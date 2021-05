Cinco razones por las que usted necesita un chatbot

La pandemia aceleró la adopción de tecnologías para el desarrollo empresarial, ya que organizaciones de todo el mundo se dieron cuenta que para poder posicionarse en este nuevo mercado digital es necesario ser proactivas en su interacción con los consumidores.

Para Gustavo Parés, director de NDS Cognitive Labs, empresa mexicana especializada en Inteligencia Artificial (IA), “las herramientas impulsadas por IA tienen el poder de conectar a las organizaciones con sus clientes a través de mecanismos de comunicación que se perciben de forma orgánica y no intrusiva, esto representa una gran ventaja para los equipos de marketing, pues les permite tener una mejor lectura de quiénes son sus consumidores y qué opinan de su marca”.

Las tendencias del 2021 se basan en la expansión y crecimiento de las empresas en el entorno digital, en el que los chatbots se colocan como una de las herramientas clave para los marketers, “ya que permiten a las organizaciones tener contacto directo con los consumidores, lo que les ayuda a anticiparse a sus necesidades y ser la empresa que los clientes desean, incluso antes de que ellos mismos lo soliciten”, añade el experto en IA.

Según datos de The Global State of Customer Service 2019, de Microsoft, el 70% de los clientes ven favorablemente a las marcas que tienen un servicio al cliente proactivo. En este sentido, los chatbots no sólo brindan un servicio de atención al cliente de este tipo, sino también grandes ventajas competitivas para las estrategias de marketing.

De acuerdo con NDS Cognitive Labs, éstas son 5 razones por las que se necesita incorporar un chatbot en un plan de marketing:

Mejoran la imagen de la empresa. Los chatbots responden preguntas 24/7 y en tiempo real, además pueden configurarse de modo que en cada interacción reflejen los valores y ADN de la empresa. Estas características hacen de esta herramienta la carta de presentación de una compañía.

Es importante destacar que muchas veces los chatbots son el primer acercamiento de un potencial cliente con una marca. Este primer contacto (al igual que los posteriores) es decisivo para enganchar o perder a un consumidor.

Por ello, la eficiencia y atención al cliente que proporcionan los chatbots se traduce en una una imagen positiva de la empresa, cercana al cliente, siempre disponible y dispuesta a atender a los clientes.

Generan comunicación efectiva y bidireccional. Los chatbots son una herramienta eficaz de comunicación, tanto para que la empresa conozca las demandas de los clientes, como para que estos reciban los mensajes que las marcas quieren comunicar.

El éxito de los chatbots radica en que son canales de comunicación accesibles y con los que los clientes están familiarizados, su uso es tan sencillo como mandar un mensaje de texto.

El valor agregado es que la comunicación bidireccional de un chatbot genera datos que sirven para diseñar estrategias de marketing, incluso permiten medir su alcance y, en caso de ser necesario, redireccionar la estrategia. Esto da un panorama más claro sobre el rumbo de los planes de acción de las empresas.

Ayudan a personalizar la experiencia de compra. La experiencia de compra es clave y cualquier equipo de marketing lo debe tener claro. Miles de empresas apuestan por brindar experiencias de compra amigables, pero sobre todo personalizadas.

En este sentido, los chatbots además de atender consultas con un alto nivel de eficiencia y con respuestas sumamente acertadas, también ayudan a que la experiencia de compra sea más sencilla y agradable, sin fricciones de ningún tipo y en en la que el cliente recibe la información que requiere en el momento que la solicita.

Estos asistentes virtuales no sólo facilitan el customer journey en cada etapa del proceso, sino también son capaces de interactuar con los usuarios a un nivel que pueden entender sus hábitos e intereses y, con base en ellos, brindar recomendaciones de compra personalizadas.

Maximizan el embudo de conversión. Para los marketers una de las prioridades es el lead nurturing o nutrición de leads, un proceso mediante el cual logran atraer a un grupo objetivo a través de información que les resulte relevante o de utilidad; no obstante, esto les puede demandar un gran tiempo y esfuerzo.

Los chatbots, a través de las interacciones que tienen con los clientes, pueden ayudar a los equipos de marketing a enviar mensajes personalizados para conectar con cada cliente y así poder guiarlos en cada etapa del proceso de compra.

Fidelizan a los clientes. Contar con una base de clientes robusta es importante, pero hacer de ellos consumidores leales a la marca es el verdadero objetivo de los marketers.

Los chatbots son herramientas altamente efectivas para fidelizar clientes, ya que en conjunto todos sus beneficios se traducen en un mejor servicio, el cual el cliente responde con su preferencia.