alcanza una temperatura de 35°C. Operar el hardware a temperaturas excesivas aumenta el desgaste, mientras que el enfriamiento excesivo provoca altos costos de energía.

Monitorear las temperaturas en el centro de datos junto con la temperatura del hardware puede ayudar a las organizaciones a reducir los costos asociados con el tiempo de inactividad, las reparaciones y el reemplazo de equipos defectuosos, extender la vida útil de los dispositivos de hardware, mejorar la eficiencia energética y garantizar el cumplimiento normativo. Esto requiere el uso de herramientas de monitoreo de red para que los equipos de TI puedan abordar los problemas de manera proactiva y optimizar su infraestructura de TI para reducir costos y mejorar la eficiencia.

4. Escale el monitoreo de la red sin problemas

Las redes a menudo comienzan pequeñas, pero crecen con el tiempo a medida que se agregan nuevos sistemas, funcionalidades, dispositivos, aplicaciones y nuevas ubicaciones geográficas. Como regla general, cada dispositivo en una red necesitará un promedio de 10 sensores para monitorearlo. Considere también que los entornos grandes son heterogéneos, con dispositivos y sistemas de muchos proveedores diferentes.

La infraestructura empresarial se vuelve más compleja cada día, con múltiples capas, innumerables dispositivos y tecnologías que necesitan integrarse sin problemas. Al considerar los requisitos de monitoreo de red, es esencial no sólo considerar las necesidades actuales sino también el potencial de crecimiento futuro. Una solución de monitoreo no correcta puede parecer un robo y terminar costando muy caro a largo plazo cuando no logra escalar adecuadamente con las crecientes necesidades.

Es imperativo garantizar que las herramientas puedan escalar fácilmente con la organización. Por ejemplo, una solución de visualización única que monitorea múltiples ubicaciones distribuidas es esencial, al igual que la capacidad de escalar horizontalmente los requisitos de monitoreo. Como tal, las organizaciones pueden reducir los costos asociados con el monitoreo de la red al centralizar sus esfuerzos, abordar los problemas de manera proactiva, automatizar las tareas rutinarias e implementar el mantenimiento predictivo, ahora y en el futuro.

En opinión de Arís, con el aumento de los costos de la Nube es fundamental que las empresas adopten una estrategia de Nube rentable. El monitoreo de la red se ha convertido en una parte esencial de las estrategias de TI, brindando supervisión constante e identificando oportunidades para ahorrar costos. Los administradores de TI pueden aprovechar el monitoreo de la red para mantenerse alerta ante los crecientes costos de la Nube, analizar los costos más allá de lo obvio, monitorear la temperatura y los factores ambientales, y escalar sin problemas el monitoreo de la red a medida que crece la organización.

“Al centralizar los esfuerzos, automatizar las tareas rutinarias e implementar el mantenimiento predictivo, las empresas pueden reducir los costos asociados con el monitoreo de la red y optimizar su infraestructura de TI. Con una estrategia de Nube efectiva que utilice el monitoreo de la red, las empresas pueden lograr una mayor eficiencia y control mientras mitigan el impacto del aumento de los costos de la Nube”, aseveró.