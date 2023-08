Amazon se pone firme con la vuelta a la oficina y deja ‘la puerta abierta’ a quienes no les guste la decisión

El CEO del gigante del ecommerce, Andy Jassy, insistió en que sus empleados retornen a la presencialidad a pesar de haber prometido en pandemia que el teletrabajo se instauraría para siempre.

La puerta es ancha en Amazon para quienes no deseen volver a la oficina, “por lo menos, tres días a la semana”. Así de claro fue el CEO del gigante del ecommerce, Andy Jassy, con sus empleados durante una reunión interna, en la que sugirió que, a quienes no les guste la decisión, deberían replantearse su trabajo en Amazon.

Según unos audios de esa reunión, a la que obtuvo acceso el medio Insider, el retorno a la presencialidad en la empresa tecnológica sería sin excepción. “No es el momento de estar en desacuerdo y hay que comprometerse. Si no puedes hacerlo, lo entiendo, pero probablemente no te funcione en Amazon porque volvemos a la oficina al menos tres días a la semana, y puede no ser adecuado para todos”, comentó Jassy.

La postura del ejecutivo es contradictoria a lo que la empresa había anunciado durante la pandemia, cuando se instauró el teletrabajo y se dijo que esta modalidad sería para siempre. Esto llevó a que muchos de los empleados se alejaran de las grandes ciudades para optar por estilos de vidas más económicos y tranquilos, que les permitieran conciliar de mejor manera su trabajo con sus vidas personales.

Este cambio de decisión no ha calado bien entre los trabajadores de Amazon, que han convocando huelgas y recogido más de 30,000 firmas de empleados que están en desacuerdo con la medida. En el audio se les escucha solicitar información estadística o datos que justificaran la medida, pero Jassy apeló a que se trata de una “decisión de juicio” y que la compañía tampoco entregó información cuando se implementó el teletrabajo.

