Beneficios para los CIO en la Validación facial con Prueba de Vida ante el INE

Con la transformación digital que se vive a nivel mundial, gran parte de los servicios y trámites, tanto en gobierno como en iniciativa privada, han comenzado a realizarse de manera no presencial, ante esta nueva dinámica de la sociedad surgió la solución de Validación facial con Prueba de Vida que integra tecnología de vanguardia, la cual permite realizar la verificación de la identidad de las personas en procesos críticos o cotidianos con altos niveles de precisión. Pero, ¿en qué consiste esta solución?

La Validación facial con Prueba de Vida permite determinar si una muestra biométrica, en este caso el rostro, está siendo tomada de una persona con vida y presente en el punto de captura, a través de la cámara de un celular y así corroborar la identidad de los titulares y usuarios de un proceso, trámite y/o servicio, contra la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE).

Principal atributo de la solución

La solución contribuye de manera significativa a las organizaciones, ya que acelera la entrada al mercado de servicios y trámites no presenciales a través de medios electrónicos, con la validación de la identidad de las personas a través de su rostro e incorporando mecanismos ágiles de enrolamiento (Onboarding Digital), a la vez que simplifica los procesos y reduce los costos de carácter operativo, administrativo y tecnológico, sin olvidar que se le facilita la implementación a los directores de tecnología (CIO).

El usuario final

Los usuarios finales son diversos ya que se trata de un mecanismo para evitar ilícitos como la usurpación de identidad, fraudes y lavado de dinero. En este caso nos referimos a bancos, SOFOM, Fintechs, dependencias del Gobierno y empresas que requieren evitar pérdidas económicas o consecuencias derivadas del robo de identidad. Por otro lado, están los ciudadanos, quienes necesitan seguridad de sus datos, información e identidad digital para interactuar con organismos del sector público y privado.

Es importante precisar que un CIO es parte clave durante el proceso de implementación de una solución de Validación Facial, ya que ésta se ajusta a las necesidades particulares de cada Organización, incluyendo la posibilidad de un servicio de validación de la identidad en sitio (On Premise) o en la nube, con verificación de datos clave como CURP, RCF, revisión de elementos de seguridad de la identificación oficial, prueba de vida, entre otras pruebas, que atiendan a cada caso en concreto y a la regulación que debe observar cada empresa.

Lo que se requiere en este servicio

Un elemento importante son los fundamentos y motivos sólidos que permitan a las organizaciones interesadas solicitar y justificar ante el INE el acceso a su servicio de verificación de datos de la credencial para votar y de verificación de coincidencia con sus bases de datos biométricos.

Asimismo, se debe tener claridad de la necesidad de la organización para diseñar un proceso de validación remoto o presencial, a través de verificación de datos biométricos.

Las organizaciones deben estimar los costos de implementación, por lo que es importante tener presente la ventaja de contar con un proveedor de infraestructura tecnológica que permita la reducción de costos, ya que este tercero estaría asumiendo la responsabilidad de tener la mayor parte de los requerimientos tecnológicos solicitados por el INE, como sucede con la propuesta diseñada por IQSEC, en la que se brindan una serie de servicios de validación de identidad en la nube (Veri-ID) para coadyuvar con las organizaciones en la facilidad, factibilidad y viabilidad de la implementación de un servicio de validación facial con prueba de vida.

Importancia de migrar a una validación facial con prueba de vida

En 2020, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) recibió alrededor de 1.4 millones de denuncias de robo de identidad, el doble que en 2019[1]. Esto nos da una idea de la dinámica que se está viviendo a nivel internacional con el auge de los medios electrónicos y el perfeccionamiento de técnicas para suplantar la identidad de usuarios.

En 2021, se registraron 121,888 controversias contra instituciones financieras ante la CONDUSEF, lo que representó 50.9% más en comparación con 2020, teniendo entre sus principales causas: consumos no reconocidos, transferencias electrónicas no reconocidas, y cargos no reconocidos en la cuenta.[2]

En el caso de México, de enero a marzo de 2021, el sector financiero[3] recibió un millón 585,667 reclamaciones que resultaron en 87 sanciones por un monto total de 5,371,509 de pesos para diversas instituciones financieras; parte de las reclamaciones fueron consecuencia de la defensa en materia de posibles fraudes y robo de identidad

Impacto negativo al evitar implementar este tipo de soluciones

Utilizar soluciones con algoritmos sin ser del mismo nivel de certeza que los brindados por una solución de Validación Facial con Prueba de Vida deriva en riesgos económicos y reputacionales para las organizaciones, así como pérdidas económicas para la sociedad.

La transformación digital que se vive a nivel mundial representa nuevos riesgos que requieren nuevas soluciones tecnológicas (más robustas, ágiles y seguras); ante este contexto la Validación facial con Prueba de Vida utiliza componentes que cumplen con la ISO-30107-3 (Information technology – Biometric presentation attack detection).

Beneficios para los CIO

Los CIO se enfrentan todos los días a nuevos desafíos para reducir los riesgos y daños que podrían presentarse en sus organizaciones a través de uso de medios electrónicos. Además, es importante que implementen este tipo de soluciones porque están diseñadas con tecnología que brinda certeza razonable de seguridad y privacidad de los datos, así como cumplimiento de normativas nacionales e internacionales.

Tecnología y beneficios que brinda al usuario final:

Tecnología de reconocimiento facial que cumple con normas internacionales, como la ISO 30107-3:2017, Information technology – Biometric presentation attack detection.

Mapa facial para identificar a una persona con base en sus rasgos faciales.

Prueba de vida para detección de vida a través de biometría facial, para tener la certeza de que el mapa facial se está tomando de una persona viva que está presente en el punto de captura y que no se trata de videos de baja o alta definición, de elementos sin vida, máscaras u objetos con los que se intenta suplantar una identidad.

Servicio de verificación de datos de la credencial para votar mediante reconocimiento facial.

Tecnología que hace uso de fotografías con imágenes en 2D o 3D (tres dimensiones o tridimensional) para validación facial, de acuerdo con los requerimientos del caso en concreto.

El servicio de validación facial ante el INE evita el riesgo de usurpación de identidad y coadyuva al proceso de Know Your Customer (KYC).

Funciones y beneficios generales de la solución

La solución de Validación facial con Prueba de Vida ante el INE es de utilidad social ya que se privilegia el interés y privacidad de los titulares de los datos, sin transferencia de los mismos, únicamente obteniendo el grado de coincidencia del reconocimiento facial.

El servicio accederá a bases de datos nacionales, para validar la identidad de los interesados, siempre y cuando estos manifiesten su consentimiento de que sea verificada su identidad mediante validación facial, permitiendo brindar importantes beneficios generales como son:

Acceso seguro a bases de datos nacionales para validar datos biométricos (facial).

Privacidad y confidencialidad.

Reducción de costos para las organizaciones.

Procesos seguros y acordes a las nuevas necesidades de la sociedad.

Inhibir la suplantación de identidad de los ciudadanos.

Facilitar la realización de diversos trámites en territorio mexicano.

Protección de datos personales de los ciudadanos.

Cumplimiento de normas mexicanas

La Circular Única de Bancos prevé la verificación de coincidencia de la información biométrica del cliente o solicitante con los registros del INE, con un grado de coincidencia igual o superior al 90%. Al igual que ello, existen marcos normativos aplicables a diversas instituciones financieras, actividades vulnerables y sectores específicos, que prevén una debida diligencia al momento de realizar la verificación de sus clientes y usuarios, como es el caso del sector Fintech, SOFOM, sólo por mencionar algunos.

Recordemos que otros sectores se han visto afectados con pérdidas económicas por daños ocasionados por el robo de identidad, de manera que este tipo de soluciones cada día será más común y generalizado.

Entre las propiedades que distinguirían a esta solución con otras existentes en el mercado está la validación facial con prueba de vida que puede compararse con la base de datos nacional; la verificación de elementos de seguridad físicos de documentos de identidad; y las pruebas biométricas con tecnología certificada. También está el cumplimiento de normatividad, el mecanismo de validación que permite a entes públicos y privados la implementación de validación de identidad remota (Onboarding Digital), y los servicios de validación de identidad en la nube, como los ofrecidos por IQSEC con Veri-ID.

Manuel Moreno, Security Sales Enablement Director en IQSEC.