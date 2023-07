‘Aumento en ingresos’ y ‘en satisfacción del cliente’, resultados de invertir en datos: Eduarda Camacho, VP y Chief Customer Officer de BMC

El buen uso de datos por parte de empresas maduras genera mayores beneficios. De hecho, la madurez en el uso de datos se traduce en satisfacción del cliente e impacto positivo en diferentes áreas, como el aumento de ventas (68%), la innovación de productos (35% ), el mantenimiento de riesgos (48%) y la reducción de costos (50%).

Así lo refiere la encuesta Resultados rentables vinculados a la madurez basada en datos, realizada por S&P Global Market Intelligence por encargo de BMC Software, en la cual se entrevistó a más de 1,100 empresas en 11 países.

Para el 55% de las empresas participantes en el estudio, la inversión tiene un impacto positivo en la satisfacción del cliente, mientras que para el 68% este impacto se comprueba en el aumento de las ganancias.

Pero cuando se habla de “invertir en datos”, ¿cómo debe entenderse este término?: ¿se refiere a ordenarlos, gestionarlos, protegerlos, analizarlos, aprovecharlos?

“Cuando se afirma en la encuesta que las empresas requieren hacer inversión en datos para poder usarlos con inteligencia, se refiere a aspectos como la observability (observabilidad), la clasificación, la gobernanza de los datos, la distribución, la democratización de las tecnologías, la calidad de los datos, la orquestación, y todo lo que abarca la data operation, que es la terminología que usamos para dar contexto a este tema”, aseveró Eduarda Camacho, Vicepresidenta Senior, Customer Success and Chief Customer Officer de BMC.

En entrevista con CIO México, dijo que, aunque BMC no es una empresa de datos y analítica, sino una compañía de soluciones de software de infraestructura TI híbrida –que abarca desde edge, on premise hasta cloud–, “lo que no nos faltan son datos y lo que consideramos que necesitan las empresas en términos de madurez es que no se trata sólo de obtener insights de sus datos sino de cómo se usan éstos a nivel de toda la empresa, así como el tema de la seguridad de los mismos”.

Al hacer referencia al estudio, afirmó que existe una mayor conciencia por parte de las organizaciones de lo importante que es invertir en datos, sobre todo por el impacto que pueden obtener en el aumento de sus ingresos (68% de las respuestas de los encuestados) y en la satisfacción de sus clientes (55%).

“Más aún, cuando hablamos de ‘satisfacción de los clientes’, debe entenderse que se refiere tanto a ‘clientes internos como externos’, porque al hablar con algunos de nuestros clientes con los cuales hacemos trabajo de datos, éstos afirman que es más probable que la inversión en data continúe si el resultado se relaciona tanto con nuevos negocios como con un aumento en el negocio”.

Un roadmap definido para DataOps

La necesidad de extraer mayor valor comercial de los datos es clara, e incluso una estrategia DataOps bien definida surge como clave para administrar e integrar análisis para descubrir nuevas oportunidades, responder rápidamente a problemas e incluso verificar desafíos.

En el caso de las organizaciones que utilizan la metodología DataOps para respaldar todas las actividades basadas en datos, la encuesta señala que el 41% está totalmente de acuerdo en que su organización puede aplicar conocimientos basados en datos para impulsar los objetivos comerciales, en comparación con el 13% de los encuestados de organizaciones que no lo hacen.

A este respecto, Camacho mencionó que BMC cuenta un roadmap y un proyecto de inversión bastante serio en los próximos meses para complementar el portafolio de soluciones DataOps, y resaltó especialmente las relacionadas con observabilidad, en las cuales la compañía ha trabajado en el último año y medio, “que constituyen una herramienta fundamental a nivel operacional y de escala de toda la empresa”.

El CIO como “habilitador del negocio”

Impulsar objetivos comerciales está siendo cada vez más una labor en la cual participan los CIO. ¿De qué forma invertir en datos puede contribuir a obtener rentabilidad comercial a largo plazo?

“Cuando hablamos con nuestros clientes, ellos afirman que no hay nada que les sea más valioso para encontrar nuevas oportunidades de mercado, ampliar su cartera de soluciones o para ir delante de su competencia con nuevos productos y servicios que conocer profundamente las necesidades de sus clientes. Ahí es donde los equipos a cargo de un CIO pasan de ser centros de costo a un habilitador de negocio”.

Más aún, si un director de TI es capaz de utilizar todos esos datos y transformarlos en una inteligencia donde se pueda actuar sobre ella a nivel empresarial, “ahí es donde residirá el verdadero valor”, aseveró.

Finalmente, la Chief Customer Officer de BMC dijo que el compromiso y la satisfacción del cliente son fundamentales para la rentabilidad comercial a largo plazo, y las prácticas sólidas basadas en datos se identifican como un impulsor de estas métricas del cliente. “En los próximos 24 meses, el énfasis en la satisfacción del cliente seguirá siendo una prioridad principal para las organizaciones, ya que buscan optimizar el uso de los datos”, concluyó.

