A un 97% de los líderes empresariales les preocupa los ciberataques impulsados por inteligencia artificial

El 97% de los líderes empresariales seniors globales se encuentra preocupado por los ciberataques impulsados a través de inteligencia artificial (IA) utilizada por los ciberdelincuentes para atacar. Esto debido a que, de acuerdo con los propios ejecutivos, las respuestas y herramientas de seguridad tradicionales generalmente impulsadas por equipos humanos, no pueden seguir el ritmo de los ataques con nuevas tecnologías ya que no pueden anticipar nuevos ataques, según resultados de la investigación Preparing for AI-enabled cyberattacks realizada entre MIT Technology Review, publicación científica del Massachusetts Institute of Technology (MIT), y Darktrace.

El estudio está enfocado en conocer las perspectivas de diversas empresas en distintas industrias respecto a las nuevas tendencias de ciberataques realizados con Inteligencia Artificial (IA) y las acciones que están llevando a cabo para enfrentarlos. Desde diciembre de 2020 hasta enero de 2021, el MIT Technology Review Insights encuestó a más de 300 líderes empresariales seniors globales sobre su experiencia con ciberataques impulsados a través de Inteligencia Artificial.

La investigación destaca que los equipos de seguridad esperan que esta nueva ola de ciberataques con IA se manifestará de cuatro formas principales: para ataques más avanzados de suplantación de identidad (spear-phishing), para ramsomware más efectivo, para la socavación y robo de información y datos personales y para atacar la infraestructura en la nube de las empresas.

El estudio también destacó que el 96% de las organizaciones encuestadas ya están preparándose para combatir estos nuevos ciberataques: 52% de las empresas están destinando más presupuesto a la ciberseguridad, el 44% se encuentran evaluando sistemas de seguridad a través de IA, y el 38% de las organizaciones está contratando más analistas de seguridad.

Por último, de acuerdo con el análisis “un gran número de organizaciones están recurriendo a la IA defensiva, para combatir el fuego con fuego”. Esto debido a que la única manera de estar protegido contra las innovaciones criminales es la tecnología de IA defensiva, como la de Darktrace, que utiliza el autoaprendizaje de los algoritmos de las organizaciones para comprender patrones normales de comportamiento de los usuarios y dispositivos para detectar actividad inusual o sospechosa sin depender de datos históricos.