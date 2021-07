7 mandamientos “online” para tener unas vacaciones más seguras

No hagas clic / no descargues: Ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad a menudo aparecen durante la temporada vacacional, cuando estamos más ansiosos por ellas. Cuando recibas un correo electrónico con un enlace a una de esas ofertas, un número de seguimiento de envío o una oferta para una aplicación de ahorros, ¡NO HAGAS CLIC! Si crees que es realmente bueno, simplemente cierra ese correo electrónico y ve directamente al sitio web oficial. Si es un trato real de ellos, ¡también estará allí! Recuerda que cuando abras correos es muy importante revisar que la dirección del remitente sea la oficial del sitio. Si no estás seguro, mejor no des clic.