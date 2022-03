5G, metaverso e inteligencia artificial marcan el inicio del MWC 2022

El ejecutivo se hacía eco de que, a finales del año pasado, 180 operadoras de 70 mercados de todo el mundo habían lanzado servicios en clave 5G, y señalaba que: “los sectores que dispondrán de un abanico más amplio serán los tecnológicos relacionados con la sanidad, ciudades inteligentes, fintech, deportes y, literalmente, todas las tecnologías asociadas a todo tipo de verticales industriales. No en vano, el tráfico relacionado con la movilidad se incrementó más de un 40% solo durante el pasado año”. Asimismo, Granyrd hizo alusión a los 3.200 millones de personas en el mundo que todavía no utilizan internet móvil. “No obstante, este abismo se está reduciendo gracias a una mejora de la cobertura que, durante los pasados cinco años, ha conseguido que 1.400 millones de personas tengan acceso a banda ancha móvil”.

El primer protagonista de la jornada, Mats Granyrd, director general de GSMA, se congratulaba por el retorno de un evento en el cual los líderes, no solo de las tecnologías, sino también de otras industrias como, fabricación, energía, servicios financieros y otras muchas se reúnen en este entorno para hacer negocios. “Los innovadores y emprendedores de hoy son los líderes de mañana, y son los que están entendiendo el potencial de movilización de 5G”.

