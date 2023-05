Appian World 2023: de la liberación de la inteligencia artificial a la consolidación del ‘data fabric’

San Diego se convierte en el telón de fondo de una nueva edición del ‘Appian World’, que se clausura con una apuesta en firme de la compañía por la inteligencia artificial privada y su base de datos virtual arraigada en el ‘data fabric’.

La ciudad de San Diego, al sur de California, se convierte en el telón de fondo del Appian World 2023, el congreso estrella que la compañía celebra anualmente en territorio estadounidense. Con una nueva edición que ha congregado a más de 1.500 asistentes, la organización que capitanea Matt Calkins, fundador y CEO de la firma, ha acaparado todos los focos con un discurso rompedor.

Y es que la compañía que un día diera el salto a Bolsa gracias a una disruptiva tecnología low-code, mira ahora a lo más alto del stack tecnológico con una visión “única” de la inteligencia artificial (IA) y una base de datos virtual arraigada en la tecnología data fabric. Dos caballos ganadores que no hacen sino avanzar la ambición de Appian por liderar el mañana más innovador.

La última vez que la compañía tomó San Diego, aseguraba Calkins durante su discurso de apertura, fue en 2019; desde entonces, “las cosas han cambiado mucho”. “Appian ha conseguido doblar su volumen y cuenta ahora con una identidad más simple que nunca”. De hecho, tanto la filosofía como el portafolio de la compañía se basa en la siguiente fórmula: diseño-proceso-automatización. Una receta con la que aspiran a “entregar el mayor valor” a sus clientes. Para lograrlo, su misión pasa por ser “eficientes”, algo clave, dijo Calkins, a la hora de “confeccionar las capas que nos permitan profundizar en los datos”. Por eso no es de extrañar que insistan en “hacer más con menos”, “la revolución de la productividad va a abrir nuevos caminos”. A continuación, los principales platos fuertes que han hecho las delicias de esta última edición.

Inteligencia artificial privada

En un año en el que Appian reconoce estar preparada para la “automatización de la tecnología”, no extraña que su narrativa ponga el acento sobre la inteligencia artificial, especialmente tras el boom vivido recientemente. “La inteligencia artificial está en todos los recodos de la compañía, no podemos escapar a ella”, aseguraba su director ejecutivo y socio fundador. Así, con una perspectiva “simple, para que sea valiosa, pero no mainstream”, Calkins desgranaba sobre las tablas su propia filosofía. “La inteligencia artificial es tan buena y valiosa como lo sean los datos. Nuestro diseñador de habilidades de bajo código es una nueva forma de aportar valor en este sentido”, decía avanzando así una estrategia cimentada sobre lo que han bautizado como low-code AI.

En Appian, proseguía Calkins, “consideramos que existen dos tipos de IA –la pública y la privada- y preferimos uno sobre el otro. Está la IA pública, como ChatGPT, donde envías tus datos a Microsoft y dejas que éstos sean conocidos, por lo que si tenías una ventaja en este ámbito, la has perdido. Por otro lado, la IA privada implica que cada organización entrena su inteligencia artificial, la mantiene dentro de las fronteras de su propia organización y la utiliza de forma privada, sin revelar sus datos a otras compañías”. Es precisamente en esta última en la que creen Calkins y su compañía, a pesar de “ir contracorriente a las tendencias de mercado”. Brindan así a sus clientes la oportunidad de “entrenar sus propios datos, que éstos no escapen de su control y producir modelos de IA únicos”.

“Hay buenas razones por las que las organizaciones quieren su propia aplicaciones, y muchas buenas razones por las que deberían querer su propia IA. Nuestra misión es apoyarlas en su cometido de liberar la IA” Matt Calkins, CEO y fundador de Appian

En este contexto, apuntaba el ejecutivo durante una entrevista con ComputerWorld en el marco del evento, “predigo una batalla entre la IA pública y la privada. El futuro, no obstante, pasa por la IA interna personalizada para cada organización, de forma similar a las aplicaciones personalizadas. Hay buenas razones por las que las organizaciones quieren su propia aplicación, y muchas buenas razones por las que deberían querer su propia IA”. Appian se convierte de esta forma, dice, “en un buen aliado en un momento como este. Nuestra misión es apoyaros [dirigiéndose a sus clientes] en vuestro cometido de liberar la IA”.

El valor diferencial del data fabric

Anunciada durante el Appian Europe a finales del ya caduco 2022 –evento en el que ComputerWorld también estuvo presente-, la base de datos virtual arraigada en la tecnología data fabric de Appian se ha convertido en una de las bazas estratégicas de la compañía. Una decisión que no sorprende teniendo en cuenta, tal y como avanzó Calkins, que la solución ha sido adoptada por el 94% de los nuevos clientes de la organización. “El data fabric es la característica más exitosa, ampliamente adoptada y significativa que hemos lanzado”, aseguraba.

En concreto, Appian Data Fabric es una “base de datos virtual” que permite unificar “un sinfín de fuentes de datos dispersas” que tenga una compañía, más allá de dónde se ubiquen o almacenen dichos datos. Con la solución de Appian, existe una “capa semántica” encima que te permite tratar todas esas fuentes de datos “como si estuvieran combinadas”, facilitando así su comprensión, su relación o la ejecución de procesos desde la propia plataforma de Appian como si de un único repositorio se tratara. Además, permite no solamente leer los datos de todas esas fuentes, sino también de escribir sobre ellas, algo “diferencial” respecto a sus competidores en el mercado. “Cuando escuchas a la industria hablar de data fabric, realmente se refiere al uso de APIs y conectores, mientras que nosotros proporcionamos una capa semántica que unifica también las consultas sobre esas fuentes externas. Asimismo, filtramos los datos en fila, algo fundamental para garantizar la privacidad y el compliance”.

“El data fabric es la característica más exitosa, ampliamente adoptada y significativa que hemos lanzado en Appian” Matt Calkins, fundador y CEO de Appian

Minería de procesos

En el marco de Appian World 2023, también se ha anunciado el programa Insight to Action, que acelera el valor de las iniciativas de minería de procesos proporcionando preparación para la minería, análisis y horas de servicio para implementar mejoras en los procesos, todo por una tarifa fija única. La minería de procesos permite a las organizaciones descubrir cuellos de botella y otras ineficiencias en los procesos empresariales, sin embargo, la mayoría de las tecnologías de minería de procesos presentan “obstáculos que impiden a las organizaciones obtener un valor real”. Como solución, la compañía ha optado por simplificar lo necesario para descubrir ineficiencias en los procesos, comprobar la conformidad para detectar actividades no conformes y realizar análisis automatizados de la causa para identificar patrones y explicar el comportamiento no deseado de los procesos.

Así, Appian conjuga la minería de procesos con la automatización en una única plataforma low code, lo que facilita la implementación de cambios y la mejora continua de los procesos. Todo ello está respaldado por la estructura de datos de la compañía, que permite la unificación de datos en toda la empresa de forma altamente segura y sin una gestión de datos compleja. “Las iniciativas de minería de procesos se enfrentan a un conjunto común de desafíos”, ha afirmado Pavel Zamudio, director de Atención al cliente del sello originario de Virginia. “Estos incluyen la selección y el mapeo del proceso correcto, la preparación adecuada de los datos, la interpretación precisa de los resultados y la implementación de los cambios recomendados en los flujos de trabajo operativos. Nuestro programa Insight to Action está diseñado para eliminar toda esa complejidad para que nuestros clientes puedan ver rápidamente el valor añadido que aporta esta técnica de administración”.

-IDG