Alrededor del 68% de las empresas no encuentran a colaboradores con las habilidades y competencias requeridas: Codifin

La eficiencia informática se ha convertido en una carrera donde quien tiene el personal más capacitado es el que mejor se coloca en el mercado y la evolución debe ser una constante.

“Hoy en día, integrar la tecnología para mejorar procesos y la eficiencia en las empresas ya no es simplemente una elección, sino una necesidad; ya que se ha vuelto una parte fundamental de la cadena de valor de las mismas. Las empresas que adopten en mayor medida la transformación digital y sepan evolucionar a la par de la tecnología serán mucho más competitivas en el entorno económico actual”, opinó Emilio Beteta, director de crecimiento en Codifin.

En este contexto, el personal con conocimientos tecnológicos es el capital humano más valioso. Pero el reto no es fácil, ya que en México hay una carencia de este tipo de perfiles, ya que de acuerdo con datos de Codifin alrededor del 68% de las empresas no encuentran a colaboradores con las habilidades y competencias requeridas. Aunado, al problema de rotación voluntaria de estos puestos, problemática que con el 19.2% se ha posicionado como la tercera más grande de América Latina en temas de recursos humanos. IT & tecnología, banca y finanzas, así como comercio minorista y productos de consumo (retail), son las industrias más afectadas por la escasez de este tipo de personal especializado.

En ese sentido, la empresa mexicana dedicada a generar bolsas de talento tecnológico para procesos de recursos humanos, Codifin, recomendó en su experiencia, cerrar la brecha digital de oportunidades para que la gente adecuada y talentosa pueda ocupar los puestos claves que conviertan al país en una potencia regional en la materia.

Codifin señaló que hay que encontrar los perfiles correctos (sin caer en la desesperación). Para ello, se tiene que contar con los indicadores adecuados (este equipo de profesionales utiliza cerca de 40).

En el caso de los programadores, que son la piedra angular de la digitalización de las empresas, es clave no solo buscar el talento con buenos procesos de selección de personal de manera externa, sino también identificar el capital interno y capacitarlo de acuerdo con las necesidades de las empresas. Este tipo de talentos son escasos y por ende complicados y costosos de reclutar (además de que probablemente acaben saltando a una organización que sea un mejor postor). Por lo que, Codifin recomendó a las empresas invertir en el capital humano interno y así no solamente desarrollarán a la medida las habilidades tecnológicas que necesitan, sino también crearán una mejor relación con sus empleados, disminuyendo la rotación.

Asimismo, el camino del crecimiento del trabajador tiene que continuar dentro de la empresa que lo contrata, sobre todo con oportunidades educativas y la actualización constante (con talleres para proyectos de casos reales y apoyo a mentores especializados); y como cereza del pastel, se tiene que dar peso a la certificación y el entrenamiento con tecnología de vanguardia. De acuerdo con datos de la compañía, la rotación de personal puede costarle a una empresa entre el 35 y el 60% del salario anual del empleado y podría superar un 150% dependiendo el tiempo que tarda en cubrir la vacante. A lo anterior habría que agregarle el costo intangible por la pérdida de competitividad dado el atraso en proyectos clave; por lo que es de suma importancia tanto una buena selección de personal como la retención de este.

Las empresas deben tener claro que los trabajadores que capaciten hoy formarán parte de la revolución tecnológica que ya está en proceso, donde los procesos automáticos en todos los campos necesitarán un soporte humano que pueda potenciar los límites de la inteligencia artificial, el metaverso y las nuevas sorpresas que preparan los programadores de todo el mundo. No es tarde para iniciar el cambio, el talento está allá afuera en espera de ser reclutado.