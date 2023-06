7 formas para detectar talentos de TI ocultos entre sus filas

Su organización tiene superestrellas de TI ocultas, tanto dentro como fuera de esta área. Aquí se explica cómo encontrarlos y elevarlos para lograr el máximo impacto.

Cada organización de TI tiene expertos ocultos. Estos individuos, que poseen talentos extraordinarios, ayudan a sus equipos a alcanzar nuevos niveles de innovación, planificación, productividad y eficiencia. Descubrir a estas personas únicas y luego elevarlas a puestos en los que puedan lograr la máxima eficacia es una habilidad que todo CIO debe aprender.

Detectar talentos prometedores requiere mantener un seguimiento cercano tanto de la empresa como de su gente, afirma Carter Busse, CIO del proveedor de tecnología de automatización empresarial Workato. “Especialmente en un entorno de trabajo híbrido, es más importante que nunca invertir tiempo conscientemente en familiarizarnos con todos y cada uno de los miembros del equipo; nunca se sabe quién estará a la altura de las circunstancias”.

A medida que usted examine los rangos de su organización, tanto dentro como fuera de TI, los siguientes consejos le ayudarán a identificar a las personas que más prometen impactar en el ámbito de TI, independientemente de su posición actual, experiencia y conjunto de habilidades de TI.

1. Encuentre la agilidad en la búsqueda de nuevos retos

Diane Schwarz, vicepresidenta y CIO del fabricante de equipos de servicios de construcción Johnson Controls, dice que busca líderes con una mentalidad de aprendizaje ágil. “Estas son personas que no tienen miedo de enfrentar nuevos desafíos por su cuenta y que buscan una variedad de roles o funciones en las que se desafían a sí mismos”, dice.

La agilidad está incrustada en el ADN de una persona y no cambia, afirma Schwarz. “Es una característica fundamental porque es probable que la tecnología que nos enseñaron en la escuela o en un curso se retire y se reemplace en un futuro muy previsible”, observa. Schwarz apunta a la IA generativa como una tecnología que saltó repentinamente al centro de atención de TI. “Eso no es algo que se cubra en ningún curso porque es muy nuevo”, explica Schwarz.

Schwarz dice que premia a los miembros ágiles del equipo que entienden los conceptos y resultados comerciales, y que tienen la capacidad de contar una historia que traduce los pensamientos técnicos en resultados comerciales.

2. Busque pensadores sistémicos capaces de resolver la complejidad

Los profesionales de TI altamente talentosos nunca eluden los desafíos. Estas personas sobresalen en la resolución de ambigüedades cuando enfrentan problemas complejos, asevera Ben Peavy, CIO de Accenture Federal Services. Agrega que estos profesionales también suelen tener un sólido conocimiento comercial, son expertos técnicamente y están ansiosos por aprender nuevas tareas cuando se les da la oportunidad. Busque líderes que hayan creado sistemas dentro de sus unidades comerciales para abordar algunas de sus necesidades de TI, aconseja Peavy. Quizás lo más importante, cuando se les da la oportunidad, son aprendices continuos.

Los miembros talentosos del equipo deben ser recompensados ​​de manera significativa para ellos, sugiere Peavy. “Para hacer esto, usted o sus gerentes directos deben saber qué impulsa a los empleados a nivel individual y saber qué es lo que más los motiva”, explica. “A todos los empleados les gusta que les paguen más dinero, pero algunos valoran mucho ser reconocidos en una reunión pública, mientras que otros prefieren el reconocimiento directo de su supervisor o del CIO en ocasiones”, agrega Peavy.

3. Formar y tomar nota de la curiosidad ante el cambio

La tecnología siempre está cambiando, y es importante cambiar y girar con las tendencias emergentes. “El talento tecnológico más prometedor no se queda atascado en una forma de hacer algo”, manifiesta Gill Haus, CIO de Chase. “Los tecnólogos de Fintech están a la vanguardia de la evolución de la banca digital, por lo que es vital seguir adaptándose a las necesidades comerciales”.

Haus dice que está atento a los miembros del equipo que muestran signos prometedores de curiosidad y voluntad de aprender. “En Chase, tenemos una cultura de aprendizaje continuo para ayudar a nuestro talento a desarrollar las habilidades necesarias ahora y en el futuro”, dice. Haus cree que está bien que los miembros del equipo a veces se sientan incómodos, inseguros o incluso asustados. “¡Eso significa que estás aprendiendo!”, afirma.

Haus aconseja a los líderes de TI que animen a los miembros del equipo a aprender, absorber y colaborar. “Hacemos tiempo para que las personas mejoren sus habilidades y se vuelvan a capacitar”, agrega. “No necesariamente necesitas un título en ciencias de la computación de cuatro años, pero sí debes ser curioso y estar dispuesto a aprender”.

4. Difunda una amplia red para identificar la pasión y el sesgo por la acción

Irvin Bishop, Jr., CIO de la empresa de ingeniería y construcción Black & Veatch, busca miembros del equipo con un deseo ardiente de aprender y una tendencia a la acción. Él dice que tales individuos “buscan formas de generar valor comercial y generalmente son los de mejor desempeño, o lo serán algún día”.

El mayor error, dice Bishop, es buscar talento en los mismos lugares. “A menudo, encontrarás talento donde menos te lo esperas”. Señala que algunos de los mejores desarrolladores de su organización procedían de puestos relacionados con las finanzas, debido a su gran atención a los detalles.

Al buscar los mejores talentos, es importante extender una red amplia y compartir la marca de su equipo internamente en toda la empresa, dice Bishop. “Esto ayudará a otros a ver las oportunidades que su equipo puede ofrecer para ayudarlos a aprender y crecer”.

5. Explorar el potencial de liderazgo fuera de los lugares habituales

Los CIO que se alejan de sus oficinas e interactúan regularmente con los miembros del equipo de TI tienden a estar mejor posicionados para descubrir talentos ocultos, asegura Santhosh Keshavan, CIO de la compañía de finanzas, inversiones y seguros Voya Financial. Recomienda asistir a reuniones de equipo o proyecto de nivel salteado, participar en eventos de diversidad y organizar charlas informales regulares, todo en un esfuerzo por identificar a los miembros del equipo que muestran un fuerte potencial de liderazgo, generalmente en forma de capacidades de resolución de problemas y dando un paso adelante con nuevos ideas

“En un entorno de trabajo híbrido, los líderes deben ser aún más intencionales para garantizar que se conecten y participen en varios niveles de la organización”, añade Keshavan.

Keshavan cree que una estrategia de movilidad de talento en toda la empresa es esencial para mejorar el desarrollo y el compromiso del personal, promover la salud general de la organización y desarrollar una base de talento sólida. “Debería ser una prioridad principal para los ejecutivos de nivel C-suite y un objetivo clave para los líderes de toda la empresa”, señala.

La exploración de talentos internos prometedores es una habilidad adquirida que exige un enfoque reflexivo para evitar consecuencias no deseadas, dice Keshavan. “Los CIO no pueden poner los intereses individuales por encima de las necesidades de la organización en general”, advierte. “Los líderes deben equilibrar el interés de los empleados con el momento adecuado y las necesidades comerciales y tecnológicas para garantizar que no creen una brecha de talento”.

6. Rote las responsabilidades para desbloquear posibles zonas de confort fuera

Los CIO deben buscar miembros del equipo que no tengan miedo de aprender nuevas habilidades y que estén motivados para asumir roles que inicialmente podrían estar fuera de su zona de confort, dice Sal DiFranco, socio gerente de tecnología avanzada global en DHR Global, un liderazgo y firma de asesoría ejecutiva.

Es importante que las personas muestren su inclinación por aprender y asumir nuevos desafíos, advierte DiFranco. “Deberían tener la voluntad de asumir asignaciones rotativas y estar abiertos a probar cosas nuevas que podrían estar fuera de sus responsabilidades típicas del día a día”. Señala que muchos profesionales de la tecnología solo se sienten cómodos operando en áreas específicas, ya sea infraestructura, desarrollo de aplicaciones, seguridad o cualquier otra disciplina de TI. DiFranco también sugiere buscar miembros del equipo con la capacidad de traducir su conocimiento técnico y análisis en formas que los líderes empresariales puedan entender y usar.

DiFranco cree que el mayor error que cometen los CIO al buscar talento interno es promover a las personas en función de su antigüedad en el empleo en lugar de priorizar las habilidades y el rendimiento. “Otro error común es no considerar el talento externo antes de realizar una contratación interna, lo que puede llevar a pasar por alto a un candidato potencialmente mejor calificado”.

7. Identifique pensadores innovadores antes de considerar habilidades

Busque personas que propongan enfoques innovadores para problemas difíciles. “Estas son las personas que constantemente generan nuevas ideas, proponen proyectos e idean soluciones creativas para los problemas existentes”, apunta Alan Heppenstall, CTO del proveedor de la plataforma de acreditación digital Accredible. “Identificar a estos empleados y ayudarlos a comprender sus trayectorias de crecimiento ayudará a la organización a promover el talento adecuado”, explica.

Heppenstall recomienda buscar candidatos que tengan un sólido historial de innovación, en particular personas que hayan trabajado en proyectos de expansión de límites y que no tengan miedo de asumir un riesgo calculado. “Las personas que se esfuerzan por innovar, considerando críticamente cualquier posible obstáculo, son las que van a tener el mayor impacto en su organización”, observa.

Una vez que se han identificado innovadores prometedores, el siguiente paso debe ser crear un sistema para analizar a fondo sus habilidades, como la capacidad de codificación, la gestión de bases de datos, la conciencia de seguridad cibernética y el conocimiento de las tecnologías emergentes, dice Heppenstall. “Tener una base de datos de las credenciales y habilidades profesionales de los empleados agilizará significativamente el proceso, ya que esas credenciales significan y prueban la competencia de cada persona en sus áreas de especialización”.

Pensamiento final

“Si no nos familiarizamos con todos los miembros del equipo, podemos pasar por alto un talento increíble”, aconseja Busse de Workato. “Aunque ciertamente hay una inversión de tiempo, estar en sintonía con las fortalezas y los desafíos de todos y cada uno de los miembros del equipo garantiza que dotemos de personal a nuestra estructura interna para el éxito”.

John Edwards, CIO.com