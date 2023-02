Amor digital

El amor es un meme. Una de las máximas expresiones del ser humano, el sentimiento sublime, el sabor de todos los poemas, se ha simplificado en una imagen y una palabra. Las tecnologías de información y comunicación (TIC) han transformado nuestras vidas tanto para bien como para mal. Una de las que han tocado negativamente ha sido el amor.

Han quedado en el pasado las palabras escritas en papelitos que dejamos escondidos para que él ser querido las encuentrara. Ahora se mandan “mensajes” con emoticones de corazón, aventando besos, lanzando corazones a diestra y siniestra. Nuestras frases, el ingenio humano se ha perdido a cambio de una nota fría en WhatsApp.

Muy atrás se quedaron los poemas que recitamos al ser querido, ya sea en el café, debajo de la ventana o en la casa a solas. Si acaso escuchamos un mensaje de audio grabado a toda prisa, repetimos las mismas frases de siempre: “te quiero” ,“te extraño”. Nos hemos olvidado de los sentimientos que surgen cuando salen de la boca, la entonación perfecta, la emoción entrecortada de las frases maravillosas. La tecnología nos ha robado los poemas. Los ha convertido en moneda de cambio: se venden frases robadas de autores clásicos, sin nombrar al autor, y se las apropian como si fueran suyas, cuando son de la Humanidad.

Las TIC han eliminado el romanticismo. Facebook y Tinder se han encargado de asignarnos parejas afines. Son catálogos de hombres y mujeres en busca de parejas, de amor, de aceptación, compromiso y entrega. Para algunos han sido el lugar ideal donde hallaron la “felicidad”; para otros, una mina de oro para exhibirse, mostrar sus cualidades físicas y personales, e incluso para enviar su pornografía disfrazada de moda.

Nada de romance. Nada de querer conquistar al otro con las frases, los detalles, las actitudes, el sacrificio. Hoy todo es inmediato, superficial. “Comenzamos a andar gracias a Tinder”, o bien, “¡Me terminó con un mensaje de Facebook!”.

Los noviazgos no son de plazas, cine y café, sino relaciones que se exhiben en la plaza virtual de Facebook; salidas mediante videojuegos que se comparten en línea, y las relaciones prohibidas y ocultas comienzan con las fotos enviadas, pensando que la intimidad no será compartida, exhibida cuando surja la primera pelea. Están completamente equivocados. Los riesgos son demasiado altos: la privacidad no existe en las parejas con tecnología.

El amor digital ha invadido la vida humana. Se ha convertido en el comercio del amor, la venta de besos y abrazos en línea, de fotos y videos con expresiones románticas. ¿Quién da más por un beso en línea? ¿Por un romance a la distancia a través de Zoom? ¿Por una cita a ciegas que me genera un algoritmo? ¿Cuánto ofreces por el último poema de amor escrito por ChatGPT-3?

¿Habrá quién argumente lo contrario, ahora a través de FaceTime, Google Meet o Zoom, y pueda alcanzar a sus seres queridos del otro lado del mundo, decirles de viva voz y con una imagen –casi perfecta– que los ama y los extraña como siempre? Pueden celebrar una cena virtual, una cita virtual, un beso en línea con tan sólo unas líneas de código que se transmiten por el ancho de banda que comparten. Seguramente sí, las TIC nos acercaron. Pero ha cambiado el rostro del amor.

Sin embargo, a pesar de todo ello, los seres humanos seguimos vacíos. Las TIC y sus memes, sus citas online, sus fotos atrevidas, besos enviados, los poemas grabados en audio no logran reemplazar el contacto humano. La caricia, la mano suave, la voz dulce e hipnótica de recitar un poema a viva voz. De mirarse a los ojos y sentir ese cosquilleo que invade todo el cuerpo a las dos personas. Nada lo reemplaza. Ninguna máquina podrá con el amor. Volvamos al “amor no digital”.

El autor de la columna “Tecnogob”, Rodrigo Sandoval Almazán, es Profesor de Tiempo Completo SNI Nivel 2 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Lo puede contactar en tecnogob@pm.me y en la cuenta de Twitter @horus72.