7 formas en que los CIO consiguen que los despidan

Mantener su trabajo como CIO es difícil, incluso cuando hace todo bien. Aquí hay siete formas en que los CIO desprevenidos hacen que su trabajo sea aún más riesgoso.

En Estados Unidos hay un viejo chiste que dice que CIO también significa “la carrera ha terminado” (‘career is over’). Y bueno, sí, es un puesto donde existen muchas maneras en que un individuo puede ser escoltado a la fuerza desde su prestigiosa oficina hasta Recursos Humanos para pasar por su paquete de indemnización y, desde allí, después de haber firmado acuerdos mutuos y demás papeleo, salir por la puerta para probar suerte en una vida de ocio forzado.

Si esto es lo que tiene en mente, vivir una vida de ocio, respaldada por cheques de indemnización hasta que se agoten, aquí hay siete formas populares de convertir a su empleador en la entrada más reciente en la sección de historial laboral de su perfil de LinkedIn.

O tal vez, sólo tal vez, no quiera experimentar este destino relajante. Tal vez ama su trabajo (u odia buscar el próximo) lo suficiente como para aceptar nuevas formas de quedarse donde está, de seguir ganándose la vida con un salario, no con cheques de indemnización.

Si ese es su objetivo, familiarícese con estas trampas de despido para que pueda seguir adelante.

1. Discutir sobre… casi cualquier cosa. No, no lo haga

En la mayoría de las empresas, un CIO es el responsable de la función comercial más difícil de entender en la organización. Eso a menudo significa que reconoce la necesidad de invertir presupuesto y esfuerzo en temas como la arquitectura de integración de TI , la gestión del ciclo de vida de la plataforma y la aplicación, y la seguridad de la información basada en IA, por nombrar tres elementos entre muchos.

Debido a que son difíciles de entender para las personas que no están inmersas en los misterios de nuestro oficio, el equipo de liderazgo ejecutivo (ELT) podría sospechar de estos gastos, llamándolos “tecnología por el bien de la tecnología” o alguna otra expresión popular de escepticismo.

Como están claramente en el lado equivocado de la verdad y la justicia, es posible que te sientas tentado a discutir con ellos. Pero a diferencia de las discusiones y conversaciones, las discusiones terminan con un ganador y un perdedor. Adivina cuál llegas a ser. Y ser percibido como discutidor tampoco te otorga ningún punto.

Una cosa más: el CFO es el miembro del ELT con el que más probablemente discuta el CIO. También el más potencialmente peligroso para la salud profesional de un CIO.

2. Definición incorrecta o gestión incorrecta de la relación comercial/TI

Los líderes de líneas de negocio no son sus clientes. Son sus compañeros y colaboradores para crear una ventaja competitiva o, si los tiempos son difíciles, para evitar la creación de desventajas competitivas. Enfatice esto como el objetivo compartido de todos en cada conversación que tenga con sus compañeros ejecutivos. Porque si son tus clientes pensarán que siempre tienen la razón, lo que significa que no puedes dejar de decepcionarlos.

Luego, asegúrese de que todos los que se ocupan de TI encuentren la experiencia lo más placentera posible . Porque si no les caes bien, no colaborarán contigo y podrían decidir que todo sería mejor con otra persona al mando de TI.

3. No mantener los proyectos críticos en marcha

Los proyectos son como las organizaciones: hacen que el mañana sea diferente al ayer de manera intencional. El nombre de TI tiende a estar en cualquier proyecto que involucre tecnología de la información, incluso para proyectos cuyo verdadero enfoque es el cambio comercial (todos ellos).

Lo que significa que cuando los proyectos fallan, el nombre de TI, su nombre, probablemente estará en la falla. Los proyectos estratégicos fallidos son una excelente manera para que los CIO se conviertan en ex-CIO.

Y, por cierto, si necesitaba este artículo para darse cuenta, probablemente usted necesite más orientación sobre cómo tener éxito como CIO de la que puede obtener de un artículo de revista.

Sólo digo.

4. No invertir en infraestructura tolerante a fallas

Todos los miembros del ELT compran en Amazon.com, lo cual significa que todos los miembros del ELT están frecuentemente expuestos a una empresa cuyos sistemas nunca, por lo que saben, se caen. Así que saben que son posibles los niveles de seis sigma de confiabilidad del sistema.

Si sus sistemas no son tan confiables, o al menos casi, ¡adiós!

5. Ransomware

Érase una vez que las fallas en la seguridad de la información eran simplemente costosas y vergonzosas. Pero no más. Ahora son una amenaza para la vida, de verdad si su empresa está en el negocio de la salud; metafóricamente si no porque (¿realmente necesita que le explique esto?) los ataques de ransomware pueden llevar a una empresa a la quiebra.

Probablemente no sea posible proteger completamente sus sistemas contra ataques de ransomware. Pero asegurarlos bien, y con lo que podría denominarse una “arquitectura de alta capacidad de recuperación”, es algo que TI puede lograr. Aún más importante es crear un libro de jugadas de respuesta al ransomware y ejercitarlo regularmente.

Porque si su empresa es atacada, su libro de estrategias de respuesta es lo que demuestra que TI sabe lo que está haciendo y que todo está bajo control.

Si en cambio tu respuesta es entrar en pánico, todos entran en pánico. Después de lo cual, ¡adiós!

6. Ignorar a los malos gerentes

Los gerentes que le reportan son las personas que entregan los resultados por los que recibe el crédito o la culpa. Esto es recursivo: tienen supervisores que les entregan estos resultados; Los supervisores tienen personal.

Los gerentes en todos los niveles son responsables de organizar cómo se hace el trabajo para que se haga bien; son responsables de crear los mecanismos de escucha organizativos que necesitan para asegurarse de que saben que se está haciendo bien, y así sucesivamente.

También son responsables de crear el tipo de ambiente de trabajo que anime a los empleados a quedarse y, aún mejor, a recomendarlo a sus amigos.

En pocas palabras, los CIO que quieren conservar sus trabajos crean organizaciones de las que la gente quiere formar parte.

En caso de que el punto no esté claro: vivimos en una era en la que incluso las conversaciones bien intencionadas pueden malinterpretarse como un discurso hostil y acosador, y “Pero no deberían encontrar ofensivo lo que dijo mi gerente”, no va para ganarte mucha simpatía en recursos humanos.

Podrías pensar que las letras clave en “microagresión” son “micr o”. Pero en la mayoría de las organizaciones, quejarse de que un empleado agraviado debería tener una piel más dura y un mejor sentido del humor es una excelente manera para que un CIO se suba al tren de la salsa por despido.

7. No vigilar a tu protegida

Tener que estar atento a los malos gerentes es un desafío suficiente. Los buenos gerentes pueden ser una amenaza aún mayor, porque no sólo es muy probable que quieran su trabajo, sino que, lo que es peor, podrían estar calificados para ello.

No sólo eso, también podrían estar en una buena posición para conseguirlo, ya que estarán en una situación perfecta para atribuirse el mérito de sus éxitos compartidos y mantener cualquier otro paso en falso y culpar a las tormentas directamente en su escritorio.

¿Siete pasos al cielo?

Como CIO, tiene una cosa más que debe tener en cuenta, y podría ser la más prometedora: conseguir un ascenso. Sí, sí, sí, en principio, todos los miembros del ELT son iguales y no es probable que un CIO sea el próximo CEO.

¿Pero director de operaciones? Los CIO tienen muchas oportunidades de prepararse para ejecutar las operaciones de una empresa. Aún mejor, tener un protegido altamente competente deja de ser una carga y se convierte en una forma más de ser la persona adecuada para el trabajo cuando esté disponible.

Bob Lewis, CIO.com