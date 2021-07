Amazon no acepta bitcoin como medio de pago

El informe del periódico londinense City A.M., que citaba a un “informante” no identificado, provocó que la mayor criptomoneda del mundo subiera hasta un 14,5% antes de recortar las ganancias para operar por última vez un 6% más alto a 37,684,04 dólares. “La especulación que ha surgido en torno a nuestros planes específicos para las criptodivisas no es cierta“, dijo un portavoz de Amazon. A lo que añadió que el gigante del comercio electrónico está centrado en explorar diferentes vías y el impacto que supondría su puesta en marcha para los clientes que realizan sus compras a través de Amazon. En este sentido, hay que recordar que la compañía de Bezos publicó el pasado 22 de julio una oferta de trabajo para un product manager de moneda digital y blockchain.

En este panorama de las compañías que operan en este sector, es cierto que un número cada vez mayor de empresas han comenzado a aceptar monedas virtuales para el pago, acercando una clase de activos evitada por las principales instituciones financieras hasta hace unos años. De hecho, la pasada semana, el consejero delegado de Tesla , Elon Musk, afirmó que el fabricante de coches eléctricos probablemente volverá a aceptar el bitcoin como forma de pago una vez que realice la debida diligencia sobre la cantidad de energía renovable utilizada para extraer la criptomoneda.

-IDG.es