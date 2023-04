7 pecados veniales de la gestión de TI

¿Le preocupa estar cometiendo errores al administrar su departamento de TI? Aquí hay siete errores que probablemente no estén en su lista de tareas pendientes.

Como CIO, puede obtener consejos sobre cómo ser más eficaz de varias fuentes, desde lo que obtiene aquí en la Guía de supervivencia del CIO (prácticas recomendadas), hasta otras fuentes aquí en CIO.com y, si está desesperado, varios expertos como Gartner, Forrester y McKinsey.

La mayor parte de lo que lee enumera cuáles deberían ser las principales prioridades de un CIO. Por lo general, se leen como si hubieran sido escritos por el Capitán Obvio, pero eso no las hace incorrectas.

Simplemente repetitivo.

Entonces, en un intento de brindarle consejos que aún no ha recibido, aquí hay siete pecados veniales de la administración de TI, presentados sin ningún orden en particular, sobre los cuales no es probable que obtenga consejos de ningún otro lado.

1. Demasiada gestión, insuficiente liderazgo

De acuerdo, mentí, un pecado venial en sí mismo. Lejos de ser algo que no haya leído antes, “administrar” en lugar de “liderar” es, en todo caso, algo sobre lo que usted ha leído demasiado.

El liderazgo es lo que marca la diferencia entre arrastrar a los empleados y avanzar en la dirección correcta por su cuenta.

2. Demasiado liderazgo, poca gestión

Te pagan para conseguir trabajo. De eso se trata la gestión: asegurarse de que se haga el trabajo de la empresa de la que es responsable.

El liderazgo es una herramienta útil para hacer que eso suceda. Pero está lejos de ser la única herramienta. La tecnología de la información es un ejemplo obvio; también lo son las iniciativas de optimización de procesos comerciales, y con demasiado énfasis en el liderazgo, los gerentes pueden dedicar tanto esfuerzo a ser inspiradores que pierden la noción de por qué se les paga.

3. Discutir sobre contracargos

El área de TI tiene dos formas de calcular sus contracargos. Puede hacerlo de la forma más sencilla: asignando el presupuesto de TI a los administradores del centro de costos en función de alguna métrica fácil de entender, como el porcentaje del total de empleados de la corporación o el porcentaje del presupuesto corporativo total que controla el administrador del centro de costos.

O bien, puede obtener costos unitarios de cómputo granulares para cada tipo de recurso de TI, monitorear el consumo de esos recursos y multiplicar el consumo por los costos unitarios.

Olvídese del enfoque simple. Lo que lo hace atractivo, su simplicidad, también lo hace inútil: como no hay forma de que un administrador de un centro de costos reduzca sus costos de contracargo al reducir su consumo de TI, viola la premisa de la teoría.

En cuanto al “enfoque granular y preciso”, si sigue este camino, puede estar seguro de que todo su presupuesto de tiempo se verá devorado por las discusiones sobre si lo que está cobrando es correcto o no.

Debido a que este enfoque es complicado, puede contar con que sea el resultado de numerosas suposiciones no demostrables. Y además, gane quien gane la discusión, el tiempo perdido por ambas partes, traducido en el costo de su tiempo, equivale a decidir de qué bolsillo saldrá el mismo dinero.

4. Intentar ser una persona de negocios, no una persona tecnológica

Has leído este consejo, una y otra y otra vez. Alcanzó su epítome en las empresas que adoptaron el título de CTO para la persona que dirige TI, lo que resultó en la peculiar afirmación de que la persona superior con “tecnología” en su título de trabajo no debería ser una persona de tecnología.

Así que por favor. Considere que lo están dejando fuera del gancho. En primer lugar, comparando los dos, ser una persona de negocios es más fácil. En segundo lugar, a menos que piense que el CFO de la empresa debe ser una persona de negocios, no una persona de finanzas, y que el director de marketing debe ser una persona de negocios y no un especialista en marketing, todo el asunto no vale la pena. su tiempo y atención.

Pero como tengo su atención de todos modos, estas son las malas noticias sobre las buenas noticias: los CIO que intentan ser gente de negocios en lugar de gente de tecnología son como los marginados de la escuela secundaria que intentan desesperadamente unirse al Cool Kids Club. Todavía serán excluidos, solo que ahora han agregado ser patéticos a su déficit de frialdad.

5. Usar ‘arquitecto’ como verbo

Ahora, esta es solo mi opinión, fíjate, pero no creo que arquitecto como verbo diga algo más útil sobre lo que vas a hacer que sustituir “ingeniero” como verbo. A menudo, cuando escucho “Tenemos que diseñar una solución”, veo a alguien que, al no haberse unido al Cool Kids Club empresarial, ha decidido unirse al Cool Kids Club tecnológico.

6. Empleo de las ‘mejores prácticas’

Sí, es una batalla perdida. Fruncer el ceño ante alguien que afirma que algo es “la mejor práctica” cuando quiere decir que es una buena práctica, una práctica comprobada o el estándar mínimo de profesionalismo básico es una causa tan perdida como quejarse porque alguien comenzó una oración con “ojalá” cuando quería decir ” Espero.”

Dado que es una causa perdida, pasaremos al número siete de la suerte:

7. Cambiar el enfoque de la gestión de proyectos a la gestión de productos

La gestión de proyectos es cómo las organizaciones hacen que el mañana sea diferente del ayer de una manera planificada e intencional.

La gestión de productos es la disciplina empresarial de gestionar la evolución de uno de los productos o líneas de productos de una empresa para mantener y mejorar su atractivo en el mercado.

La gestión de productos de TI proviene del mundo ágil y, en el mejor de los casos, tiene una conexión vaga con la gestión de productos empresariales. Porque si bien hay un punto limitado en mejorar el atractivo de una parte de la cartera de aplicaciones o tecnología de una empresa, la gestión de productos de TI no se trata de eso.

De lo que se trata es de establecer la responsabilidad y la autoridad para la toma de decisiones.

¿Es esto lo suficientemente diferente, por no mencionar lo suficientemente mejor que la gestión de proyectos para que sea interesante?

Probablemente no. Es más una falsa dicotomía que una revelación.

El gran final

Ahora que se ha asimilado esta lista de pecados veniales del CIO, la siguiente pregunta es cuáles intentará usted corregir primero, si tiene tiempo para concentrarse en alguno de ellos, si tiene tiempo para concentrarse en varios, o está en muy buena forma como CIO, o está tan desesperadamente engañado que realmente no importa.

Bob Lewis, CIO.com