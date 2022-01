Cinco recomendaciones para triunfar en el nuevo mundo laboral

Con los colaboradores y los gastos distribuidos y generados en diferentes geografías puede resultar difícil supervisar cada transacción. Es posible que los empleados no sepan a quién dirigirse para conocer las políticas de la empresa, o bien, en qué pueden gastar cuando trabajan de forma remota, lo que conduce a errores o a gastos que no cumplen con dichas políticas. La inteligencia artificial y las auditorías pueden ayudar a ahorrar tiempo y dinero cada mes y asegurar que todos los gastos sean correctos.

El nuevo mundo laboral demanda más flexibilidad de las compañías para que puedan responder a las necesidades de clientes y colaboradores y responder satisfactoriamente a los nuevos retos y nuevas oportunidades de negocio. No sólo es preciso identificar rápidamente la necesidad de cambio, sino también hay que ser capaces de aplicar ese cambio a toda la organización sin causar fricciones para los empleados o reducir el cumplimiento.

Aún en los mejores tiempos muchas compañías se enfrentan a un flujo de caja limitado. Aunque se preste toda la atención a la entrada de efectivo, la forma en que se gestionan los egresos no solo puede determinar las cantidades de que se dispone, sino que también permite reducir los gastos y el riesgo de fraude. Ya sea en momentos de incertidumbre, de crecimiento o en tiempos normales, los líderes financieros necesitan tener toda la visibilidad posible de los gastos para poder tomar las decisiones más inteligentes.

Sin embargo, en este nuevo mundo laboral y de cara un 2022 inmerso aún en los retos de la pandemia que han estimulado la digitalización en diferentes niveles de las compañías para una toma de decisiones adecuada y oportuna, algunas formas de hacer las cosas ya no son suficientes. Hablando específicamente del área administrativa y financiera, la eficiencia de los procesos es más importante que nunca y cuanto más colaboren los departamentos de Finanzas y TI, más podrán ayudar a la organización con procesos más inteligentes.

