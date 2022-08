Los grandes líderes tienen muchas cualidades en común: son comunicadores potentes, adaptables, decididos y comprometidos con el aprendizaje. El fortalecimiento de habilidades de liderazgo como CIO puede ayudarle a ser ascendido a un rol de mayor más responsabilidad.

Aquí hay ocho pasos para ayudarle a mejorar sus habilidades de liderazgo propuestos por Robert Half, firma de especializada en reclutamiento de personal TI:



1. Mire los modelos

Comience por identificar los rasgos de liderazgo que su empresa valora. Mire a los líderes de otras empresas que admira para evaluar sus habilidades y estilos de liderazgo.

Por ejemplo, ¿cómo se relacionan con los empleados? ¿Son colaboradores, incluso en momentos de indecisión de ellos? ¿Están centrados en la tutoría dando instrucciones específicas? ¿Qué hacen para que sus subalternos tomen decisiones? Identificar rasgos usuales en los gerentes también le permitirá identificar posibles brechas de liderazgo en su empresa.

2. Encuentre o conviértase en un mentor

Los grandes líderes no vuelan solos. Incluso si está en la cima de su carrera, los mentores pueden ayudarle a mejorar su perspectiva, identificar sus fortalezas y debilidades y reducir su enfoque.

Sin embargo, no debe esperar que el mentor lo encuentre. Encontrar al mentor adecuado y pedirle que trabaje con usted requiere un poco de planificación y, posiblemente, salir de tu zona de confort.

Puede tomar cursos adicionales y mejorar sus habilidades de liderazgo si se asesora a sí mismo.

3. Desarrolle habilidades blandas

Las habilidades no técnicas, también conocidas como habilidades blandas (soft skills), que incluyen habilidades de comunicación, adaptabilidad y toma de decisiones, son esenciales para los líderes. Centrarse en sus habilidades de comunicación verbal y escrita le ayudará a transmitir mejor su punto de vista a los demás. Con el auge de las redes sociales y otros avances tecnológicos, los buenos líderes también necesitan perfeccionar constantemente sus técnicas. Mantenerse a la vanguardia de las nuevas tendencias ayudará a que otros en la empresa lo vean como un líder superior.

A medida que sus habilidades blandas continúen ganando importancia, mejorar sus habilidades traerá otro beneficio: estará liderando a su equipo con el ejemplo. Se convertirán en un modelo a seguir para ajustar su comportamiento, reforzando el trabajo y el desarrollo profesional que espera de ellos.

4. Aprendizaje permanente

Busque oportunidades de desarrollo profesional como seminarios, clases online y programas de capacitación para mejorar sus habilidades de liderazgo. Es posible que su empresa esté dispuesta a pagar las tarifas de inscripción, así que asegúrese de preguntar si ofrecen reembolso.

Si su empresa no puede contribuir a su formación, considere pagar por su formación como una inversión sólida en su carrera. Incluso las modalidades más cortas para estudios adicionales, como seminarios web y podcasts, o libros de negocios y liderazgo, pueden proporcionar información relevante y perspectivas externas que quizás no haya considerado anteriormente.

5. Pida feedback

Las críticas constructivas y los consejos de colegas, gerentes y mentores le ayudarán a crecer como profesional y desarrollar habilidades de liderazgo más sólidas. A menudo, una opinión objetiva le dará una visión de sí mismo que no tenía previamente.

Sus compañeros y superiores pueden ayudarle a identificar sus fortalezas y debilidades y proporcionar incentivos para ambos. Confiar en sus contactos para este tipo de feedback también le ayudará a generar confianza y credibilidad, características esenciales del liderazgo.

6. Amplíe su perspectiva

Además de adoptar las cualidades clave de los líderes de tsu empresa, identifique quiénes son los grandes líderes fuera de su empresa. Busque personas fuera de su industria para que lo ayuden a crear una imagen más completa de los atributos que necesita mantener.

7. Siga aprendiendo

Mantenerse al día con las tendencias actuales de la industria, puede ayudarle a ser visto como un líder en su negocio. Identificar fuentes de información confiable es importante en este tipo de crecimiento. Busque blogs de liderazgo populares, boletines de la industria y sitios web de negocios y economía para ampliar su conocimiento y mantenerse informado.

Cuando encuentre los artículos relevantes, compártalos con sus colegas. Esto tendrá el doble beneficio de posicionarle como una fuente para sus contactos y resaltar su experiencia en la industria.

8. Cultive su red de contactos

Otra cosa común que tienen los líderes exitosos es una amplia red de contactos. Para conseguirlo, puede empezar aumentando su base de contactos, ampliando sus horizontes dentro de su propia organización.

No pase por alto el valor de las redes sociales mientras trabaja para construir sus conexiones y no olvide el valor de las iniciativas de redes personales. Ya sea cara a cara o en forma virtual, cultive sus relaciones para asegurarse de que su red crezca no sólo para expandirla, sino también para profundizarla.

Recuerde que no todos los estilos de liderazgo son iguales. Siga estos consejos para desarrollar su propio enfoque.

Tomado del blog Robert Half Talent Solutions.