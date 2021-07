Alianza Mitsubishi Corporation, NTT Data y everis impulsan el uso global de RPA

Mitsubishi Corporation (MC), NTT DATA y everis anuncian el inicio de la colaboración para la automatización global robótica de procesos (RPA).

Antecedentes

Las tres empresas comenzaron a colaborar en el campo de la transformación digital en América Central y del Sur en mayo de 2020 y promoverán la transformación digital para MC Group a nivel mundial, así como comercializarán conjuntamente la solución WinActor RPA utilizando las bases de clientes de MC Group y Grupo NTT DATA.

NTT DATA planea distribuir 5,000 licencias a empresas e instituciones gubernamentales fuera de Japón para fines de 2024, acelerando este esfuerzo a través de la colaboración con MC Group.

En diciembre de 2019, Mitsubishi Corporation y NTT Corporation (NTT) anunciaron una alianza comercial para impulsar la transformación digital industrial. Desde ese momento, ambas compañías han invertido en HERE Technologies, un proveedor de servicios con base en Ámsterdam, Países Bajos, y establecen la jointVenture denominada Industry One, para la en la industria de distribución alimentaria, siendo un área en la que MC está especializada y ha acumulado un gran conocimiento.

Durante su alianza comercial, ambas empresas han impulsado la búsqueda de un marco para lograr una transformación desde las ubicaciones comerciales de MC, utilizando tecnologías digitales de NTT DATA. Recientemente, junto con la utilización de la tecnología blockchain para los procedimientos comerciales a través de la plataforma TradeWaltz, las compañías están buscando la utilización de la solución de automatización de procesos robóticos (RPA) WinActor, desarrollada por NTT, y actualmente en uso en las empresas de MC Group Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. y Metal One Corporation.

Cooperación en el campo de la transformación digital en Centro y Sudamérica

En octubre de 2020, la empresa del Grupo MC Metal One do Brasil Industria, Comercio e Representacao Comercial Ltda (“Metal One Brasil”), junto con la empresa Everis Brasil del Grupo NTT DATA, se convirtió en la primera empresa del Grupo MC en la región de Centro y Sudamérica. para presentar WinActor.

En enero de 2021, Mitsubishi Corporation do Brasil S.A. (“MC Brasil”) llevó a cabo un concurso de robots (concurso de mejora de las operaciones comerciales) en el que los robots creados por equipos de entrada compitieron para probar su desempeño.

MC Brasil y everis Brasil cerraron un contrato marco en marzo de 2021 para promover e implementar procesos de transformación digital en diversas áreas de negocio. En mayo de ese mismo año, también se cerró un contrato de cooperación que incluye la introducción de WinActor en la región de Centro y Sudamérica. En un futuro próximo, MC y NTT DATA Group tienen como objetivo distribuir la solución en diez países de América Central y del Sur, incluidos Brasil, Chile y Colombia.

Además, las empresas combinarán el conocimiento de la industria de MC con el conocimiento digital de NTT DATA Group para trabajar juntos para la transformación digital industrial en la región, enfocándose en una amplia gama de campos e industrias que incluyen infraestructura de telecomunicaciones y soluciones industriales.

Inicio de una alianza empresarial para la utilización global de RPA

Junto con la introducción de procesos de RPA dentro de MC Group, MC y NTT DATA trabajarán juntos para ofrecer WinActor a nivel mundial a la base de clientes de MC. MC tiene como objetivo fortalecer su oferta de soluciones a los clientes en el campo digital, mientras que NTT DATA busca acelerar la difusión de sus ofertas digitales a nivel mundial, respaldar la digitalización para una amplia gama de industrias y brindar soluciones a problemas sociales.

NTT DATA ha brindado soporte para la automatización en la oficina central de MC y 67 empresas del grupo desde 2017, principalmente para oficinas en el extranjero en la región de Asia y el Pacífico. En el futuro, WinActor y la asistencia técnica a MC Group se manejarán junto con las empresas de NTT DATA Group, con sede en everis Brasil, de manera permanente en países de todo el mundo. NTT DATA tiene una estructura de ventas para WinActor y centros de soporte global en 76 países de todo el mundo, lo que proporciona un marco sólido para el soporte de ventas e implementación para la utilización de RPA tanto dentro como fuera de MC Group.

NTT DATA planea distribuir 5,000 licencias para WinActor a empresas e instituciones gubernamentales fuera de Japón a fines de 2024, acelerando este esfuerzo a través de la colaboración con MC Group.