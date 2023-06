7 preguntas clave que los CIO deben responder antes de comprometerse con la IA generativa

Cuando se les pregunte, los líderes de TI y las empresas que representan deben poder aprovechar de inmediato el poder de la IA generativa y comprender, así como administrar, las vulnerabilidades potenciales, los sesgos y otros riesgos para proteger los datos confidenciales y mantener la confianza del cliente.

Algunas empresas usan Inteligencia Artificial (IA) generativa para escribir código y otras lo usan para crear texto de marketing o alimentar chatbots. Y luego hay otros, como SmileDirectClub, que crean imágenes para responder a la pregunta de cómo servir mejor a sus clientes.

SmileDirectClub, la empresa de teleodontología con sede en el Reino Unido, utiliza IA generativa para “crear dientes”. O, más específicamente, para ayudar a las personas a comprender cómo se pueden corregir sus dientes.

“Tenemos una plataforma llamada plataforma SmileMaker”, asegura el CIO de la compañía, Justin Skinner. “Tomamos una foto de sus dientes con su teléfono móvil, generamos una representación de modelo 3D y hasta podemos proyectar con IA cómo se vería un plan de alisado, cuánto tiempo tomaría y cómo se vería cuando terminemos. ”

Las plataformas de IA generativa existentes como ChatGPT de OpenAI, Google Bard o Stable Diffusion no están entrenadas en imágenes 3D de dientes. No es que ninguno de estos estuviera disponible cuando comenzó SmileDirectClub.

SmileDirectClub construyó su propia IA generativa, utilizando su propio conjunto de datos, en sus propios servidores, de conformidad con HIPAA, GDPR y otras regulaciones.

La empresa inició el proyecto hace tres años con un socio externo. Luego, cuando eso no funcionó, contrató a su propio equipo para construir los modelos patentados que necesitaba.

“No existe nada como esto con el nivel de precisión que necesitamos”, señala Skinner. “Los dientes son muy complicados. No hay muchas marcas distintivas, por lo que obtener un modelo 3D preciso desde un teléfono móvil es una tarea difícil”.

La primera generación de la herramienta se lanzó en noviembre del año pasado en Australia y en mayo de este año en Estados Unidos. El próximo lanzamiento incluirá una proyección fotorrealista de cómo se verán los nuevos dientes.

Actualmente, la herramienta sólo ofrece un borrador del plan de tratamiento para los clientes, comenta Skinner. Todavía los pacientes necesitan ver a su dentista o usar un kit de impresión en casa para la impresión de alta definición. Esto también puede cambiar en el futuro a medida que la tecnología mejore.

Pero esa no es la única forma en que SmileDirectClub busca aprovechar la IA generativa.

“Estamos explorando, por razones de eficiencia y reducción de costos, el aprovechamiento de herramientas como ChatGPT y Bard, y esperamos jugar con Microsoft Copilot”, adelanta Skinner.

Además, su empresa no está sola.

Según una encuesta reciente de altos ejecutivos realizada por The Harris Poll en nombre de Insight Enterprises, el 39% de las empresas ya ha establecido políticas o estrategias en torno a la IA generativa y el 42% está en proceso de desarrollarlas. Otro 17% planea hacerlo, pero aún no ha comenzado. Y sólo el 1% de las empresas no tiene planes para desarrollar planes para la IA generativa.

Además de cómo SmileDirectClub responde la pregunta crítica sobre la atención al cliente, aquí hay otras siete que los CIO deben responder y que pueden ayudarlos a formular estrategias o políticas generativas de IA.

¿Dónde está el valor comercial?

Según Harris Poll, el 72% de los ejecutivos dicen que planean adoptar tecnologías de IA generativa en los próximos tres años para mejorar la productividad de los empleados. Y el 66% dice que planea usarlo para mejorar el servicio al cliente. Además, el 53% dice que les ayudará con la investigación y el desarrollo, y el 50 % con la automatización del desarrollo o las pruebas de software.

Y eso es solo la punta del iceberg en lo que respecta a los casos de uso empresarial de IA generativa, y está cambiando rápidamente.

Los CIO tienen que trabajar duro para estar al tanto de los desarrollos, asevera Skinner. Más importante aún, los CIO deben comprender cómo las posibilidades de la IA generativa en general se aplican específicamente a su negocio.

“Esa es la primera pregunta”, dice. “¿Realmente entiendo estas cosas? ¿Y entiendo profundamente cómo aplicarlo a mi negocio para obtener valor?

Dado el rápido ritmo de cambio, comprender la IA generativa significa experimentar con ella y hacerlo a escala.

Ese es el enfoque que está adoptando Insight Enterprises. El integrador de soluciones basado en Tempe actualmente tiene 10,000 empleados que usan herramientas de IA generativa y comparten sus experiencias para que la empresa pueda descubrir lo bueno y lo malo.

“Es uno de los despliegues más grandes de IA generativa que conozco”, asegura David McCurdy, arquitecto empresarial jefe y CTO de Insight. “Tengo la misión de comprender qué hace bien el modelo y qué no hace bien el modelo”.

La novedad de la IA generativa puede ser genial, dice, pero no es particularmente útil.

“Pero nos sentamos y le dimos contratos y le hicimos preguntas matizadas sobre ellos: dónde están los pasivos, dónde están los riesgos”, dice. “Esto es carne y huesos reales, destrozando el contrato, y fue 100% efectivo. Este será un caso de uso en todo el mundo”.

A otro empleado, un trabajador del almacén, se le ocurrió la idea de usar IA generativa para ayudarlo a escribir scripts para SAP.

“No tuvo que abrir un ticket ni preguntarle a nadie cómo hacerlo”, agrega McCurdy. “Ese es el tipo de cosas que busco, y es increíble”.

La pregunta número uno que todo CIO debe hacerse es cómo su empresa planea usar la IA generativa en los próximos uno o dos años, dice. “Los que dicen que no está sobre la mesa, eso es un grave error”, añade. “Algunas personas sienten que van a esperar y ver, pero van a perder productividad. Sus juntas directivas, sus directores ejecutivos van a preguntar: ‘¿Por qué a otras empresas les encanta esta tecnología? ¿Por qué no lo somos?’”

Pero encontrar oportunidades en las que la IA generativa pueda proporcionar valor empresarial al nivel de precisión que es capaz de ofrecer hoy en día es solo una pequeña parte del panorama.

¿Cuál es nuestra estrategia de despliegue?

Las empresas que buscan ingresar al juego generativo de IA tienen una amplia variedad de formas de hacerlo.

Pueden ajustar y ejecutar sus propios modelos, por ejemplo. Cada semana, hay nuevos modelos de código abierto disponibles, cada uno más capaz que el anterior. Y los proveedores de datos e inteligencia artificial están ofreciendo alternativas comerciales que pueden ejecutarse en las instalaciones o en nubes privadas.

Luego, los proveedores tradicionales de SaaS como Salesforce y, por supuesto, Microsoft y Google, están incorporando IA generativa en todos sus servicios. Estos modelos se personalizarán para casos de uso comercial específicos y serán mantenidos por proveedores que ya saben cómo administrar la privacidad y el riesgo.

Finalmente, están los modelos públicos, como ChatGPT, a los que las empresas más pequeñas pueden acceder directamente a través de sus interfaces públicas, y las empresas más grandes pueden usar a través de nubes privadas seguras. Insight, por ejemplo, ejecuta GPT 3.5 Turbo y GPT 4.0 de OpenAI alojados en una nube privada de Azure.

Otra opción para empresas con requisitos muy particulares pero sin interés en entrenar sus propios modelos es usar algo como ChatGPT y luego darle acceso a los datos de la empresa a través de una base de datos vectorial.

“El valor es usar modelos existentes y organizar sus propios datos junto a ellos”, aconseja McCurdy. “Ahí es donde realmente van a estar la innovación y la productividad”.

Esto es funcionalmente equivalente al pegar documentos en ChatGPT para que los analice antes de hacer sus preguntas, excepto que los documentos no tendrán que pegarse cada vez. Por ejemplo, Insight ha tomado todos los libros blancos que ha escrito, todas las transcripciones de las entrevistas, y los ha cargado en una base de datos vectorial para que la IA generativa pueda consultarlos.

¿Podemos mantener seguros nuestros datos, clientes y empleados?

Según un informe de mayo de PricewaterhouseCoopers, casi todos los líderes empresariales dicen que su empresa está priorizando al menos una iniciativa relacionada con los sistemas de IA a corto plazo.

Pero solo el 35% de los ejecutivos dice que su empresa se enfocará en mejorar la gobernanza de los sistemas de IA durante los próximos 12 meses, y solo el 32% de los profesionales de riesgo dicen que ahora están involucrados en la etapa de planificación y estrategia de las aplicaciones de IA generativa.

Una encuesta similar de altos ejecutivos publicada por KPMG, publicada en abril, mostró que solo el 6% de las organizaciones tienen un equipo dedicado para evaluar el riesgo de la IA generativa e implementar estrategias de migración de riesgos.

Y solo el 5% cuenta con un programa de gobierno de IA responsable y maduro, aunque el 19% está trabajando en uno y casi la mitad dice que planea crear uno.

Esto es particularmente importante para las empresas que utilizan plataformas de IA generativas externas en lugar de crear las suyas propias desde cero.

Por ejemplo, Skinner de SmileDirectClub también está analizando plataformas como ChatGPT en busca de posibles beneficios de productividad, pero está preocupado por los riesgos de datos y privacidad.

“Es importante entender cómo se protegen los datos antes de lanzarse de cabeza”, afirma.

La empresa está a punto de lanzar una campaña de educación y comunicación interna para ayudar a los empleados a comprender lo que está sucediendo y los beneficios y limitaciones de la IA generativa.

“Tiene que asegurarse de que está configurando políticas de seguridad en su empresa y que los miembros de su equipo saben cuáles son las políticas”, dice. “En este momento, nuestra política es que no puede cargar datos de clientes en estas plataformas”.

La compañía también está esperando ver qué opciones de nivel empresarial estarán disponibles en línea.

“Microsoft Copilot, debido a la integración con Office 365, probablemente se aprovechará primero a escala”, añade.

Según Matt Barrington, líder de tecnologías emergentes de Ernst & Young Americas, aproximadamente la mitad de las empresas con las que habla están lo suficientemente preocupadas por los riesgos potenciales de adoptar un enfoque completo para ChatGPT y plataformas similares.

“Hasta que podamos entenderlo, lo estamos bloqueando”, apunta.

La otra mitad busca ver cómo pueden construir el marco adecuado para capacitar y capacitar a las personas.

“Hay que ser cauteloso, pero hay que habilitar”.

Además, incluso el 50% que frenó ChatGPT, su gente todavía lo usa, agrega. “El tren ha salido de la estación”, dice. “El poder de esta herramienta es tan grande que es difícil de controlar. Es como los primeros días de la computación en la nube”.

¿Cómo nos protegemos contra el sesgo?

Lidiar con el sesgo es bastante difícil con los sistemas tradicionales de aprendizaje automático, donde una empresa trabaja con un conjunto de datos claramente definido. Sin embargo, con grandes modelos fundamentales, como los que se utilizan para la generación de código, texto o imágenes, este conjunto de datos de entrenamiento puede ser completamente desconocido. Además, las formas en que aprenden los modelos son extremadamente opacas, incluso los investigadores que los desarrollaron aún no entienden completamente cómo sucede todo. Esto es algo que preocupa mucho a los reguladores en particular.

“La Unión Europea está liderando el camino”, declara Barrington, de EY. “Están proponiendo una Ley de IA y Sam Altman de OpenAI está pidiendo regulaciones estrictas. Hay mucho por venir”.

Y Altman no es el único. Según una encuesta realizada en junio por Boston Consulting Group a casi 13,000 líderes empresariales, gerentes y empleados de primera línea, el 79% apoya la regulación de la IA.

Cuanto mayor sea la sensibilidad de los datos que recopila una empresa, más cautelosas deben ser las empresas, dice.

“Somos optimistas sobre el impacto que la IA tendrá en los negocios, pero igualmente cautelosos sobre tener una implementación responsable y ética”, dice. “Una de las cosas en las que nos apoyaremos mucho es el uso responsable de la IA”.

Si una empresa toma la delantera en aprender no sólo a aprovechar la IA generativa de manera efectiva, sino también a garantizar la precisión, el control y el uso responsable, tendrá una ventaja, incluso cuando la tecnología y las regulaciones continúen cambiando.

Es por eso que la empresa de transcripción Rev se está tomando su tiempo antes de agregar IA generativa al conjunto de herramientas que ofrece.

La empresa, que ha estado en el negocio durante casi 12 años, comenzó ofreciendo servicios de transcripción impulsados ​​por humanos y gradualmente ha agregado herramientas de inteligencia artificial para aumentar sus trabajadores humanos.

Ahora, la empresa está explorando el uso de IA generativa para crear automáticamente resúmenes de reuniones.

“Nos estamos tomando un poco de tiempo para hacer la diligencia debida y asegurarnos de que estas cosas funcionen de la manera que queremos que funcionen”, comenta Migüel Jetté, jefe de I+D e IA de Rev.

Los resúmenes no son tan riesgosos como otras aplicaciones de IA generativa, agrega. “Es un espacio de problemas bien definido y es fácil asegurarse de que el modelo se comporte. No es una cosa completamente abierta como generar cualquier tipo de imagen a partir de un aviso, pero aún necesita medidas de seguridad”.

Eso incluye asegurarse de que el modelo sea justo, imparcial, explicable, responsable y cumpla con los requisitos de privacidad, dice.

“También tenemos pruebas alfa bastante rigurosas con algunos de nuestros usuarios más importantes para asegurarnos de que nuestro producto se comporte de la manera que anticipamos. El uso que tenemos en este momento es bastante limitado, hasta el punto de que no me preocupa demasiado que el modelo generativo se comporte mal”, asevera.

¿Con quién podemos asociarnos?

Para la mayoría de las empresas, la forma más efectiva de implementar IA generativa será confiar en socios confiables, de acuerdo con Michele Goetz, analista de Forrester Research.

“Esa es la manera más fácil”, dice. “Está integrado”.

Probablemente pasarán al menos tres años antes de que las empresas comiencen a implementar sus propias capacidades de IA generativa, dice. Hasta entonces, las empresas jugarán con la tecnología en zonas seguras, experimentarán y confiarán en los socios proveedores existentes para implementaciones inmediatas.

Pero las empresas aún tendrán que hacer su diligencia debida.

“Los proveedores dicen que están ejecutando la IA como un servicio y está bloqueada. Pero aún podría estar entrenando el modelo, y aún podría haber conocimiento y propiedad intelectual yendo al modelo fundacional”, agrega.

Por ejemplo, si un empleado carga un documento confidencial para corregirlo y luego se entrena a la IA en esa interacción, podría aprender el contenido de ese documento y usar ese conocimiento para responder preguntas de los usuarios de otras empresas, filtrando la información confidencial. .

También hay otras preguntas que los CIO podrían querer hacer a sus proveedores, dice, como de dónde provienen los datos de capacitación originales y cómo se validan y rigen. Además, cómo se actualiza el modelo y cómo se gestionan las fuentes de datos a lo largo del tiempo.

“Los CIO tienen que confiar en que el proveedor está haciendo lo correcto”, dice. “Y es por eso que hay muchas organizaciones que aún no están listas para permitir que la IA generativa más nueva ingrese a sus organizaciones en áreas que no pueden controlar de manera efectiva”. Ese es particularmente el caso en áreas fuertemente reguladas, dice ella.

¿Cuánto va a costar?

Los costos de la IA integrada son relativamente sencillos. Las empresas de software empresarial que agregan IA generativa a sus conjuntos de herramientas (empresas como Microsoft, Google, Adobe y Salesforce) dejan el precio relativamente claro. Sin embargo, cuando las empresas comienzan a construir su propia IA generativa, la situación se vuelve mucho más complicada.

Con todo el entusiasmo por la IA generativa, las empresas a veces pueden perder de vista el hecho de que los modelos de lenguaje grandes pueden tener requisitos informáticos muy altos.

“La gente quiere ponerse en marcha y ver resultados, pero no ha pensado en las implicaciones de hacerlo a escala”, comenta Ruben Schaubroeck, socio principal de McKinsey & Company. “No quieren usar ChatGPT público por motivos de privacidad, seguridad y otros. Y quieren usar sus propios datos y hacerlos consultables mediante interfaces similares a ChatGPT. Y estamos viendo que las organizaciones desarrollan grandes modelos de lenguaje en sus propios datos”.

Mientras tanto, los modelos de lenguajes más pequeños están emergiendo y evolucionando rápidamente. “El ritmo del cambio es enorme aquí”, asegura Schaubroeck. Las empresas están comenzando a realizar pruebas de concepto, pero aún no se habla tanto sobre el costo total de propiedad, dice. “Esa es una pregunta que no escuchamos mucho, pero no debes ser ingenuo al respecto”.

¿Está lista su infraestructura de datos para la IA generativa?

La IA generativa integrada es fácil de implementar para las empresas porque el proveedor agrega la IA justo al lado de los datos que necesita para funcionar.

Por ejemplo, Adobe está agregando relleno AI generativo a Photoshop, y la imagen de origen con la que necesita trabajar está ahí. Cuando Google agregue IA generativa a Gmail, o Microsoft la agregue a Office 365, todos los documentos necesarios estarán disponibles. Sin embargo, las implementaciones empresariales más complejas requieren una base de datos sólida, y eso es algo en lo que muchas empresas todavía están trabajando.

“Muchas empresas aún no están listas”, externa Nick Amabile, director ejecutivo de DAS42, una firma de consultoría de datos y análisis. Los datos deben centralizarse y optimizarse para las aplicaciones de IA, dice. Por ejemplo, una empresa puede tener datos distribuidos entre diferentes sistemas de back-end, y obtener el máximo valor de la IA requerirá extraer y correlacionar esos datos.

“La gran ventaja de la IA es que puede analizar o sintetizar datos a una escala que los humanos no son capaces de hacer”, señala.

Cuando se trata de IA, los datos son combustible, confirma Sreekanth Menon, vicepresidente y líder global de servicios de IA/ML en Genpact.

Eso hace que sea aún más urgente que nunca habilitar a la empresa para la IA, con los datos correctos, los datos limpios, las herramientas, el gobierno de datos y las medidas de seguridad, dice, y agrega: “y mi flujo de datos actual es suficiente para que mi IA generativa tenga éxito”. .”

Eso es sólo el comienzo de lo que se necesitará para preparar una empresa para la IA generativa. Por ejemplo, las empresas querrán asegurarse de que su IA generativa sea explicable, transparente y ética. Eso requerirá plataformas de observabilidad, y estas plataformas sólo están comenzando a aparecer para modelos de lenguaje grandes.

Estas plataformas deben poder rastrear no solo la precisión de los resultados, sino también el costo, la latencia, la transparencia, el sesgo y la seguridad y el monitoreo rápido. Luego, los modelos generalmente necesitan una supervisión constante para asegurarse de que no se deterioren con el tiempo.

“En este momento, debe establecer barandillas y principios rectores”, asegura. Luego, las empresas pueden comenzar a incubar IA generativas y, una vez que alcancen la madurez, democratizarlas en toda la empresa.

Maria Korolov, CIO.com