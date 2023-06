7 errores comunes de capacitación en TI que debe evitar

Con las tecnologías avanzando y evolucionando rápidamente, las organizaciones están reconociendo la necesidad de mejorar las habilidades del personal de TI. Pero las malas prácticas de capacitación pueden conducir a habilidades de equipo deficientes y desventajas competitivas.

Es ampliamente reconocido que presentar a los equipos de TI los últimos avances en tecnología, negocios y seguridad es esencial para lograr el máximo rendimiento y productividad. Sin embargo, lo que no se discute con frecuencia son los errores que cometen los líderes de TI al establecer y supervisar programas de capacitación, particularmente cuando la capacitación se considera poco más que una tarea obligatoria.

“Tratar la capacitación como un ejercicio de casilla de verificación envía el mensaje a su equipo de que en realidad no le importa mucho el contenido que están aprendiendo, y esa mentalidad es contagiosa”, advierte Steve Ryan, gerente de BARR Advisory, proveedor de soluciones de seguridad y cumplimiento de normas para nube.

¿Su organización brinda a sus equipos la capacitación que necesitan para mantenerse al día con los últimos desarrollos de la industria? Para encontrar la respuesta, aquí hay una lista de verificación rápida de los siete errores de capacitación más comunes que debe evitar al mejorar las habilidades de sus equipos de TI:

1. Enfatizar los objetivos equivocados

Un gran error que cometen muchos líderes de TI es confiar en una estructura de capacitación que prioriza el avance profesional sobre el desarrollo de habilidades.

“Esto crea una cultura de ‘subir escaleras’ en lugar de un enfoque en la capacitación, el aprendizaje y la mejora continuos”, subraya Nicolás Ávila, CTO para América del Norte en la firma de desarrollo de software Globant.

Para mantener a los equipos comprometidos y alcanzar los objetivos, Ávila sugiere individualizar el desarrollo de habilidades mientras crea periódicamente misiones centradas en habilidades. La experimentación amplía la experiencia, particularmente en un campo en rápida evolución como la tecnología, donde poder aprender muchas habilidades nuevas es clave para el éxito tanto en la carrera como en la empresa, dice. “La creación de una cultura de desarrollo también conduce a una fuerza laboral más feliz y más comprometida, lo que puede minimizar el desgaste”.

No tema el desgaste, tema al estancamiento, aconseja Ávila. “Si tiene el equipo correcto, algunos miembros se irán, pero si tiene el equipo equivocado, es posible que todos se queden y dañen lentamente su organización sin posibilidad de reparación”.

2. Descuidar las habilidades interpersonales

Centrarse únicamente en las habilidades técnicas e ignorar otras habilidades profesionales esenciales, como la visión para los negocios, la gestión de la comunicación y el liderazgo, es un grave error, argumenta Sharon Mandell, CIO de Juniper Networks. “Algunas personas las llaman ‘habilidades blandas’, pero creo que deberían considerarse habilidades básicas”, afirma.

Si los miembros del equipo no pueden comunicarse e influir tanto en sus colegas como en las partes interesadas, es poco probable que puedan producir soluciones que funcionen para todos, añade Mandell. “Un mejor enfoque es asegurarse de que está haciendo algo de ambos, desarrollando habilidades básicas técnicas y complementarias”.

Para lograr la máxima eficacia de la capacitación, Mandell recomienda que los líderes de TI sigan un enfoque equilibrado. “Al enfocarse en crear equipos completos, está pensando a largo plazo”, afirma. También construirá una organización sostenible y resistente, no solo habilidades tecnológicas para hoy. “No dejes que las cosas urgentes nublen tu estrategia a largo plazo”.

3. No abordar el cambio

Comprométase con el aprendizaje, el desarrollo y la alineación comercial continuos para mantenerse a la vanguardia y cumplir objetivos comerciales más grandes, aconseja Dalan Winbush, CIO de la firma de plataforma de desarrollo de aplicaciones de código Quickbase.

Debido a que la tecnología siempre está cambiando, el personal de TI debe mantenerse actualizado con las nuevas innovaciones para continuar realizando su trabajo de manera efectiva. Dar prioridad a la alineación empresarial a expensas del aprendizaje y el crecimiento continuos puede conducir a la falta de innovación, el estancamiento y la incapacidad para alcanzar los objetivos de la organización, advierte.

La tecnología de formación también está avanzando rápidamente. Las opciones de capacitación impulsadas por la automatización de inteligencia, incluidas las ofertas que utilizan Inteligencia Artificial (IA) y aprendizaje automático, tienen el potencial de impulsar los resultados de la capacitación al proporcionar una instrucción altamente enfocada y relevante para el trabajo y el negocio que presenta experiencias de aprendizaje individualizadas.

4. Ignorar la diversidad

No reconocer a los miembros del equipo de TI como individuos únicos conduce, en el mejor de los casos, a resultados de capacitación desiguales. “La diversidad se extiende a la singularidad en la forma en que pensamos y procesamos la información, y estas diferencias dan forma a la forma en que aprendemos e interactuamos”, asegura Ashwin Sadasiva Kumar, vicepresidente senior, director de aprendizaje y campus de la consultora de TI Virtusa.

Los líderes de TI y sus colegas de capacitación deben diseñar módulos de capacitación que se adapten a todos los estilos de aprendizaje. “Algunas personas son pensadores visuales, mientras que otras son más analíticas o creativas”, dice Kumar. Las perspectivas importan, señala. “Por lo tanto, la diversidad en la formación es importante, ya que permite a los miembros del equipo abordar los problemas y desafíos desde diferentes ángulos, lo que puede conducir a soluciones más innovadoras y una mejor toma de decisiones”.

Kumar sugiere que los CIO deberían ampliar su perspectiva de formación y centrarse en las necesidades de sus equipos. “Esto comienza animando a los empleados a ser creativos y curiosos, al tiempo que cultiva el lugar de trabajo para priorizar el crecimiento individual”, asevera. “Los empleados buscan líderes para incubar un lugar de trabajo en el que tengan un asiento en la mesa, ya sea anticipando las necesidades de los clientes, comprendiendo las necesidades y los pronósticos de la organización, identificando y buscando acuerdos o sintiéndose motivados”.

5. Irrelevancia educativa

Los líderes de TI tienden a creer que la mayoría de los miembros del personal entienden la importancia de la capacitación y cómo se relaciona con su trabajo, opina Orla Daly, CIO de la firma de tecnología educativa Skillsoft. Sin embargo, eso con frecuencia no es cierto.

Los profesionales de TI quieren capacitación relevante, añade Daly. Si los miembros del equipo no entienden por qué es necesario un programa o sesión de capacitación específica, probablemente no reconocerán su valor. Centrarse en temas que son relevantes para su trabajo y que posiblemente conduzcan a un avance profesional motivará a los empleados y hará que estén ansiosos por aprender.

Cuando no hay contexto sobre el valor de la capacitación, es probable que los miembros del equipo descarten la capacitación como una tarea innecesaria. “O no tendrán tiempo para ello o seguirán los pasos sin digerir o retener ninguno de los mensajes o ideas clave”, explica Daly. “Esto no solo frustra el propósito de la capacitación prevista, sino que también puede generar frustración y desconexión entre los equipos”. Los profesionales de TI anhelan el crecimiento y el desarrollo profesional. “Si no ven el valor de sus programas de capacitación actuales, pueden perder la motivación o incluso considerar cambiar de trabajo”.

Desarrollar la relevancia de la capacitación requiere que los líderes de TI reconozcan y eliminen las barreras de capacitación, como las sesiones del curso que entran en conflicto con los horarios de trabajo agitados de los miembros del equipo o que se entrometen en su tiempo personal. “También significa conectar la capacitación con el desarrollo profesional y el crecimiento profesional”, refiere Daly.

El desarrollo del liderazgo y la capacitación en habilidades de poder son con frecuencia desafortunadas ideas tardías, afirma Daly. “Al mostrar a los empleados cómo la capacitación puede ayudarlos a lograr sus propios objetivos profesionales, además de respaldar las necesidades del negocio, los líderes de TI verán una mayor productividad y compromiso de los miembros de su equipo”.

6. Cortando esquinas

La educación en equipo nunca debe considerarse una idea de último momento, por lo que a los programas de capacitación se les deben asignar los recursos adecuados en términos de dinero, tiempo y capacitadores, dice Randall Trzeciak, director del programa de Maestría en Ciencias Políticas y Gestión de Seguridad de la Información en la Universidad Carnegie Mellon.

“No permita que las limitaciones de recursos nieguen la capacitación a todos los miembros del personal de TI relevantes, incluido el personal de soporte secundario”, aconseja.

A diferencia de los vinos finos o los blue jeans, los programas de capacitación no envejecen bien. “Asegúrese de que las habilidades de TI se mantengan al día con el cambio”, recomienda Trzeciak. “Asegúrese de que exista la capacidad de medir la eficacia de la capacitación durante y después de la finalización del programa de capacitación”.

7. Tratar la formación como una entidad discreta

Quizás el mejor y más efectivo enfoque de capacitación es educar a los miembros del equipo sin que ellos se den cuenta, señala Ryan, de BARR Advisory. Además de brindar capacitación formal convencional, un número creciente de organizaciones están haciendo que la capacitación sea una parte integral de la vida laboral diaria de cada miembro del equipo.

Ryan pone como ejemplo la capacitación en seguridad. “Esto significa enviar recordatorios periódicos a los empleados, realizar ejercicios regulares de concientización y presentación de informes sobre phishing, e incentivar a los empleados para que mejoren gamificando la experiencia de aprendizaje”.

