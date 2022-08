6 preguntas clave de la junta directiva que los CIO deben estar preparados para responder

La junta espera que el CIO sea un agente fundamental para el cambio empresarial. Usted debe estar preparado para abordar estas preguntas difíciles y oportunas para asegurarle a su junta directiva que TI está siendo conducida en la dirección correcta.

Los directores de juntas como Jean Holley pueden ser el mejor amigo o la peor pesadilla de un CIO. Como ex CIO, Holley siempre se acerca al CIO antes de las reuniones de la junta para ofrecerle consejos sobre cómo manejar las preguntas inevitables. “Es asombroso cuántas veces no me aceptan”, confiesa Holley.

Estos CIO, especialmente aquellos que son nuevos en el puesto, a menudo se muestran como demasiado expertos en tecnología, fuera de contacto con el negocio o, lo que es peor, sin un conocimiento profundo en el puesto, añade. En tres juntas directivas diferentes, sus miembros le han preguntado a Holley si la compañía eligió al CIO correcto, y tres veces su respuesta fue negativa.

Esto se debe a que los CIO tienen más influencia que nunca en la sala de juntas. El CEO y la junta directiva pueden dirigir el barco, pero confían en el radar del CIO para ver lo que se avecina. La preparación es clave y puede hacer o deshacer la relación, de modo que lo mejor es prepararse para responder estas preguntas.

Primero, conozca a su audiencia

Antes de reunirse con la junta por primera vez, es importante investigar los antecedentes de cada miembro de la junta y de las otras juntas en las que están, aconseja Gary Cantrell, ex CIO y vicepresidente senior de TI en la empresa de fabricación Jabil, quien habló con su junta trimestral.

“La mayoría de los miembros de la junta no están muy versados ​​en TI, pero saben lo que es importante al leer las noticias o por lo que han aprendido de otras juntas en las que participan”, afirma Cantrell. “Si sigue a esas empresas en su feed y lee sobre un incidente antes de estar frente a la junta, puede responder preguntas con bastante facilidad. Si no, tienes que bailar sobre la marcha”.

1. “¿Somos vulnerables a las ciberamenazas actuales?”

La seguridad cibernética sigue siendo una de las principales preocupaciones de la junta, especialmente dada la guerra en Ucrania y los disturbios mundiales en curso. Los CIO siempre deben prepararse para esta pregunta sin “predecir el fin del mundo” o parecer demasiado confiados.

“Preparado para preguntas cibernéticas en el contexto del riesgo”, señala Jay Ferro, director de información y tecnología de Clario. “Explique que la probabilidad de que ocurra un riesgo X es muy baja, pero el impacto podría ser alto, así que esto es lo que estamos haciendo para mitigarlo”, dice Ferro. “Tenga una conversación sobre dónde no está tan seguro también, pero siga inmediatamente con cómo está mejorando, cuál es su plan y cómo pueden responsabilizarlo por mejorar”.

Aquí, los CIO pueden ayudar a la junta a ver mejoras reutilizando y actualizando gráficos y cuadros de rendimiento que se presentaron en reuniones anteriores de la junta, para que los directores puedan ver el progreso, agrega.

La vulnerabilidad no es la única pregunta relacionada con la cibernética que los CIO deben estar preparados para abordar. Ferro agrega que muchas veces lo pusieron en aprietos con la pregunta: “¿Estamos gastando lo suficiente en seguridad cibernética?”.

“Uno siempre quiere gastar más, pero su CEO está en la sala y debe tener mucho cuidado con su respuesta”, apunta Ferro. “No quieres tirar a tu CEO debajo del autobús”.

Por otro lado, el clima económico actual tiene algunas juntas que preguntan: “¿Puedes hacer esto de manera más económica?”, afirma Alexander Lowry, presentador del podcast “Boardroom Bound”. Por lo general, la respuesta es no si la empresa quiere mantenerse bien defendida o necesita retener el talento, dice. “Tiempo, costo y calidad forman el triángulo del equilibrio”, agrega, y los CIO deben explicar la importancia de los tres factores.

Los directores que forman parte de varias juntas también pueden preguntar sobre la cadena de mando de seguridad en la organización, asevera Holley. Debido a esto, a los CIO a menudo se les pregunta: ” ¿Debe el CISO informar al CIO o a otra persona?”

“Alrededor del 90 % de los CIO dirán que ‘sí, lo quiero’, pero si es una empresa basada en tecnología y desarrolla tecnología para ganarse la vida o tal vez en el espacio de seguridad, no debería estar bajo el CIO. La junta prefiere los controles y equilibrios de dos líderes diferentes en este caso, dice ella.

2. “¿Estamos invirtiendo en la tecnología adecuada que se alinea con nuestra estrategia?”

La junta quiere garantías de que el CIO tiene el control de las inversiones tecnológicas vinculadas a la estrategia corporativa. “Desmitifique esa conexión”, opina Ferro. “Muestre cómo esas inversiones se relacionan con el panorama general y muestre el retorno inmediato tanto como pueda”.

El CIO y CDO global Anupam Khare intenta educar a la junta directiva del fabricante Oshkosh Corp. en sus presentaciones. “Mi plataforma de diapositivas está en gran medida en el contexto del negocio, por lo que puede ver el beneficio primero y la tecnología después. Eso crea curiosidad sobre cómo esta tecnología crea valor”, refiere Khare. “Cuando decimos, ‘Este proyecto o tecnología ha creado este impacto de ingresos operativos en el negocio’, ese es el gancho. Luego explico el impulsor de ese impacto, y eso lleva a una mejor comprensión de cómo funciona la tecnología”.

Los miembros de la junta también pueden presentar sus propias sugerencias tecnológicas que escuchan de la competencia o de otras juntas en las que están. Por lo tanto, los CIO también deben estar preparados para responder la pregunta: “¿Deberíamos usar la misma tecnología que la empresa X?”

Evite la necesidad de usar jerga técnica para explicar los méritos de las nuevas plataformas en la nube, las aplicaciones orientadas al cliente o Slack como herramienta de comunicación, y “responda esa pregunta desde un contexto comercial, no desde un contexto tecnológico”, sostiene Holley. “[La respuesta] depende de cómo le esté yendo al negocio y dónde se encuentre competitivamente. ¿Está tratando de ser un líder o un seguidor rápido” en el espacio digital?”.

También es aconsejable preparar una lista de tres áreas en las que invertiría si hubiera capital disponible, dice Holley. “Esa es una pregunta clave para tener siempre una buena respuesta en caso de que la empresa esté tirando más efectivo o alguien no esté gastando tanto capital. Por ejemplo, si invertimos 5 millones de dólares ahora en este proyecto activo, podríamos obtener este ROI en seis meses. Puede que tampoco esté relacionado con TI. Si buscamos realizar esa adquisición en el primer trimestre del próximo año, ¿por qué no la hacemos en el cuarto trimestre de este año porque la gente tiene el ancho de banda?”.

Holley tenía una lista corta similar de proyectos para retrasar o detener si el negocio se estaba contrayendo o si la empresa tenía un trimestre difícil y necesitaba retroceder. Los principales contendientes fueron proyectos en los que el negocio no es lo suficientemente atractivo, o aquellos en los que el negocio no puede contar con el personal adecuado para que se mueva más rápido.

3. “¿Cómo está reteniendo y atrayendo talento tecnológico?”

Los miembros de la junta leyeron sobre la escasez de talento de TI en todo el mundo y les preguntan a los CIO qué están haciendo para desarrollar talento internamente y cómo están reteniendo a los trabajadores, dice Cantrell. También preguntan sobre las tasas de deserción y cómo está atrayendo nuevos talentos. ¿Sólo ofrece salarios más altos u otros beneficios?

4. “¿Deberíamos buscar la automatización para llenar los vacíos de contratación?”

Sin suficientes trabajadores calificados, algunos miembros de la junta también pueden preguntar acerca de la automatización o la robótica como alternativa, dice Lowry. “La pregunta podría ser: ‘Dado que no podemos conseguir suficientes seres humanos para hacer estas cosas de todos modos, ¿podríamos hacerlo de manera más eficiente con la automatización? No sólo hoy, sino a mediano o largo plazo, ¿haría que la organización fuera más resistente o nos ayudaría a operar de manera más económica?’”. Los CIO deben preparar una lista de qué partes del negocio podrían o deberían automatizarse, dice Lowry.

5. “¿Cómo está cultivando el equipo tecnológico más diverso, equitativo e inclusivo?”

Con el creciente énfasis en la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) como un objetivo clave en el lugar de trabajo y un impulsor de la productividad, los CIO también deben estar preparados para describir sus iniciativas de DEI, incluida la forma en que buscan este talento, como asociaciones con organizaciones. “Eso puede ayudar”, asegura Ferro.

Este tipo de temas de responsabilidad corporativa también pueden incluir cuestiones de sostenibilidad, agrega. “¿Qué está haciendo para administrar una organización de tecnología más sostenible, ya sea reduciendo el espacio de su centro de datos o migrando a la nube”.

6. “¿Qué debería preocuparnos que no esté en nuestro radar?”

La junta confía en su radar para ayudarlos a dar forma a la estrategia comercial. Una lista nítida de los tres primeros debería comenzar. “Esta no es una invitación para volverse apocalíptico o hablar demasiado o explicar demasiado”, argumenta Holley.

“Siempre pre-pensaba una respuesta interna y externa”, confiesa Holley. “Empiezo con algo como, ‘Externamente, existe la oportunidad de aumentar los ingresos en un x%’. O preguntaría, ‘¿Sabe lo que están haciendo nuestros competidores?’ Y me extendería en eso. O comenzaría con: ‘El competidor que ni siquiera vemos hoy probablemente esté haciendo esto’”.

En lugar de dar más detalles sobre cada idea, continuaba con “¿Le gustaría saber más?”. El presidente de la junta o el presidente de un comité generalmente diría que sí o querría hacer un seguimiento más adelante.

Lidiando con lo inesperado

Si surge alguna pregunta que no estás preparado para responder, nunca inventes la respuesta, dice Ferro. “Prepárese para decir, ‘Me gustaría volver a hablar con usted sobre eso, o simplemente diga, ‘Esa es una gran pregunta. Generalmente, está en nuestro radar. Hagamos una llamada por separado sobre eso’”.

La preparación puede dar buenos resultados, asevera Cantrell. “Siempre es la primera impresión. Si puede comenzar con buen pie en las primeras tres reuniones, la vida se vuelve mucho más fácil. Si no, se convierte en un desafío”.

Stacy Collett, CIO.com