Cinco habilidades laborales necesarias para el empleo después de la pandemia

Ante la nueva normalidad es común preguntarnos cómo serán los nuevos entornos laborales: las empresas enfrentarán retos diferentes y buscarán profesionales que cuenten con las habilidades y competencias necesarias que el mundo post COVID-19 exige.

En el libro Cambia todo: Estrategias para abrazar la transformación y adaptarte al nuevo mundo laboral, la autora Leticia Gasca, directora global de Shaping the Future of Work, explicó que la tecnología no sustituirá al humano, sino que lo complementará y aumentará su capacidad.

A continuación, te compartimos cinco habilidades que las empresas buscarán en futuros aplicantes y empleados como habilidades indispensables después del COVID-19.

Adaptabilidad y flexibilidad

Durante la cuarentena surgió la necesidad de adaptar las actividades escolares y laborales de manera digital. Por ello, es necesario que los profesionales tengan la habilidad de actualizar y refrescar constantemente sus competencias. Para Sofia Martínez, generalista de Talento, Bienestar y Propósito en Universidad Tecmilenio “la adaptabilidad al cambio es clave. Al adaptar nuevas maneras de trabajar y atender a nuestros usuarios o clientes, logramos mantener comunicación y compromiso aún en modalidad digital”.

Conocimiento de uso de la tecnología

El uso de las tecnologías actuales como la inteligencia artificial, big data, la realidad virtual y la robótica permiten a los negocios ser más resilientes a las circunstancias, por lo que es importante saber aprovecharlas.

Creatividad e innovación

Al inicio de la pandemia, los negocios tuvieron que crear nuevas formas de ofrecer sus servicios de manera digital. En el mundo post COVID-19, la creatividad será un pilar fundamental para establecer nuevas maneras de trabajar.

Pensamiento crítico

Las personas que evalúan información de diferentes fuentes de forma objetiva para determinar la que es verídica, serán muy valoradas. Las empresas se apoyarán en el pensamiento crítico para entender qué información considerar en la toma de decisiones.

Liderazgo

Para las empresas serán muy valorados los profesionales que demuestren habilidades de liderazgo como: iniciativa propia, proponer ideas, inspirar a las personas y alentar al trabajo en equipo.