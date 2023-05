Agilidad madura con resultados de eficiencia: entrevista con Rodrigo Castillo Flores, CIO para Banca de Consumo en HSBC México

“En HSBC México nos enfocamos en la entrega de tecnología de manera más rápida y poder llegar a nuestros clientes en forma más ágil. La práctica involucra tanto al área de Tecnología como de Negocio, y por ello a toda la organización también”.

En estos términos, Rodrigo Castillo Flores, CIO para Banca de Consumo en HSBC México, explicó en entrevista de qué manera esta filial en nuestro país se ha convertido, en la “práctica ágil más madura y relevante” del banco –en los 64 países donde HSBC tiene presencia–, así como del sector financiero en México.

La práctica se comenzó a implementar desde el 2018, aunque los cambios relevantes se produjeron a partir del 2020, justo antes de la pandemia del Covid-19.

Rodrigo Castillo Flores, CIO para Banca de Consumo en HSBC México.

“Antes, teníamos una manera de operar diferente: usábamos un modelo de desarrollo waterfall en el pasado, por lo cual nuestros ciclos eran demasiado largos para efectuar planeaciones anuales, releases en el mejor de los casos bimestrales y, en ocasiones, hasta semestrales. Esto ocasionaba que el riesgo fuera mayor para los releases y la velocidad no era la óptima para los clientes”, señaló.

Luego de efectuar un análisis de tecnología junto con el negocio para cambiar la forma de operar, se reestructuró tanto el proceso de desarrollo tecnológico como el de estructura del negocio, lo cual permitió crear equipos de trabajo multidisciplinarios que aportan agilidad.

Asimismo, se cambiaron los procesos de planeación –antes anuales y ahora trimestrales– para disminuir el tamaño de las tareas y obtener ciclos más cortos de entrega.

De esta manera, cada trimestre se realiza una ceremonia presencial que reúne a más de 1,200 personas, en la cual se resuelven conflictos, se planea lo que se hará en las próximas iteraciones (que son de 10 días, como máximo) y se decide qué productos y servicios se entregarán en los tres meses venideros y quiénes serán los responsables. “De esta manera aseguramos que todo el trabajo que se comprometa para dicho periodo esté alineado con los objetivos estratégicos de HSBC”.

Para Castillo Flores, la adopción de este método ha significado un cambio muy grande para la institución bancaria. “Pasamos de equipos de cientos de personas a grupos de 10 a 14 integrantes, en los cuales hay personal del área de Operaciones, Tecnología, etc., quienes pueden operar de manera autónoma, sin depender necesariamente de otros equipos”.

Casi mil personas pertenecen al área de TI, las demás son directores de negocio, directores ejecutivos, los product owners de las áreas de Operaciones, Legal, Compliance, entre otras, quienes participan en esa ceremonia.

¿En qué consisten los “trenes de trabajo”?

Explicó que, al interior, HSBC se conforma por tres grandes divisiones: Banca de Consumo, Banca Corporativa y Banca de Mercado, y éstas en subdivisiones; por ejemplo, la Banca de Consumo se constituye por varias cadenas de valor (Banca de Seguros, Banca para Clientes, Cuentas, Créditos, etc.). Cada una de estas cadenas de valor tiene asignados a miembros del equipo de TI para garantizar la autonomía en sus decisiones y la definición de entregas en los productos.

Dentro de las cadenas de valor se crean diferentes equipos de 10 a 14 personas como máximo, denominados “trenes de trabajo”, los cuales se encargan del desarrollo de nuevas o renovadas soluciones únicas para tarjetas de crédito, por ejemplo, sin importar todo lo que tengan que hacer en cualquiera de las plataformas tecnológicas del banco. Siguiendo con este ejemplo, algunos miembros del equipo se encargan de la parte de cobranza, otros de la incorporación de los clientes, otros más, de la presentación en los canales digitales o de los estados de cuenta. Estos equipos crean soluciones únicas para esa cadena de valor con la suficiente independencia para avanzar a su propio ritmo.

El CIO explicó que las reuniones trimestrales se reúnen todas las cadenas de valor con su respectivo líder de negocio a nivel ejecutivo. “Esto ha sido clave para el éxito de la implementación: que el equipo ejecutivo del más alto nivel, como directores generales y directores adjuntos, trabajen con el equipo de tecnología definiendo cuál es la estrategia, qué se entregará en los próximos tres meses, si los productos coinciden con la estrategia del banco, etc., y ahí se toman todas esas decisiones”.

Resaltó que esta práctica les ha permitido también ganar velocidad en la ejecución, en la entrega de productos, con crecimiento de doble dígito por año.

El entrevistado refirió que los objetivos estratégicos de esta institución generalmente tienen una proyección de entre tres y cinco años, en los cuales se vislumbran iniciativas específicas multianuales o que se deben cumplir en el mismo año. La mayoría de estas iniciativas están soportadas por el área de Tecnología, de ahí la importancia del binomio negocio/TI para la entrega hacia los clientes.

Definición de prioridades

En lo que respecta a Tecnología, el área a cargo de Rodrigo Castillo proporciona el marco de trabajo, las herramientas, el conocimiento técnico de la plataforma, sin embargo, lo que ha marcado la gran diferencia es la cultura de trabajo entre negocio y tecnología, y eso no se logra, insistió, sin el apoyo del nivel máximo ejecutivo de la organización.

“Los directores generales adjuntos de HSBC México están con nosotros en el Centro de Tecnología al menos una vez al mes para ver demos, entregables y para garantizar que los desarrollos están alineados con los objetivos del negocio”.

Castillo Flores reconoció que este modelo les ha permitido priorizar los productos de manera más adecuada, garantizando ciclos más cortos, que son intocables. “Siempre hay alguien que afirma que el desarrollo de su producto o servicio es lo más importante para el banco o que transformará al sector”.

Ante tales declaraciones, “hemos comprobado que cuando alguien deja la labor inicial que se le ha asignado para enfocarse en otro proyecto, consideramos que eso es un desperdicio completo. Por eso se ha acordado que, de toda la capacidad que aportamos en tecnología de desarrollo, sólo se puede ‘repriorizar’ el 10% o 15% como máximo”.

Otro aspecto que se considera clave para la implementación de este marco de trabajo son las definiciones: en el área de TI del banco no se acepta nada que no esté “correctamente definido”, es decir, si se quiere efectuar una iniciativa, se debe conocer exactamente “qué es lo que se quiere”, para garantizar que el equipo de desarrollo no desvíe su atención en los detalles. Eso ayuda también a establecer las prioridades, aseguró el CIO.

Dijo que el mayor valor que han visto en la implementación ágil radica en la sinergia y colaboración que se han creado, que les permiten trabajar como un solo equipo en la entrega productos y servicios a clientes externos. Este logro, dijo, ha permeado tanto en la estructura de trabajo en México como de otras filiales de HSBC. “Hemos tenido visitantes de Londres, Hong Kong y otras partes del mundo participando en nuestras ceremonias y aprendiendo cómo se lleva a cabo en México, para adaptarlas en sus respectivos países”.

Incluso, señaló, este método de trabajo ágil se ha ampliado a iniciativas de negocio en áreas operativas, que no tienen que ver con tecnología, mediante la organización de equipos de colaboración multidisciplinaria, adoptando las ceremonias ágiles y Daily Scrums, entre otras prácticas, que aportan valor agregado con la posibilidad de expandirlo a toda la organización y comenzar a crear un círculo virtuoso de entregas más rápidas, mayor colaboración, calidad, mejor experiencia para los clientes, etc.

¿Y respecto a la transformación cultural?

De acuerdo con el entrevistado, el aspecto más impresionante en lo que se refiere al cambio cultural producido por el framework ágil en HSBC México es que en una reunión se pueda ver a un desarrollador diciéndole a un director adjunto de negocio que no confía en el compromiso de entrega estipulado para ese periodo de trabajo, debido a un riesgo externo, por el incumplimiento de un proveedor o por falta de presupuesto en tiempo y forma.

“Eso es muy poderoso, porque la persona que está trabajando en el código para entregar un producto al cliente final, tiene hoy el poder de acudir a la figura máxima de negocio en HSBC México y decirle: ‘No podré entregar eso, si no cuento con tal apoyo’. Y ahí todos nos sentimos en la obligación de ver la manera de desbloquear tal impedimento, de conseguir el presupuesto, si es necesario, o de buscar la ayuda de una entidad externa. Ese cambio cultural de poder levantar la mano a cualquier nivel no existía antes cuando se trabajaba con Waterfall”.

Un estilo ágil como sello personal

Rodrigo Castillo Flores ingresó a las filas de HSBC hace 15 años en su país natal, Nicaragua, donde estudió la carrera de Ingeniería en Sistemas. Por ser ésta una empresa global, tuvo la oportunidad de establecerse en México desde hace 13 años, desempeñado funciones en áreas de Infraestructura, Seguridad, Desarrollo, y desde 2021 ocupa su actual posición como CIO para Banca de Consumo de HSBC, de la cual es responsable en Canadá, Estados Unidos, México, Argentina y Uruguay.

Declara que le gusta estar cerca tanto de su equipo de trabajo como conociendo al negocio y a los clientes. “Me interesa saber el sentimiento de nuestros clientes respecto a lo que se enfrentan afuera, así como de nuestros colegas, para quienes desarrollamos soluciones. Ese feed back es muy valioso para aplicarlo en nuestra práctica”.

El tema de la velocidad siempre ha sido una de sus principales pasiones, por lo que su deseo de aportar valor a los clientes o colegas lo suficientemente rápido era algo que le causaba conflicto. Refiere que el marco de trabajo Agile le ha permitido encontrar una manera ideal para mejorar la colaboración, la calidad, así como lograr una mayor cercanía con los clientes y colegas en las sucursales, mediante un feed back permanente.

Finalmente, Rodrigo Castillo enfatizó que el marco de trabajo ágil les ha permitido alcanzar uno de los niveles con mayor madurez en el mercado y ha convertido a HSBC México en un banco realmente tecnológico, ya que todos los objetivos estratégicos de la institución están soportados por tecnología, “mediante un equipo de personas con talento, siempre en búsqueda de nuevas oportunidades y comprometidas a seguir mejorando las capacidades tecnológicas para nuestros colegas y clientes”, concluyó.

-José Luis Becerra Pozas, CIO México