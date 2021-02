Cinco aspectos para digitalizar su empresa con un sistema ERP en la nube

Las startups en la actualidad juegan un papel muy importante para la economía global y del país. Este tipo de emprendimientos, generalmente tienen el objetivo de simplificar trabajos y procesos que anteriormente eran complicados, con el uso de tecnología y soluciones innovadoras.

Este tipo de empresas no fueron inmunes a la pandemia y sus efectos negativos, lo que les obliga a generar cambios en sus procesos y adaptarse a la nueva normalidad, migrando sus operaciones al trabajo remoto, por mencionar un ejemplo.

Para hacerlo, existen empresas como Netsoft, que ofrecen soluciones de gestión empresarial en la nube para acelerar la transformación digital de las empresas y generar beneficios que les ayuden a mantenerse a flote.

Y es que independientemente del tamaño de las empresas y del sector que atienden, todas las compañías tienen objetivos y desafíos derivados del impacto que generó la pandemia, lo que les obliga a encontrar formas de optimizar sus recursos y sus operaciones. Para ello, las herramientas tecnológicas de gestión empresarial basadas en la nube son “fundamentales, ya que ofrecen visibilidad total en tiempo real de las operaciones al interior de las empresas y una mayor disponibilidad de la información para mejorar la toma de decisiones”, explicó Héctor García, director general y cofundador de Netsoft, empresa que implementa soluciones de Oracle Netsuite.

Como contexto, y de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el directivo señaló que las startups juegan un rol fundamental en generar un cambio estructural en la economía, al contribuir a introducir nuevos productos y servicios, sostener la innovación, aportar dinamismo a la productividad del sistema económico y generar oportunidades de empleo de calidad.

¿Por qué la nube?

1. Total visibilidad de los datos: Una suite de software de gestión empresarial en la nube ayuda a las empresa a acceder más rápido a los procesos y funcionalidades que desempeñan sus distintas áreas, desde el almacenamiento de datos, la ciberseguridad, entre otros, en una sola plataforma y de forma segura, lo que genera mayor visibilidad de las operaciones al personal de la empresa.

“Para las startups esto es fundamental, según García, ya que este tipo de compañías tiene un dinamismo distinto al de las grandes empresas y requieren estar atentos, en tiempo real, a los procesos diarios que mantienen a la organización”.

El primer beneficio de obtener este tipo de soluciones para las startups radica en la capacidad de tener la información en distintas plataformas de manera unificada. Por ejemplo, los colaboradores pueden tener acceso a reportes en su smartphone, iPad o computadora, creando una experiencia omnicanal,

2. Acceso en tiempo real a la información: Aunado a lo anterior, el directivo de Netsoft afirmó que los colaboradores tienen acceso, en tiempo real y de forma actualizada, a datos sobre ventas, compras, inventario, facturación, entre otros, que les permiten gestionar sus operaciones incluso de forma remota, lo cual se convirtió en una necesidad para las compañías durante la pandemia. “Cabe destacar que el U.S. Census and Bureau of Labor Statistics señala que el trabajo remoto ha crecido en popularidad en un 91% en los últimos 10 años y para 2030 la demanda de esta modalidad de trabajo aumentará en un 30%”, externó García.

3. Tecnología integrada en una sola plataforma: La siguiente ventaja de contar con soluciones en la nube como Oracle Netsuite, consiste en generar mayor disponibilidad a las compañías al momento de resolver problemáticas por contar con tecnología integrada en una sola plataforma.

Por ejemplo, trabajar de manera tradicional con una solución local implica utilizar tecnología de distintos proveedores que funcionan de forma independiente. “Oracle Netsuite integra toda esta tecnología a una sola plataforma en lugar de trabajar con pequeñas soluciones independientes para cada área”, manifestó García.

4. Mayor seguridad: En cuanto a seguridad, aseveró que la nube permite a las empresas contar siempre con la última versión del software disponible, notificando al usuario que existe una nueva actualización, misma que se realiza de forma automática y sin necesidad de que la empresa adquiera una nueva licencia de dicha solución. “Esto ayuda a que las empresas no trabajen con tecnología obsoleta y vulnerable”. Además, la nube permite blindar la información con estándares de seguridad de vanguardia, como certificaciones PCI y Hackersecurity, que permiten la encriptación de la información de manera correcta.

5. Escalabilidad: Las startups, por lo general, tienen un crecimiento mayor en periodos más cortos de tiempo que las empresas convencionales. Soluciones como Oracle Netsuite son completamente escalables y permiten a la organización incrementar el tamaño de su solución conforme crecen, en lugar de adquirir una versión nueva del software cada vez que crecen sus niveles de ventas o su número de colaboradores, por mencionar ejemplos.

6. Correcta Implementación: Es fundamental contar con especialistas dedicados para una implementación exitosa, ya que sin el expertise de un partner adecuado los procesos pueden quedar mal establecidos para llevar a cabo la optimización de recursos dentro de la empresa. Netsoft cuenta con 14 años de experiencia y se ha consolidado en la actualidad como el partner especializado de Oracle Netsuite en Latinoamérica, lo que garantiza una implementación correcta y eficiente desde el inicio, generando ventajas inmediatas sobre la competencia.

Adicionalmente, se requiere de un consultor calificado que pueda proponer módulos que cubren las necesidades reales, así las startups podrán tener esa seguridad y calidad que merecen para lograr el éxito en la implementación y desarrollo del sistema, concluyó el directivo.