7 formas de arruinar su reputación de liderazgo en TI

Una sólida reputación profesional es su principal activo profesional. Tome en cuenta estas recomendaciones.

El respeto es un activo que todo CIO busca. Lograr una reputación de conocimiento, confiabilidad y honestidad requiere tiempo, así como un fuerte compromiso personal para adoptar los estándares profesionales. Sin embargo, un solo paso en falso, hecho con prisa o por una falta momentánea de juicio, puede hacer cenizas una reputación ganada con tanto esfuerzo.

El papel del líder de TI ha cambiado drásticamente en los últimos años. “Érase una vez, el CIO era el director de información, responsable de toda la infraestructura de TI de la empresa”, refiere Christopher M. Walker, consultor y entrenador de negocios. “Ahora, es más probable que el CIO sea conocido como el director de innovación, responsable de impulsar la transformación digital dentro de la organización”.

Si bien el rol del CIO ha evolucionado significativamente en los últimos años, muchos líderes de TI continúan cayendo en las mismas trampas que empañaron la posición y la estatura de innumerables colegas. “A pesar de la naturaleza cambiante del rol, todavía hay algunas formas infalibles para que un CIO arruine su reputación profesional”, afirma Walker.

Si bien una reputación ganada con tanto esfuerzo se puede arruinar de muchas maneras diferentes, hay un puñado de errores comunes que atrapan a los líderes de TI con una regularidad angustiosa. Aquí hay un vistazo a las siete formas principales en que los CIO logran involuntariamente moler su estatus profesional hasta el suelo.

1. Inflexibilidad

En el mundo actual que cambia rápidamente, las organizaciones necesitan un líder que sea ágil y se sienta cómodo con el cambio. “Si un CIO es inflexible y se resiste al cambio, pronto se hará evidente y, como resultado, su reputación profesional se verá afectada”, advierte Walker. La comunicación constante también es importante. “Si puede comunicarse de manera efectiva con los departamentos de negocios y de TI, estará bien encaminado para construir una reputación sólida”, señala.

Walker cree que los CIO deberían volverse más políticos en las interacciones de su equipo de gestión reuniendo seguidores y formando alianzas. “Necesitan poder navegar por las complejas aguas políticas que inevitablemente encontrarán”, señala. “Esta puede ser una tarea difícil y estresante, pero es algo que los CIO deben poder hacer si quieren tener éxito en sus carreras”.

2. Invisibilidad

Tu marca habla por ti cuando no estás en la sala, y los CIO pueden arruinar su reputación profesional ocultándose en las sombras, dice Maureen Farmer, fundadora y directora ejecutiva de Westgate Executive Branding and Career Consulting. La falta de una marca personal puede limitar la capacidad de un CIO para ascender en la escala de la industria, ya que siguen siendo un secreto, desconocido para cualquier persona ajena a la empresa.

Los CIO son expertos altamente calificados que lideran silenciosamente a sus equipos dentro de las infraestructuras digitales y físicas más complejas del mundo posindustrial, observa Farmer. Por lo general, al carecer de visibilidad más allá de su empresa, los CIO rara vez se enfocan en las estrategias y oportunidades de carrera personal. “En lugar de eso, brindan valor final a través de la reducción de costos, ganancias de eficiencia e integración de productos después de la fusión, por nombrar solo algunos de los desafíos que enfrentan”, señala.

Los CIO deben salir de la sombra y convertirse en el centro de atención . Hablar en eventos de la industria, conectarse con colegas y escribir artículos y libros blancos son solo algunas de las formas en que los CIO pueden construir su marca.

3. No innovar

Los líderes de TI deben pulir su reputación fomentando la innovación en forma de nuevas iniciativas, prototipos, hackatones y asociaciones entre departamentos, asevera Jeff Mains, director ejecutivo de la firma de servicios profesionales Champion Leadership Group.

Para sobresalir entre la multitud y convertirse en un líder muy respetado, un CIO debe realizar ajustes críticos en las operaciones de su departamento. “Necesitan volverse más creativos en su delegación de responsabilidades para poder dedicar más tiempo a impulsar la experimentación”, aconseja Mains. “También necesitan adoptar un estilo de gestión fresco que esté abierto a las ideas únicas que surgen de los experimentos”.

Por otro lado, ser demasiado agresivo puede dañar la reputación de un CIO. “Muchos CIO veteranos poseen experiencia en la industria y cicatrices de combate para respaldar sus pensamientos sobre las mejores tecnologías y métodos para ejecutarlos”, dice Mains. “Sin embargo, a veces, están tan seguros de sus ideas que tratan de imponerlas a todos, desde sus subordinados hasta sus colegas de nivel ejecutivo, sin obtener primero la aceptación”. A largo plazo, vale la pena ser asertivo, pero no argumentativo.

4. Toma de decisiones imprudente

Sea consciente de las decisiones que toma. “Una elección descuidada puede arruinar su reputación y su carrera”, advierte Jim Durham, CIO de Solar Panels Network USA, una empresa nacional de instalación de paneles solares. “Al ser consciente de los riesgos y asumir la responsabilidad de sus acciones, puede minimizar el daño y aprender de sus errores”, aconseja.

Una decisión descuidada puede ser cualquier cosa, desde seleccionar la tecnología incorrecta hasta el mal manejo de datos confidenciales. “Estas acciones no solo destruyen la carrera profesional, sino que también pueden tener efectos negativos duraderos en su empresa”, señala Durham.

Los CIO siempre están presionados por la gerencia para tomar la decisión correcta. Sin embargo, es importante recordar que incluso las mejores estrategias e intenciones a veces pueden conducir a resultados desastrosos. “Si no está seguro acerca de una decisión, siempre es mejor errar por el lado de la precaución y consultar con su equipo antes de tomar una decisión final”, sugiere Durham.

El fracaso nunca es una opción, particularmente los fracasos importantes. “Demuestra que no eres capaz de manejar tareas importantes”, afirma Durham. También puede dañar la reputación de la empresa y, por extensión, la suya propia. En el peor de los casos, puede conducir a su despido.

Desafortunadamente, incluso los CIO más cautelosos pueden cometer errores. “Si se encuentra en medio de una pesadilla de relaciones públicas, lo mejor que puede hacer es reconocer su error y asumir la responsabilidad por él”, aconseja Durham. “Esto demostrará que está dispuesto a aprender de sus errores y a hacer cambios para asegurarse de que nunca vuelva a suceder”.

5. Poseer habilidades sociales mediocres

Una de las principales formas en que los CIO arruinan su reputación profesional es ignorando el factor humano. “Los CIO deben poder comunicarse con personas tanto técnicas como no técnicas, y siempre deben recordar que están tratando con personas”, comenta Anthony Vaccaro, vicepresidente de ventas de Timewatch, un proveedor de software de servicios profesionales.

Los CIO a menudo se sienten frustrados porque su equipo no cumple con sus expectativas. “De repente, comienzan a tratarlos como máquinas o, peor aún, como niños que no entienden lo que está pasando”, dice Vaccaro. “Esta es una forma segura de perder la confianza de su equipo y hacerles sentir que no los está escuchando”.

Cada vez que algo sale mal, depende del líder de TI averiguar qué sucedió y cómo evitar que se repita el error. Desplazar la culpa hacia abajo es una evasión. La noticia se extenderá con el tiempo, llegando a todos los niveles de la organización, y su reputación recibirá una paliza.

6. Descuidar compartir el crédito

Tanto la gerencia como el personal prefieren trabajar con personas que reconozcan sus logros. No compartir el crédito por un trabajo bien hecho no va a ayudar a la reputación de un líder, ni interna ni externamente.

Promover los logros del departamento es una manera rápida, fácil y sutil de elevar su visibilidad como líder confiable e innovador. Elogie el trabajo diligente de su equipo y todo lo que les ha ayudado a lograr. El resultado es un resultado ganador para todas las partes.

7. No alinear la TI con los objetivos comerciales

Cuando TI y la empresa comienzan a tomar direcciones diferentes, el desastre es inevitable. El resultado suele ser el caos, los malos sentimientos y un CIO con reputación de ser incontrolable y poco confiable.

Perseguir oportunidades de TI que no se alinean completamente con los objetivos comerciales puede resultar fatal para un CIO, afirma Cole South, cofundador de Synchronize, un proveedor de soluciones de comercio electrónico. “Alinearse con los objetivos comerciales y lograrlos lleva tiempo”, señala. Siempre vale la pena el esfuerzo.

