Cinco forma en las que el CDO puede fortalecer las estrategias analíticas

Obtenga más valor de sus datos evitando los errores más comunes.

Durante la última década, los directores de datos (CDO) han sido cada vez más reconocidos por el valor que aportan a una empresa. De hecho, el 65% de las empresas ahora tienen un CDO, un aumento importante en comparación con el 12% que había en 2012.

Los CDO de hoy son responsables de todas las estrategias de datos de una organización, desde la gestión de datos hasta la gobernanza, la privacidad y el análisis.

A medida que más empresas confían en los datos para la toma de decisiones (un estudio reciente encontró que el 77% de las empresas estadounidenses están aprovechando alguna forma de análisis empresarial), los CDO son más responsables de monetizar los datos de sus empresas.

Sin embargo, las estrategias en las que se basan los CDO para fortalecer la analítica, si se implementan incorrectamente, pueden generar costos inesperados y ralentizar la toma de decisiones. Para evitar estos errores, los CDO y otros responsables de la toma de decisiones de TI deben considerar las siguientes cinco prácticas para obtener más valor de sus datos.

“No ponga la carreta delante del caballo”

Es un viejo refrán, pero se aplica al análisis de datos. Para monetizar con éxito una estrategia de análisis de datos, los CDO deben conocer los casos de uso comercial de la estrategia antes de implementar algo nuevo. Esto es importante por dos razones. Primero, las estrategias de datos deben establecerse de manera fundamental, desde cero, con la debida consideración de cómo impactarán e interactuarán con las diferentes verticales de una empresa. Supongamos que una empresa desea crear un programa para convertir a los clientes en generadores de oportunidades de venta, pero no implementa la misma estrategia en los equipos de ventas y de clientes. Esto crea un cuello de botella que cuesta tiempo y dinero.

En segundo lugar, la tecnología de vanguardia, como el aprendizaje automático y la Inteligencia Artificial, puede parecer una solución inmediata a un problema o un nuevo medio para acelerar el proceso de análisis para el crecimiento. Sin embargo, si un CDO presenta la tecnología sin emparejarla con un caso de uso específico, la nueva tecnología podría convertirse en una pérdida de inversión. Entonces, antes de adoptar lo último y lo mejor, los CDO deben saber exactamente en qué se están metiendo.

Proteja los datos como su principal activo comercial

Los datos no tienen mucho en común con los activos empresariales tradicionales. Por ejemplo, es más difícil medir el valor de grandes cantidades de datos que para un almacén propiedad de una empresa. Sin embargo, al igual que la propiedad física, si los datos no están bien protegidos y administrados, podrían convertirse en una pérdida. Considere el reciente aumento de los ataques de ransomware: en 2020, las empresas pagaron un rescate estimado de 412 millones. El valor de misión crítica de los datos está siendo explotado directamente por actores malintencionados.

Para evitar pagar grandes rescates o fugas de datos costosas, los CDO deben implementar estrategias de gestión de datos de confianza cero para la protección integrada.

Con la gestión de datos de confianza cero, nadie es digno de confianza: ningún usuario, ninguna aplicación, ningún dispositivo.

Las estrategias exitosas de análisis de datos, especialmente en empresas más grandes, pueden requerir que los datos sean manejados por múltiples equipos y aplicaciones. Las estrategias de gestión de datos de confianza cero protegen los datos de la corrupción, incluso cuando se utilizan en múltiples verticales. De esta manera, los CDO pueden estar seguros de que sus activos no se convertirán en pérdidas.

No permita que la gobernanza de los datos sea una ocurrencia tardía

Aunque a menudo se pasa por alto, la gobernanza de datos es otra parte esencial del mantenimiento de los datos como un activo; de hecho, es fundamental para el proceso. Sin la infraestructura de gobernanza adecuada, los equipos de datos podrían perder horas de tiempo localizando y organizando los datos que han recopilado antes de poder aprovecharlos para la toma de decisiones.

Además, los datos desorganizados pueden dar lugar a resultados inexactos. La mala inteligencia empresarial podría afectar negativamente cualquier cosa, desde una estrategia de comercialización hasta una nueva campaña publicitaria. Para mantener a sus compañeros ejecutivos armados con la mejor información, los CDO deben considerar el alcance completo del gobierno de datos requerido para implementar con éxito una nueva estrategia de análisis.

Las estrategias más exitosas permiten un lenguaje de datos uniforme en toda la empresa. Al implementar estrategias de gestión de datos maestros y una única fuente de repositorio de análisis de la verdad (o un almacén de datos), los CDO garantizan que toda la empresa aproveche la misma información. Y tener KPI estandarizados, como el recuento de logotipos, puede permitir a los líderes empresariales lograr y actuar en base a conocimientos consistentes para impulsar los resultados finales.

Sin embargo, al establecer una práctica de gobernanza, los CDO aún deben mapear el caso de uso empresarial que define su estrategia de análisis. Esto garantiza que su infraestructura de gobierno, ya sea un nuevo equipo de gobierno dedicado o un almacén de datos, esté diseñada con los resultados finales de la estrategia de análisis en mente.

Priorizar la planificación de la privacidad

En los Estados Unidos, tres estados introdujeron leyes de privacidad de datos el año pasado. Si bien EE. UU. No tienen una ley única que rija a sus empresas como lo hace el GDPR en la Unión Europea, las tendencias sugieren que no pasará mucho tiempo antes de que la mayoría de las empresas observen algún tipo de ley de cumplimiento. Esto es bueno, si las empresas están preparadas para ello.

Actualmente, sólo el 21% de los consumidores confían en las marcas globales establecidas para mantener segura su información. Por lo tanto, los CDO que adoptan nuevas estrategias de análisis sin tener en cuenta las regulaciones de privacidad se arriesgan no solo a multas legales si no cumplen, sino también a la confianza de la marca. Para garantizar que sus empresas sigan cumpliendo, los CDO deben incluir consideraciones de privacidad en cada parte de sus estrategias de análisis. Se debe tener en cuenta la información confidencial y los miembros del equipo que no necesitan acceder a ella para hacer su trabajo no deben tenerla. Dar prioridad a la privacidad desde los primeros días de la planificación de la estrategia mantiene los datos como un activo y evita que se conviertan en un pasivo.

Ver la TI como un catalizador empresarial

Por último, los CDO y otros ejecutivos que buscan impactar el crecimiento en sus respectivas compañías deberían comenzar a ver a las TI como un catalizador comercial. Si bien los CDO y otros líderes de TI tradicionalmente ocuparon puestos apartados de las decisiones directamente relacionadas con los ingresos y el crecimiento, la nueva y cada vez mayor dependencia de los datos significa que esos días han quedado atrás. Las empresas exitosas y sus CDO conectarán sus análisis comerciales directamente con cada faceta fundamental de la empresa, desde las ventas hasta el marketing y las finanzas.

Si bien este cambio de roles no recae únicamente en el CDO, depende de los CDO, CIO, CISO y otros líderes de TI tener una visión de 360 ​​grados del negocio. En el futuro, los CDO más exitosos y las estrategias exitosas que implementen dependerán en gran medida de su capacidad para dar cuenta de los aportes comerciales, las últimas tendencias tecnológicas y los comentarios de clientes y socios simultáneamente. Puede presentar desafíos iniciales, pero tener en cuenta la TI en las decisiones comerciales permitirá a los CDO obtener mayores retornos de sus inversiones en datos.

Ajay Sabhlok, CIO.com