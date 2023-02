CIO expatriados: los líderes de TI amplían horizontes con experiencias globales

La internacionalización de su carrera de liderazgo en TI puede ser muy gratificante. Los CIO que se han aventurado a ocupar puestos en el extranjero comparten información valiosa sobre cómo liderar TI en el extranjero.

Para muchos líderes de TI, aprovechar una oportunidad de TI en el extranjero puede ser una gran ayuda tanto para la carrera como para la vida.

Cuando Richard Ventre tuvo la oportunidad de mudarse a la India desde los Países Bajos, se aferró a ella. “Vivimos en un mundo que es más global que nunca y es importante experimentar diferentes culturas, costumbres y tradiciones”, dice.

Ventre, quien renunció a su trabajo como director de TI global en APM Terminals, subsidiaria de operaciones portuarias de Maersk Group en La Haya, para unirse a Adani Ports and Logistics, con sede en Ahmedabad, como su CIO en diciembre de 2019, es parte de un grupo creciente de líderes de TI que adoptan el “ experiencia de CIO expatriado, llevando su experiencia a países extranjeros en busca de nuevas oportunidades y desafíos culturales y, en el caso de Bhupendra Pant, roles de liderazgo global más grandes.

“Pasé más de dos décadas trabajando para empresas multinacionales como L&T y Welspun en India y ya estaba expuesto a proyectos internacionales. Era hora de salir de la India”, dice Pant, quien renunció a su puesto como CIO del conglomerado Welspun Group con sede en Mumbai para unirse a la empresa distribuidora de automóviles y electrónica de consumo OTE Group como su CIO en Muscat, Omán.

“Omán ofrece una buena cultura laboral, un estilo de vida y el salario no está sujeto a impuestos”, afirma Pant. “Es más fácil [para los líderes de TI indios] cambiar a los países del Consejo de Cooperación del Golfo que a Europa y Australia. Con muchos indios aquí y poca diferencia horaria, la gestión del cambio también es menor”.

Para otros, como Brian Ferris, director de datos, análisis y tecnología de la firma de consultoría de lealtad, marketing y análisis de datos Loyalty NZ, liderar TI en el extranjero se trataba de “obtener un gran valor al ver diferentes problemas y aprender diferentes formas de abordar los problemas, algo eso no se puede aprender de un libro”. Se mudó de Nueva Zelanda a Ámsterdam y trabajó con Nike y Heineken como su arquitecto empresarial global para datos y análisis.

Cualquiera que sea el motivo para internacionalizarse, mudarse a un país diferente es una gran decisión que debe tener en cuenta tanto el riesgo como la recompensa. Y, dado que el fuerte enfoque en la digitalización y la globalización presenta cada vez más nuevas oportunidades para que los CIO se vuelvan globales, los líderes de TI deben evaluar cada variable cuidadosamente antes de dar el salto.

CIO.com habló con los principales líderes de TI que han asumido roles internacionales sobre los desafíos clave que enfrentaron y las estrategias que adoptaron para tener éxito en el extranjero.

Los desafíos de administrar TI en un país extranjero

Adaptarse a un nuevo entorno, motivar a los miembros del equipo y ganarse la confianza son desafíos que enfrentan todos los CIO expatriados. Pero las diferencias en los niveles de madurez tecnológica, gestión de proyectos y gobierno también pueden presentar problemas para los CIO extranjeros en el cumplimiento de sus responsabilidades principales.

BRIAN FERRIS, DIRECTOR DE DATOS, ANÁLISIS Y TECNOLOGÍA DE LOYALTY, NUEVA ZELANDA.

Las suposiciones acerca de que el desarrollo tecnológico está al mismo nivel en diferentes países, por ejemplo, a menudo resultan erróneas. “Cuando aterricé en Europa, me sorprendió ver que Nueva Zelanda estaba por delante en transacciones sin efectivo. En términos de experiencia tecnológica, Nueva Zelanda tiene alrededor de media docena de expertos en SAP. En Europa, el grupo es enorme y la especialización es enorme”, señala Ferris a modo de ejemplo.

Como Nueva Zelanda no tiene tantos edificios históricos como Europa, Ferris también se llevó una sorpresa cuando se le negó el permiso para instalar un nuevo cable en un edificio antiguo en los Países Bajos. “Hubo grandes cambios en mi perspectiva. Diría que los primeros tres meses fueron los más difíciles”, añade.

La gobernanza es otra área que puede variar mucho de un país a otro. Ventre se dio cuenta de esto cuando trabajaba en un gran proyecto de migración a la nube para Adani Ports como parte de su estrategia para digitalizar puertos y logística.

“Los niveles de madurez de los procesos en India fueron bajos en comparación con Europa. El espíritu emprendedor brilla intensamente en la India y la ejecución y adopción de tecnología puede moverse rápidamente pero de una manera desestructurada y menos controlada. En Europa hay una tendencia a que la gobernabilidad sofoque la agilidad, pero sientes que tienes más control y confianza en el resultado. No creo que ninguno de los extremos sea el correcto, y que en algún lugar entre estos dos extremos se encuentra la respuesta”, asevera Ventre, quien desde entonces regresó a los Países Bajos como CIO del grupo de SHV Holdings.

La forma en que se consume la tecnología también puede variar. Joe Locandro se mudó de Australia a Hong Kong para asumir el cargo de CIO en CLP Group. A partir de ahí, se trasladó a Cathay Pacific Airways y luego a Dubái para convertirse en vicepresidente de servicios de tecnología empresarial en Emirates. Experimentó una gran propensión a los desarrollos personalizados fuera de Australia.

“Mientras que otras aerolíneas globales usaban Amadeus o Sabre, Emirates había creado su propio sistema de reserva y emisión de boletos. De manera similar, CLP tuvo mucho desarrollo personalizado para su negocio de transmisión y distribución. Podría deberse a que las empresas querían ser autosuficientes en lugar de ser controladas por empresas de software occidentales o al hecho de que no había suficiente soporte de paquetes a nivel local en comparación con Europa y América del Norte”, anota Locandro.

Cualquiera que sea la razón, lograr la aceptación de los paquetes de software listos para usar fue un desafío para Locandro, a pesar de que su costo total de propiedad sería mejor a largo plazo en comparación con el desarrollo y mantenimiento de soluciones internas.

Al mudarse a Medio Oriente, a Pant le resultó difícil la falta de un ecosistema dinámico de empresas emergentes y socios. “Los PoC toman mucho tiempo”, dice. “Los conjuntos de habilidades necesarios no están fácilmente disponibles o están disponibles a precios altos, todo lo cual nos impide obtener resultados rápidamente”.

Como extranjero, generar confianza con el equipo de TI es extremadamente importante, un aspecto que resultó ser “el tema más importante y desafiante” para David Berry, CIO del fabricante de indumentaria y accesorios Boardriders, cuando dejó Häagen-Dazs en EE. UU. para convertirse en VP de TI en Grand Metropolitan Foods Europe en Francia.

“¿Cómo logra que la gente confíe en usted que no solo va a imponer una visión estadounidense sobre las cosas y [en cambio] respetará el lado internacional de las cosas? Si no puedes superar eso, no puedes establecerte porque eres tan bueno como tu equipo”, argumenta.

Generar confianza se vuelve aún más difícil en países cuyas culturas difieren mucho de la suya. Por ejemplo, en comparación con los holandeses, los indios son menos directos, más educados y más respetuosos con la posición y la autoridad, señala Ventre.

“Como líder, quiere que lo desafíen, quiere que le digan que su idea es estúpida y que hay una mejor manera de hacerlo, pero hay muy poca disidencia en la India. En una situación así, se necesita mucho tiempo para generar confianza”, añade.

Tratar con las partes interesadas del negocio

Las expectativas comerciales de TI también pueden diferir de un país a otro. Por ejemplo, según Ventre, las expectativas en Europa se centran en el ‘cómo’, mientras que en la India se concentran en el ‘qué’.

Sintió que tomarse el tiempo para mejorar la madurez de la función de TI y configurarla para el éxito futuro era menos valioso en la India que entregar el siguiente proyecto, independientemente de cómo se entregara el proyecto.

Las diferentes estructuras corporativas también pueden plantear desafíos, especialmente cuando se trata de cuestiones de colaboración frente a jerarquía.

JOE LOCANDRO, DIRECTOR DE INFORMACIÓN, FLETCHER BUILDING.

“Es muy desafiante trabajar en las corporaciones de Australia y Nueva Zelanda, donde todos quieren opinar sobre la tecnología. Algunas unidades de negocio quieren compartir algunas soluciones, mientras que otras quieren construir sus propios feudos y tener TI en la sombra”, apunta Locandro. “El pobre CIO es arrastrado de un pilar a otro porque cada unidad de negocios tiene una filosofía diferente. Hay una complicación necesaria de la colaboración”.

Oriente Medio y Asia, sin embargo, tienen una configuración más jerárquica, asevera Locandro, con una confianza implícita en los especialistas, a quienes se les permite continuar con su trabajo, lo que se traduce en velocidad de comercialización.

“La desventaja es que si intenta hacer eso en Australia o Nueva Zelanda, no obtendrá la aceptación comercial y, por lo tanto, no logrará sus objetivos. Del mismo modo, si intentara utilizar el enfoque australiano en Asia o Medio Oriente, nunca lograría hacer nada”, dice Locandro, quien regresó a Australia desde Dubái en 2018 y desde entonces asumió el cargo de CIO en Fletcher Building en Auckland. Nueva Zelanda.

En cuanto a la experiencia de Ventre, los líderes empresariales en la India esperan que sus CIO tengan un conocimiento profundo de la tecnología y un enfoque práctico, afirma.

“Recuerdo estar en reuniones y me hicieron preguntas técnicas muy detalladas y esperaba tener la respuesta”, dice. “En Europa, si fuera a una reunión con la junta sobre seguridad cibernética, tendría a mi CISO a mi lado, pero en India encuentras que eso no sucede tanto. Se espera que el CIO tenga la respuesta y, si no la tiene, el temor es que se refleje en su capacidad”.

Debido a esto, explica Ventre, los CIO europeos han podido evolucionar sus carreras hasta convertirse primero en líderes empresariales y después en líderes de TI. “No soy el experto en cibernética, arquitectura, nube, entrega de proyectos o datos, ni debería serlo. Tengo un increíble equipo de expertos en dominios a mi alrededor para eso. Mi trabajo consiste en desarrollar la estrategia tecnológica que sustenta la estrategia comercial y orquestar a mi gente para lograr nuestras metas y los resultados correctos para el negocio”, asienta.

Choques culturales

Alinearse con la nueva cultura puede no ser fácil o del agrado de todos, pero los líderes de TI tendrán que hacer un esfuerzo adicional para hacerlo si buscan el éxito.

Por ejemplo, Europa ofrece muchas oportunidades y las personas pueden forjar carreras y ascender rápidamente en la escala profesional, opina Ventre, pero India, con su gran población, es mucho más competitiva. Para salir adelante, las personas se sienten obligadas a trabajar más duro que los demás, a menudo anteponiendo el trabajo a la familia, observó.

RICHARD VENTRE, CIO DEL GRUPO SHV HOLDINGS, CON SU FAMILIA EN EL TAJ MAHAL EN AGRA, INDIA

RICHARD VENTRE

“Tuve un verdadero desafío para convencer a mi equipo de que no quería verlos en la oficina después de las 6:30 p. m. Fue como una batalla de voluntades para ver quién podría ser la última persona en la oficina. Como la semana laboral terminaba un sábado a las 2 pm, perdí la ‘sensación de viernes’”, dice Ventre sobre su tiempo en la India.

En algunos países, las habilidades de comunicación de un líder de TI expatriado pueden ponerse a prueba, ya que la alta dirección puede buscar el consejo no de personas de posición sino de aquellos en quienes confía.

“En Australia puedo decirle directamente a alguien que no estoy contento con algo. Sin embargo, en Hong Kong y Medio Oriente, a veces es necesario transmitir mensajes a sus proveedores oa otros departamentos a través de un tercero de confianza”, asegura Locandro.

El Plato de Arroz de Hierro, un término chino para la seguridad laboral, es otro desafío cultural, típico de los países asiáticos, con el que un CIO expatriado tendrá que enfrentarse, dice Locandro, y agrega que la mayoría de las personas prefieren tener un trabajo de tiempo completo en estos países. países, que es lo opuesto a Australia y Nueva Zelanda, donde muchas personas, debido a impuestos y otras opciones, quieren contratar y consultar. Para Locandro, esto fue un gran obstáculo para infundir nuevos talentos en CLP, ya que las tasas de abandono de la empresa eran tan bajas como el 5%.

Con el tiempo, Locandro abordó este problema cambiando CLP de estar centrado en Hong Kong a centrarse en Asia Pacífico, expandiéndose a India, Camboya y Tailandia, así como lanzando proyectos en el extranjero. “Algunas personas se autoseleccionaron porque no podían manejar el cambio. Para aquellos que se quedaron atrás, hice mucho desarrollo de habilidades”, dice. “Empecé a hacer un ejercicio de reorganización cada dos años, y los que no querían cambiar generalmente se iban. Junto con las personas que se jubilan, la tasa de abandono aumentó entre un 8 y un 10 %”.

Cambiar de trabajo regularmente también puede considerarse sospechoso en ciertas culturas, algo que Ferris encontró cuando se mudó a Europa. “Es típico en Nueva Zelanda cambiar de puesto cada tres años, pero en Europa, cambiar de trabajo con frecuencia se ve con recelo. Fue un verdadero desafío para mí desde el principio porque me di cuenta de que debía haber algo malo en mí que me impedía mantener un trabajo. Nunca había considerado mi CV desde esa perspectiva y tenía que explicarle a la gente que era muy, muy normal de donde vengo”, recuerda.

Creación de valor empresarial en el extranjero

Para abordar los innumerables desafíos de liderar TI en el extranjero, los líderes de TI deben aprovechar sus habilidades de comunicación, colaboración y creación de relaciones.

Un área clave donde se pondrán a prueba las habilidades blandas de un líder de TI expatriado es establecer una relación efectiva con las partes interesadas del negocio. En este aspecto, la experiencia de Pant de “trabajar con partes interesadas muy exigentes en empresas administradas profesionalmente, así como en empresas familiares en la India, fue muy útil”, asevera.

BHUPENDRA PANT, CIO DE OTE GROUP, EN MUSCAT, OMÁN

PANTALÓN BHUPENDRA

“Como líderes de TI, debe iniciar algunas cosas que agreguen valor desde la perspectiva de la administración. Si bien se espera que mantengan las luces encendidas y aseguren las joyas de la corona, deben comprender rápidamente lo que se aprecia y lo que no. Para esto, los CIO deben recibir constantemente comentarios de las partes interesadas estableciendo una buena comunicación entre el negocio y TI”, señala.

Para acelerar esto en OTE Group, Pant hizo que la oficina del CIO y el departamento de TI fueran más accesibles en todos los grados y ubicaciones de la empresa. Por ejemplo, cuando su equipo estaba trabajando en su aplicación móvil OTE Connect para servicio al cliente, el equipo de TI fue transferido a la ubicación de servicio de vehículos donde no solo trabajaba de cerca con la empresa sino que también interactuaba con clientes externos.

“Inicialmente hubo problemas iniciales, pero no hubo argumento ni justificación sobre ningún comentario adverso, y lo rectificamos de inmediato. Tampoco dudaríamos en preguntar qué necesitábamos del negocio. Esto también ayudó a mejorar la participación de las empresas”, dice Pant, y agrega que el enfoque de buscar comentarios de manera proactiva fue muy apreciado.

Para lograr que los negocios estén al mismo nivel que TI, Locandro organizó un día de innovación anual durante su paso por CLP. En este día, se invitó a los líderes empresariales a hablar sobre los éxitos de sus proyectos de TI y cómo los ayudó. También creó un centro de innovación y organizó recorridos para las unidades de negocio.

Ferris se aseguró de pronunciar oraciones cortas y nítidas con un significado muy claro con sus jefes que no eran hablantes nativos de inglés, a pesar de que podían hablar el idioma con una fluidez increíble. “La gente se pierde en oraciones largas, y cuando los líderes principales se pierden, no lo admiten; simplemente dicen que no. Dales algo que les interese, pero asegúrate de que puedan entenderlo”, aconseja.

Para generar valor y romper los silos entre el negocio y la TI, Ferris aprovechó un modelo distribuido: incorporó escuadrones en otras unidades comerciales en lugar de hacerse con toda la autoridad él mismo. “Descubrí que si mantenía el presupuesto y la línea jerárquica, ceder el control operativo era una herramienta poderosa para generar confianza. Además, mis recursos incorporados podrían aprender sobre una unidad de negocio mucho mejor que yo a partir de una conversación. Están en reuniones de equipo, escuchando el ambiente y viendo la oportunidad. Este enfoque nos ayudó a romper los silos para generar valor a lo grande”, afirma.

Mantenerse en el lado correcto del riesgo y el cumplimiento es fundamental para cualquier tomador de decisiones de tecnología, pero para los líderes de TI extranjeros, la necesidad de ayuda puede ser más pronunciada. Para Berry, significó trabajar en estrecha colaboración con el equipo de recursos humanos y auditoría interna. “El trato con RR.HH. es sumamente importante porque conocen la ley, conocen las normas del país. Trabajar con auditoría interna es importante desde el punto de vista financiero. Me mantengo cerca de ellos para asegurarme de que lo que hago cumpla con las regulaciones”, asegura.

Hacer conexiones

No reconocer las diferencias culturales sutiles puede llevar a un CIO a pisar los dedos de los pies sin saberlo. Para una mejor comprensión de la cultura local, Locandro estudió historia china y tomó clases de mandarín cuando estuvo en Hong Kong. Del mismo modo, aprendió sobre la cultura musulmana cuando fue a Dubai.

“En España todos salen a almorzar juntos. Si está comiendo solo en su escritorio, lo cual es muy normal en muchas culturas, se considera muy grosero y realmente está burlándose del equipo cuando lo hace”, comenta Ferris, quien también recomienda a los CIO que usen sitios web como como Hofstede Insights para comparar países en dimensiones clave antes de hacer el cambio.

BRIAN FERRIS, DIRECTOR DE DATOS, ANÁLISIS Y TECNOLOGÍA DE LOYALTY, NUEVA ZELANDA, EN LA SEDE DE NIKE EN ÁMSTERDAM, PAÍSES BAJOS.

Cuando estuvo en India, Ventre terminó las reuniones de su equipo con “theek hai, chalo” (está bien, vamos), una pequeña indicación de que entendía algo de hindi y lo estaba intentando. “Nunca habría podido celebrar reuniones en hindi, gujarati u holandés, pero entendí algunas palabras/frases y es importante mostrar disposición para aprender”, afirma. “La realidad es que en la mayoría de las organizaciones globales el idioma de negocios es el inglés, pero eso no significa que debas ignorar el hecho de que estás trabajando en un país diferente con un idioma diferente”.

Otra área en la que hacer un esfuerzo es vital y puede dar sus frutos es en el desarrollo de una red profesional.

Locandro, por ejemplo, tuvo que trazar una red de terceros confiables para transmitir sus mensajes a las partes interesadas de negocios y tecnología dentro y fuera de la empresa. “Las personas de confianza necesarias para comunicarse con las partes interesadas en TI se encontraban principalmente dentro de la organización. En el caso de los proveedores, serían personas en negocios o en cámaras de comercio y para el gobierno, tuve que pasar por otros departamentos gubernamentales”, dice, y agrega que le tomó dos años crear una red social profesional para entrar. los círculos internos y ser aceptado.

“Eventualmente, terminé siendo uno de los líderes de pensamiento y me invitaron a muchos eventos chinos en China continental, en Hong Kong y en el gobierno y el asesoramiento”, rememora.

Mientras estaba en Heineken en Amsterdam, Ferris formó una red de pares “para reunirse lejos de todos los demás y compartir aprendizajes y problemas”. Bajo esta iniciativa de relaciones entre pares no competitiva, creó un grupo de arquitectura tecnológica integrado por líderes de TI de grandes empresas como Shell y Phillips, que demostró ser “valioso para todos”.

Acoge el desafío

La decisión de internacionalizarse trae una curva de aprendizaje empinada para los líderes de TI, pero la transición a una nueva geografía tiene sus recompensas.

“Hay un enriquecimiento del pensamiento, la diversidad y las percepciones. Los directores ejecutivos buscan resiliencia, adaptabilidad y claridad en el pensamiento. La experiencia que obtienes en el extranjero te da esas dimensiones, y cuando hablas en las entrevistas de trabajo, puedes aprovechar una amplia gama de experiencias”, asevera Locandro, quien atribuye su regreso a Nueva Zelanda a su capacidad para aplicar las mejores prácticas globales sobre otros candidatos.

Ferris dice que su exposición internacional lo ha hecho consciente de que “la tecnología no siempre saldrá del Silicon Valley de EE. UU. Eindhoven y Hilversum son focos de innovación. Culturalmente, creo que realmente me ayudó a comprender y construir mejor mis equipos. Tengo más empatía y respeto por las personas que trabajan y operan en otro idioma”, explica.

Y las redes de pares construidas en el extranjero son invaluables. Como dice Berry, “todavía tengo contactos en prácticamente todos los países en los que he trabajado. Cuando tengo algún problema empresarial o tecnológico, puedo llamar a alguien en cualquier país y buscar una solución. Este es el poder de la creación de redes y la colaboración”.

