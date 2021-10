Capacitará IBM a 30 millones de personas en habilidades digitales para el 2030

Con el propósito de promover el talento y expandir las oportunidades de empleo, IBM anunció a nivel mundial su compromiso para capacitar a 30 millones de personas con nuevas habilidades digitales para el año 2030.

La iniciativa incluye el establecimiento de más de 170 alianzas con instituciones académicas y de la industria, así como programas y plataformas de desarrollo profesional que ya ofrece IBM, y que van desde la educación técnica para adolescentes en las escuelas públicas tradicionales y universidades, hasta pasantías y prácticas profesionales remuneradas in situ por parte de esta compañía.

En un mensaje difundido a los medios informativos, Eduardo Gutiérrez, Presidente y Director General de IBM México, dijo que se trata de “un compromiso sin precedentes” y el “más grande” que ha realizado la compañía hasta hoy. “Se trata de un plan global para proporcionar educación a 30 millones de personas de todas las edades en las nuevas habilidades que son necesarias para los empleos del mañana, con miras hacia el 2030”.

El directivo dijo que se ha hablado mucho de que la pandemia aceleró los procesos de transformación digital, “pero después el problema fue que no necesariamente teníamos las capacidades en el mercado para que las empresas pudiesen afrontar esos retos que se presentaban en diferentes aspectos: cómo utilizar la nube, cómo utilizar la Inteligencia Artificial”.

Con esta iniciativa, dijo, IBM se compromete a ser un “administrador responsable de la tecnología (…) que nos permitirá relacionarnos mejor con nuestros clientes actuales y futuros, y crear productos innovadores para un mundo cambiante”.

Se informó que en un estudio realizado por el IBM Institute for Business Value, reveló que el 45% de las organizaciones mencionaron que no están encontrando profesionales con habilidades tecnológicas eficientes para cubrir los puestos de trabajo vacantes. Según la compañía, esta transformación tecnológica sin precedentes requiere nuevos modelos escolares que sean capaces de conectar mejor a todos los niveles de enseñanza para estos trabajos del futuro y permitir que los estudiantes en México tengan acceso a ellos.

Alianzas con instituciones en México

En este marco, Gutiérrez anunció que la Universidad Panamericana (UP) se suma a la lista de las instituciones con las cuales IBM tiene convenios. “Con esta colaboración, la UP brindará contenidos dinámicos y programas para preparar a los estudiantes para los desafíos actuales y futuros, desarrollando esas habilidades tecnológicas críticas para contribuir en su formación profesional tanto en áreas digitales emergentes como en temas de Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Ciencia de Datos, que formará parte del IBM Skills Academy”.

Asimismo, el directivo de IBM México mencionó dos alianzas que ha establecido su compañía con instituciones académicas: el Tec Milenio y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. “Con Universidad Tec Milenio recientemente anunciamos la apertura del Master online de Inteligencia Artificial (MIA), primero de su tipo en el país, con el cual buscamos dar a los estudiantes nuevas habilidades tecnológicas que son claves para el desarrollo profesional. Tec Milenio está integrando el programa IBM Skills Academy dentro del plan de estudios de esta maestría”.

Por lo que respecta al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, se firmó un convenio para incorporar el programa IBM Skills Academy y la maestría en Business Analytics en la EGADE Business School, de tal manera que los estudiantes tengan acceso a la plataforma de IBM Skills Academy, la cual cuenta con laboratorios, conferencias y casos de uso de la industria enfocados a resolver problemas empresariales reales. Asimismo, la maestría en Business Analytics es un programa de dos años de duración impartido en español, “que desarrolla en los alumnos una mentalidad disruptiva basada en la ciencia de datos y las competencias de liderazgo para acelerar la transformación digital y aprovechar mejor las oportunidades de todas las organizaciones en la creciente economía digital”, explicó Gutiérrez.

Las instituciones educativas que deseen beneficiarse con la formación académica y aprendizaje continuo anunciado por IBM México, lo pueden hacer en el Global University Program. Asimismo, las personas pueden tomar cursos de manera individual mediante la plataforma Skills Build.