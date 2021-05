¿Acaso los CIO están durmiendo en “código bajo”?

Las tendencias crecientes sugieren que los CIO deben adoptar una nueva filosofía para ejecutar una cultura de low code en TI y en toda la empresa.

El cuidado de la salud a menudo ha sido víctima de la tecnología exagerada, por lo que no sorprende que los CIO sean cautelosos con las nuevas tendencias. Bienvenido al rumor que rodea al software de low code o código bajo.

El código bajo ofrece el potencial de facilitar el desarrollo de soluciones mediante el uso de una interfaz gráfica de usuario en lugar del enfoque tradicional de depender de la programación codificada a mano, lo que requiere poca o ninguna codificación para crear aplicaciones y procesos.

Este enfoque más visual para el desarrollo de software está en aumento, particularmente después de una predicción hecha por Gartner de que el desarrollo de aplicaciones de bajo código representaría alrededor del 65% de la actividad de desarrollo de aplicaciones. En febrero, esta firma consultora pronosticó que el desarrollo de código bajo en todo el mundo crecerá un 23% este año.

Las recientes ofertas públicas iniciales para empresas demuestran aún más el creciente entusiasmo. Por ejemplo, la oferta pública inicial de UiPath recaudó 1.3 mil millones de dólares al tiempo que proporcionó una capitalización de mercado total de casi 30 mil millones. La empresa actúa como una empresa de software global para la automatización de procesos robóticos (RPA).

RPA está impulsando el cambio

El éxito de las soluciones de Robotic Process Automation (RPA) se basa en aplicaciones de código bajo o sin código, y la RPA está aumentando en el radar de los CIO debido a la promesa que ofrecen como herramientas que pueden permitir una hiper-automatización completa y respaldar la transformación digital. Esta creciente tendencia sugiere que los CIO deben adoptar una nueva filosofía para ejecutar una cultura de código bajo en TI.

Hay cuatro temas que son esenciales para ejecutar este cambio:

Mantenlo simple. Respaldar el cambio hacia el desarrollo de código bajo significa que la programación y la automatización no deben ser complejas y no requerir un apoyo intensivo de TI para realizar el cambio. Si bien eso puede parecer obvio por el problema subyacente que el código bajo está intentando resolver, es importante no complicar el nuevo enfoque.

La usabilidad de los productos debe ser lo suficientemente simple al principio. Las organizaciones tienen más posibilidades de comprender la simplicidad de una plataforma de código bajo cuando comienzan a usarla, por lo que los ejecutivos de TI no deben pensar demasiado y comprar una solución de plataforma que tenga demasiados detalles.

Todo sobre velocidad. Al simplificar el proceso de desarrollo y permitir que más personas se involucren en él, el tiempo de desarrollo debería ser más rápido con poco código. También debería haber una reducción en los costos para desarrollar soluciones.

Pero eso no ayudará sin educación y un cambio de cultura. Los CIO deberán asumir el papel de liderazgo para fomentar la mentalidad de automatización en la organización. Será necesario alentar a los empleados a explorar vías para automatizar mediante el uso de herramientas tecnológicas de bajo código.

Al respecto, el CIO del Seattle Children Hospital, Zafar Choudry, afirmó que esta insitución adoptó el desarrollo de código bajo ya que es intuitivo, adaptable, iterativo y flexible. “Esto nos ha permitido desarrollar aplicaciones para pacientes (idea a aplicación en días) rápidamente con conjuntos de habilidades limitados. Ha permitido a nuestros equipos ampliar la experiencia del paciente para la transformación digital”.

Hacer crowdsource en el área de TI. Los CIO deben adoptar una mentalidad nueva e inclusiva que prevea una mayor dispersión de la participación de TI. No será fácil: es un cambio profundo pensar en el futuro de la gestión de TI en una organización donde cada empleado tiene las habilidades básicas para desarrollar la automatización.

Low code brinda la oportunidad de colaborar con soluciones dentro de una organización. Pero para aprovechar al máximo esa filosofía, la mentalidad de los CIO debe cambiar y deberán encontrar formas de promover a los “desarrolladores ciudadanos”.

Ajustes del departamento de TI. El futuro de la TI en las organizaciones debe reconsiderarse en un cambio hacia el desarrollo de software de bajo código. Para hacer este cambio, los CIO deben enfatizar la implementación de capacitar a su fuerza laboral sobre cómo usar la plataforma. Y, por extensión, eso significa que TI debe soltar el control para facilitar la transición.

La documentación y la supervisión seguirán siendo importantes, y aquí es donde TI puede unirse a la fuerza laboral para implementar el proceso, pero los CIO deben asegurarse de que sus departamentos no se conviertan en un obstáculo o un guardián. La TI también tiene un papel que desempeñar en la supervisión del diseño de las aplicaciones y garantizar la implementación de protocolos de seguridad. Esto también significa que los profesionales de la seguridad deben adaptarse porque estas herramientas no desaparecerán pronto.

Próximos pasos

La atención médica no se adapta bien a los cambios y los CIO no son una excepción a esa regla.

Cuando se trata de transiciones de código bajo, los CIO deben lidiar con sus temores de ceder el control y darse cuenta de que no pueden intentar regular y controlar el acceso, especialmente a los datos.

En realidad, puede ser liberador: un CIO no necesita ser el gurú técnico y, en cambio, puede adoptar la mentalidad de crowdsource.

Según el Director de Información y Digital de Baystate Health, Joel Vengco, “La democratización de los datos, y ahora la democratización de la codificación a través de código bajo, son ingredientes clave para crear una cultura de aprendizaje e innovación centrada en la entrega rápida de soluciones. Promueve la reutilización o la combinación de componentes de aplicaciones que pueden acelerar el desarrollo, especialmente las soluciones de un solo uso o de tiempo limitado “.

Por el contrario, algunos CIO ven esto como deuda técnica, parte 2. Puede ser una extensión de aplicaciones que de repente no tienen soporte pero están en uso de producción. Los CIO deben decidir sus próximos pasos, ya que las plataformas de código bajo no desaparecerán.

David Chou, CIO.com