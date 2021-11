Aumentan afectaciones por fraude provenientes de los empleados

De acuerdo con el más reciente informe Monitoreo de Percepciones Empresariales realizado por la firma de consultoría Vestiga Consultores, aumentó el número de empresas que admitieron haber sido afectadas por eventos de fraude involucrando la participación de empleados durante el último año.

Sergio Díaz, socio director de esta firma, comentó: “identificamos este hecho al cuestionar a las empresas mexicanas en octubre del año pasado, considerando el periodo completo desde octubre de 2019 y repetirlo ahora, por lo cual el dato es muy interesante y muestra, sin duda, un incremento significativo en la afectación por razones de fraude, según aceptan los principales tomadores de decisión en las empresas”.

¿Su empresa ha registrado al menos un evento de fraude involucrando la participación de empleados?

Asimismo, apuntó Díaz, “el daño en las empresas de tal actividad fraudulenta de sus empleados también registró un aumento importante, pues prácticamente se duplicó al pasar de un valor de 4% de sus ingresos totales en 2020 a 7% en 2021, un dato relevante”.

Aproximadamente, ¿cuál fue el daño por eventos de fraude como porcentaje de sus ingresos totales?

Por lo que hace a las áreas más afectadas o donde se originan los citados fraudes en las empresas, las tendencias en México son muy similares a lo que se registra en la mayoría de los países, comentó el socio director de VESTIGA, pues “normalmente los golpes más significativos se dan en los procesos de compra y en los administrativos, financieros y de tesorería y en este caso, se mantienen las proporciones observadas el año pasado”.

¿Cuál fue el área más afectada o donde se registró la mayor incidencia de fraude en el año 2021?

Asimismo, por lo que respecta a lo que los tomadores de decisión en las empresas sobre lo que perciben como principal causa de los mencionados fraudes, señaló Sergio Díaz: “es muy interesante el hallazgo que tuvimos en términos de autocríticas de los empresarios y administradores principales, pues una gran proporción de ellos atribuye a fallas de management o gestión la principal causa de la actividad de fraude, lo que también implica admitir que en el más alto nivel de decisión ha habido equivocaciones que pueden propiciar acciones de fraude por parte de empleados. Igualmente, nos llamó la atención que el segundo lugar de menciones como causa fuera el de ‘resentimientos’ de los empleados, un factor humano con el que nosotros como consultoría nos encontramos a menudo cuando ayudamos a las empresas con este tipo de situaciones”.

En su opinión, ¿cuál fue la causa principal de la comisión de fraude contra su empresa por parte de empleados?

Management 39% Resentimientos 25% Falta de controles 22% Necesidad económica 9% Varias causas/ otros 5%

Y en cuanto a lo que las empresas afectadas han hecho una vez que han sufrido actividad fraudulenta de empleados en sus organizaciones, llama la atención, dijo Sergio Díaz, que “evidentemente falta aún mucho por hacer y los tomadores de decisión lo reconocen al señalar en una gran proporción que no han hecho nada o no lo suficiente, lo cual, sin duda, tiene repercusiones en la vulnerabilidad que sigue y seguirá existiendo por un tiempo al menos en la mayoría de las empresas, hayan sido o no afectadas por el fraude interno”, concluyó Sergio Díaz.

¿Considera que desde la ocurrencia del(os) evento(s) de fraude han tomado en su empresa las medidas para prevenir que tal(es) evento(s) vuelvan a ocurrir?

Sí, totalmente 30% Sí, algunas medidas 18% No las suficientes 28% Nada, ninguna 24%

Para la muestra empresarial se realizó una encuesta telefónica con accionistas principales y directores generales de 932 empresas en México (pequeñas, medianas y grandes). El marco muestral para la selección de esta muestra fue el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI con datos actualizados al año 2020. Las entrevistas se aplicaron vía telefónica con un cuestionario con variables precodificadas. El margen de error mínimo para la estimación resultante es de +/- 4.10% y considerando un nivel de confianza de 95.0%. El levantamiento se realizó entre el 25 de octubre y el 12 de noviembre de 2021.