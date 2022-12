6 desafíos de BI que los equipos de TI deben abordar

La Inteligencia de Negocios (BI) permite a las empresas aprovechar los conocimientos de cantidades masivas de datos. Pero hacerlo requiere superar una variedad de desafíos estratégicos y tácticos.

Todos los días, las organizaciones de todo tipo se ven inundadas con datos de una variedad de fuentes, y tratar de darles sentido puede ser abrumador. Por lo tanto, una estrategia sólida de Inteligencia de Negocios (BI) puede ayudar a organizar el flujo y garantizar que los usuarios comerciales tengan acceso a información comercial procesable.

“Para 2025, se estima que tendremos 463 millones de terabytes de datos creados todos los días”, anticipa Lisa Thee, líder de datos en Launch Consulting Group. “Para que las empresas se mantengan en contacto con el mercado, respondan y creen productos que se conecten con los consumidores, es importante aprovechar los conocimientos que surgen de esa información”.

El software de BI ayuda a las empresas a hacer precisamente eso al llevar los datos correctos a informes analíticos y visualizaciones para que los usuarios puedan tomar decisiones informadas. Pero sin el enfoque correcto para implementar estas herramientas, las organizaciones aún enfrentan problemas para maximizar el valor y alcanzar los objetivos comerciales.

Aquí hay seis desafíos comunes de BI que enfrentan las empresas y cómo TI puede abordarlos.

1. Bajas tasas de adopción de usuarios

Diana Stout, analista de negocios sénior de Schellman.

Para las organizaciones que desean obtener los beneficios de las herramientas de BI, es fundamental obtener la aceptación de todas las partes interesadas de inmediato, ya que cualquier reticencia inicial puede resultar en tasas de adopción bajas.

“El problema número uno para nuestro equipo de BI es convencer a las personas de que la inteligencia de negocios ayudará a tomar verdaderas decisiones basadas en datos”, opina Diana Stout, analista de negocios sénior de Schellman, una firma de asesores en seguridad cibernética global con sede en Tampa, Florida.

Para obtener la aceptación de los empleados, el equipo de Stout crea tableros de BI para mostrarles cómo pueden conectarse e interactuar fácilmente con sus datos, así como visualizarlos de manera significativa.

“Por ejemplo, supongamos que una parte interesada piensa que cierta línea de productos es la más rentable. Puedo construir un tablero y mostrarles la inteligencia que prueba que lo que piensan es correcto, o puedo demostrar que están equivocados y mostrarles por qué”, señala.

Esto permite a los usuarios ver el valor de adoptar herramientas de BI, según Stout.

2. Determinar qué método de entrega de BI se adapta mejor

Hay muchas formas tradicionales administradas por TI para entregar informes e información a partir de los datos. Pero al utilizar herramientas de BI de autoservicio, con paneles e interfaces de usuario más intuitivos, las empresas pueden optimizar sus procesos al permitir que los gerentes y otro personal no técnico manejen mejor los informes y, por lo tanto, obtengan un mayor valor comercial de los datos.

Axel Goris, líder global de análisis visual de Novartis.

Sin embargo, puede haber obstáculos para adoptar el enfoque de autoservicio. Tener demasiado acceso a través de muchos departamentos, por ejemplo, puede resultar en una cocina llena de cocineros sin experiencia aumentando los costos y exponiendo a la empresa a problemas de seguridad de datos. ¿Y desea que su equipo de ventas tome decisiones en función de los datos que obtenga y tenga la autonomía para mezclar y combinar para ver qué funciona mejor? El control centralizado y estandarizado sobre el despliegue de herramientas es clave. Y para hacerlo correctamente, TI necesita gobernar bien los datos.

Debido a estas ventajas y desventajas, las organizaciones deben asegurarse de seleccionar el enfoque de BI más adecuado para la aplicación empresarial en cuestión.

“Tenemos más de 100,000 asociados además de los externos que trabajan para nosotros, y ese es un grupo de usuarios bastante grande para servir”, afirma Axel Goris, líder global de análisis visual en Novartis, la corporación farmacéutica multinacional con sede en Basilea, Suiza. “Un desafío clave fue la organización en torno a la entrega: cómo se organiza la entrega, porque una empresa farmacéutica está muy regulada”.

Un modelo de entrega de BI administrado por TI, explica Goris, requiere mucho esfuerzo y proceso, lo que no funcionaría para algunas partes del negocio.

“Eso es porque sienten que es demasiado complejo; hay demasiados gastos generales y quieren moverse más rápido y ser más ágiles. Y si TI es el lugar al que acudir para la entrega, entonces TI se convierte en un cuello de botella porque no somos lo suficientemente grandes como para hacer la entrega para todos”.

Para enfrentar este desafío, Novartis implementó ambos tipos de entrega: el método administrado por TI y el enfoque de autoservicio administrado por el negocio.

“Con la entrega administrada por el negocio, proporcionamos las plataformas y las herramientas, y permitimos que el negocio, dentro de ciertos parámetros, funcione solo, use sus proveedores preferidos o que los equipos lo hagan ellos mismos, y eso es muy popular”, dice Goris, y agrega que todo se reduce a determinar “cómo podemos servir a todos en el negocio o permitir que los usuarios de BI se sirvan a sí mismos de una manera que sea escalable”.

3. Integrar datos o no

A medida que las organizaciones se ven obligadas a integrar datos de una variedad de fuentes de datos tanto locales como en la nube, lo que puede ser un proceso complicado y que requiere mucho tiempo, aumenta la demanda de simplificar el proceso de configuración. Pero muchos encuentran otras soluciones. Lionel LLC, por ejemplo, el diseñador e importador estadounidense de trenes de juguete y maquetas de ferrocarril con sede en Concord, NC, utiliza su ERP como su sistema de registro, según el CIO Rick Gemereth.

Rick Gemereth, director de información en Lionel LLC.

“Nuestra única fuente de datos es NetSuite, y tenemos todo nuestro ERP y comercio electrónico basado en NetSuite”, externa. “Uno de los beneficios de eso es que no tenemos el desafío de tratar de combinar datos de diferentes fuentes”. Sin embargo, lo que funciona para Lionel podría no funcionar en otros lugares. El desafío es encontrar la solución que funcione mejor para sus circunstancias particulares.

Stout, por ejemplo, explica cómo Schellman aborda la integración de su gestión de relaciones con los clientes (CRM) y los datos financieros.

“Una gran cantidad de software de Inteligencia de Negocios se extrae de un almacén de datos donde carga todas las tablas de datos que son el back-end de los diferentes software”, dice. “O tiene una [herramienta de BI] como Domo, que usa Schellman, que puede funcionar como un almacén de datos. Puede conectarse al software y lo colocará en una tabla. Luego tienes todas esas tablas en un solo lugar para que puedas tomar la información y manipularla”.

Jim Hare, distinguido vicepresidente y analista de Gartner, señala que algunas personas creen que necesitan tomar todos los datos almacenados en silos en los sistemas de varias unidades comerciales y volcarlos en un lago de datos.

“Pero lo que realmente necesitan hacer es repensar fundamentalmente cómo se administran y se accede a los datos”, asevera. “Lo que escribe Gartner es el concepto de un tejido de datos”.

Definido como un habilitador de acceso sin fricciones para compartir datos en un entorno de datos distribuidos, el tejido de datos tiene como objetivo ayudar a las empresas a acceder, integrar y administrar sus datos sin importar dónde se almacenen mediante gráficos de conocimiento semántico, administración activa de metadatos y aprendizaje automático integrado. “La estructura de datos permite que los datos residan en diferentes tipos de repositorios en la nube o en las instalaciones”, asegura Hare. “Se trata de poder encontrar datos relevantes y conectarlos a través de un gráfico de conocimiento. Y la clave de esto es la gestión de metadatos”.

4. Permitir que lo perfecto sea enemigo de lo suficientemente bueno

La sabiduría convencional dice que las empresas deben trabajar con datos de alta calidad para obtener los conocimientos necesarios para tomar las mejores decisiones comerciales. Pero eso no es del todo exacto, apunta Nicole Miara, líder de transformación digital en LKQ Europe GmbH, una subsidiaria de LKQ Corp. y un distribuidor líder de repuestos automotrices con sede en Zug, Suiza.

El hecho de que no crea que los datos son de la más alta calidad no significa que no tengan valor.

Nicole Miara, directora de transformación digital de LKQ Europe GmbH.

Cuando se trata de tomar decisiones, el deseo de una empresa de obtener datos perfectos puede ralentizar sus esfuerzos, ya que dedican tiempo a recopilar la mayor cantidad posible, corregir datos incompletos o corregir formatos. Es difícil tener datos perfectos, pero es posible que las organizaciones trabajen y analicen datos imperfectos para comenzar a traducirlos en información comercial, según Miara. Ella cita cómo con Project Zebra , un grupo de expertos de código abierto compuesto por líderes empresariales, académicos y tecnólogos que trabajan para impulsar la mejora de la cadena de suministro, pudo usar datos imperfectos para tomar buenas decisiones comerciales y mejorar significativamente la cadena de suministro.

“Los datos no tienen que ser perfectos para comenzar el viaje”, afirma. “Es un enfoque paso a paso”. Además, agrega, no puedes hacer predicciones si no tienes la capa de datos básica.

Por ejemplo, LKQ Europa estaba tratando de aplicar sus datos, incluidos los datos de ventas, para mejorar las operaciones de su cadena de suministro a la luz de los 35 meses de interrupción que experimentó debido a la pandemia. Sin embargo, la empresa solo tenía datos de su historial de ventas durante unos 12 meses.

“Tomamos datos de facturas y no teníamos información adicional sobre nuestras ventas, así que tomamos esos datos de ventas imperfectos e intentamos encontrar correlaciones con nuestro negocio futuro”, asevera Miara. “Pero queríamos entender si podíamos mejorar nuestro pronóstico para predecir la demanda basándonos sólo en esos datos. Descubrimos que nuestros datos imperfectos se correlacionaban muy bien con señales externas, como la inflación y el índice de empleo, aunque los datos no eran perfectos”.

5. Lidiando con la resistencia al cambio

La gestión del cambio fue la lucha número uno a la que se enfrentó Happy Feet International al implementar Inteligencia de Negocios, confiesa Nick Schwartz, CIO de la compañía de pisos de baldosas y tablones de vinilo de lujo con sede en Ringgold, Georgia.

Nick Schwartz, director de información en Happy Feet International.

La industria de los pisos es un infante tecnológico y, como tal, mucha gente no usa tecnología, según Schwartz. De hecho, cuando Schwartz se unió a la empresa hace tres años, los vendedores ni siquiera usaban el correo electrónico en el día a día, ya que se sentían más cómodos haciendo negocios por teléfono.

“La gente está acostumbrada a hacer las cosas de cierta manera”, dice. “Lo han estado haciendo de esa manera durante años y preguntan por qué estás tratando de hacerlo de una manera diferente. Así que tenemos que simplificar la experiencia tanto como sea posible para ellos y también realizar sesiones de entrenamiento más largas”.

6. Consistencia del gobierno de datos

Las organizaciones deben asegurarse de contar con procesos maduros de gobierno de datos, incluida la gestión de datos maestros y el gobierno en torno a métricas clave e indicadores clave de rendimiento (KPI), explica Justin Gillespie, director y científico de datos en jefe de The Hackett Group, un asesor de investigación y firma consultora.

“Todos escuchamos las historias de terror”, dice. “Todas las empresas con las que hablo tienen el mismo problema en el sentido de que las personas acuden a las reuniones con números diferentes y pasan toda la reunión discutiendo sobre cómo tal o cual obtuvo su número. Tener un conjunto centralizado de KPI y métricas que estén certificados por la organización es clave”.

La gobernanza también consiste en estandarizar las herramientas y plataformas, según Gillespie. “Desde una perspectiva de herramientas y tecnologías, rara vez se trata de no tener herramientas, generalmente se trata de tener demasiadas herramientas. Entonces, las empresas deben estandarizar un conjunto de herramientas y luego crear una competencia a su alrededor”.

Linda Rosencrance, CIO.com