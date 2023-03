7 CIO opinan acerca de la creación de una cultura de TI consultiva

Transformar TI de un tomador de pedidos a un socio que resuelve problemas requiere una mentalidad de negocio primero, credibilidad basada en resultados y una cultura impulsada por el valor, como puede atestiguar esta mesa redonda de destacados CIO.

¿Cómo podemos hacer que nuestros equipos de TI sean vistos como socios más consultivos para el negocio? Es una de las grandes preguntas que sigo escuchando de los CIO. Si bien la tecnología ha cambiado drásticamente durante la última década y se ha entrelazado cada vez más con el éxito del negocio, muchos equipos de TI permanecen en modo de toma de pedidos, respondiendo a las solicitudes y luego luchando para abordar los problemas que surgen después del hecho.

Con su visión integral de la organización, ninguna función está mejor posicionada que TI para colaborar con el negocio y asumir el papel de socio para la resolución de problemas. Como señala James Johnson, CIO de James Hardie Industries, “Muy a menudo, la función de TI es la función con más conocimientos en una empresa en términos de su amplio alcance y comprensión tanto del proceso comercial como de la tecnología que ejecuta ese proceso. Es casi como un superpoder secreto que, incluso dentro de la función de TI, no siempre reconocemos”.

Flexionar este superpoder, y ser creíble en el puesto, requiere un cambio de mentalidad y enfoque, así como nuevas habilidades.

Podemos aprender mucho de los CIO que han tenido éxito en la creación de culturas y fuerzas de trabajo de TI consultivas. En una mesa redonda virtual reciente, planteé la pregunta a un grupo de CIO de diversas industrias, incluido Johnson de James Hardie; Shanna Cotti-Osmanski, CIO de ConMed; Kristie Grinnell, CIO de DXC Technology; Vicki Hildebrand, CIO de BCBSMA; Sue Kozik, CIO de BCBSLA; Kelly Lyman, CIO de PECO; y Sanjay Shringarpure, CIO de Republic National Distributing. Compartieron valiosas perspectivas y consejos sobre cómo hacer que las organizaciones de TI asciendan en la curva de madurez para convertirse en socios consultivos más estratégicos y en una fuerza impulsora en el negocio.

Cambiar a una mentalidad de negocios primero

En muchos sentidos, los líderes tecnológicos y sus equipos están pasando por una transformación que les obliga a redefinir su propósito y la lente a través de la cual ven su función. Como señala Hildebrand, con el tiempo hemos desarrollado un lenguaje que separa la tecnología del negocio, y ese paradigma tiene que cambiar, comenzando con el liderazgo.

JAMES JOHNSON, DIRECTOR DE INFORMACIÓN DE JAMES HARDIE INDUSTRIES.

“Es entender que la función de TI es realmente ser el socio comercial primero, aportar valor a la empresa”, dice Johnson. “Así que dirijo con esa mentalidad. Quiero entender cuáles son los problemas comerciales y cómo podemos ayudar a resolverlos”.

En Republic National Distributing, Shringarpure lleva este concepto de negocio primero un paso más allá, describiendo la relación de TI con el negocio en términos de dos personas o equipos que tienen propiedad conjunta para impulsar un escenario de caso de negocio.

“A eso lo llamamos ‘dos ​​en una caja’”, agrega Hildebrand.

VICKI HILDEBRAND, CIO DE BCBSMA.

Y aquí es donde Lyman de PECO dice que un estilo de liderazgo consultivo es vital: “Eso es lo que ayuda a los empleados a sentir que son parte de la solución. Este no es un liderazgo senior que viene y me obliga a ir a hacer algo. Soy parte de las decisiones colectivas sobre cómo estamos ayudando al negocio de una manera que tenga resultados reales y valiosos. Estamos agregando valor no solo en lo que entregamos y la forma en que lo entregamos, sino que, al final del día, hemos optimizado estos procesos para que sean lo más eficientes que podemos ser”.

Esta mentalidad sobre el rol de TI debe desarrollarse y, en ocasiones, redefinirse en toda la organización, no sólo dentro de la organización de tecnología. Trabajando para James Hardie, un fabricante de cemento bien establecido con un equipo de TI en constante crecimiento, Johnson ha experimentado de primera mano la importancia de enfatizar a todos, incluidos los socios comerciales, que el trabajo de TI es uno de creación de valor, no de toma de pedidos.

Eso no siempre es fácil, especialmente cuando hay una percepción firmemente arraigada de que TI está ahí estrictamente para contribuir con capacidades técnicas. Incluso en una organización de seguros como BCBSLA, donde Kozik dice que la empresa confía en su equipo de TI “para ayudar a unir las cosas, ya que vemos cómo fluye la información en una visión empresarial que muchos de nuestros colegas comerciales no ven”, todavía hay muy pocos proyectos donde TI es el dueño del negocio. En cambio, TI se ve principalmente como un propietario técnico.

SUE KOZIK, CIO DE BCBSLA.

Es un desafío de percepción incluso a nivel de CIO, agrega Kozik. “Históricamente, en realidad no se nos consideraba gente de negocios. Éramos tecnólogos. Y yo decía: ‘¿Crees que el CFO es solo una persona de finanzas? ¿No son ellos un hombre de negocios en primer lugar? ¿Por qué es diferente?’”

Mostrándose diferente

En muchos casos, esas percepciones tienen sus raíces en la realidad de cómo se ha mostrado TI en el pasado. La mayoría de las organizaciones de TI todavía no están aprovechando su visión única de la empresa, especialmente cuando se trata de cómo sus equipos interactúan con los socios comerciales y su capacidad para anticipar y entregar un valor innovador. Esto no solo evita que muchos en TI obtengan ese asiento proverbial en la mesa; también puede oscurecer parte del trabajo creativo e innovador que está haciendo TI, y lo que eso contribuye al negocio.

KELLY LYMAN, CIO DE PECO.

“Tal vez no sea la gran cosa nueva y reluciente, sino un cambio de proceso más pequeño o la optimización a través de la automatización: esto agrega valor”, dice Lyman.

Shringarpure agrega que los profesionales de TI no tienen que asumir una iniciativa de cambio de juego masivo para comenzar a generar credibilidad con sus socios comerciales. De hecho, comenzar con algo más pequeño a menudo puede ser más efectivo. Al acumular ganancias incrementales con el tiempo, demostrarán su valor y obtendrán el derecho y la experiencia para abordar los proyectos más grandes en el futuro.

SANJAY SHRINGARPURE, CIO DE REPUBLIC NATIONAL DISTRIBUTING.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA

El problema es que, a veces, el propio equipo de TI no reconoce el impacto comercial total de lo que está creando. Necesitan comprender los objetivos más amplios del negocio, cómo encajan en ellos y cómo aportan valor al negocio. Junto con eso, los líderes deben brindar a las personas la oportunidad de desarrollar una visión empresarial en varias áreas de la organización para que puedan comprender cómo funciona el negocio. Y, enfatiza Lyman, debe invertir en talento y desarrollar a su gente para que tenga la capacidad de tener conversaciones centradas en el negocio.

Subir de nivel la organización de TI vale la pena en términos de credibilidad, confianza y relaciones más sólidas con los socios comerciales. Eso es fundamental para equilibrar las necesidades de todas las partes interesadas de una manera en la que todos puedan sentirse cómodos. Cotti-Osmanski, de ConMed, considera que tener claros los objetivos para todos también facilita la unión en torno a una solución.

SHANNA COTTI-OSMANSKI, CIO DE CONMED.

CONMED

“Si mi equipo de seguridad se saliera con la suya, todos estarían trabajando en un búnker de cemento con un lápiz y un papel que quemamos al final de cada día”, dice. “Tiene que haber un equilibrio y, a menudo, cuando veo un conflicto, es porque no nos hemos alineado o definido claramente nuestras metas. Ambos podemos estar de acuerdo en que hay un problema, pero no estamos de acuerdo en cuál es el problema y cómo resolverlo. Las personas que tienen más éxito pueden respaldar la conversación, escuchar y hacer preguntas”.

Esto requiere habilidades de comunicación, así como habilidades de consulta, dos de las llamadas habilidades blandas que ahora son fundamentales para el éxito en TI . Según Cotti-Osmanski, quien comenzó su carrera en consultoría, “Cuantos más líderes y profesionales de la tecnología se sientan cómodos con este tipo de conversaciones, más confianza tendrán en sus puntos de vista y más respeto tendrán por ellos. También serán más efectivos para comprender el contexto comercial y articular el valor, lo cual es especialmente útil cuando se trata de decisiones difíciles”.

Kozik de BCBSLA agrega: “A veces uno tiene que ser ese líder que dice que no estamos listos para enfrentar X. Es tener el coraje y la fe para decir que no, pero por la razón correcta. Es ‘no’ para que podamos lograr algo más de valor. Pero necesitamos equipar a nuestra gente para tener estas conversaciones diferentes con confianza”.

Construyendo cultura, aumentando el valor

A medida que más empresas reorganizan sus organizaciones tecnológicas en torno a los megaprocesos o flujos de valor del negocio, muchos CIO lo ven como una oportunidad para alinear y ampliar el rol de TI trabajando mano a mano con el negocio. Eso significa que los equipos de TI necesitan la mentalidad consultiva y el conjunto de habilidades para cumplir con su parte del trato.

KRISTIE GRINNELL, CIO DE DXC TECHNOLOGY.

Como dice Grinnell de DXC, el punto es ayudar a la empresa a tomar no solo mejores decisiones sobre qué y cómo implementar tecnología, sino también decisiones comerciales mejor informadas que generarán resultados tangibles.

“Tomamos decisiones sobre datos, procesos y sistemas, en ese orden. Y lo hacemos a propósito”, dice ella. “¿Qué datos necesitamos para tomar una buena decisión comercial para generar buenos conocimientos comerciales para que podamos innovar y adelantarnos a la curva? Tenemos KPI que analizamos, ¿cuáles son los resultados comerciales que estamos tratando de lograr? Todo tiene que ser mirado desde esa lente”.

Kozik, que tiene un historial de creación de una cultura consultiva en múltiples empresas e industrias, ha visto los resultados.

“Sé cómo termina esta película. A medida que mi gente comienza a aparecer y a participar de manera diferente, comenzamos a generar más valor. Estos éxitos cambian la narrativa con nuestros colegas de negocios y nos invitan a la primera reunión donde podemos tener el mayor impacto. Mientras tanto, la moral mejora en todo mi departamento. Es por eso que he sido tan intencional en invertir en el desarrollo de habilidades de consultoría y marketing”, dice ella.

Nunca ha habido un mejor momento para estar en la profesión de TI, y aquellos que apliquen estas nuevas habilidades mientras aprovechan la visión integral única de TI de la empresa continuarán prosperando.

Dan Roberts, CIO.com