CIOs: ¡por fin llegó el momento de la transformación!

Los primeros meses de la pandemia aceleraron la transformación digital de las empresas como nunca: nos hicieron cuestionar la forma en la que hacíamos nuestro trabajo diario, principalmente debido a que no podíamos realizarlo en una oficina tradicional.

De la noche a la mañana tuvimos que transformar nuestro piloto de home office en una realidad operativa, pero también fue necesario regresar a lo básico: asegurarnos de la confiabilidad y disponibilidad de los sistemas para que nuestro equipo pudiera atender a nuestros clientes de la mejor manera a través de la tecnología a nuestro alcance.

A partir de ese momento, los Chief Information Officers (CIO) nos enfrentamos a una nueva realidad que presentaba una mezcla de riesgos y oportunidades. Podemos estar en industrias diferentes, pero si algo aprendimos de este proceso transformador es que la tecnología es una prioridad y tiene que seguir siéndolo, ya que prepara tanto a compañías como a individuos para poder enfrentar cambios como los que hemos visto en los últimos años.

Los CIO somos responsables de crear valor de negocio a través de la tecnología y, ante el desafío de ir desarrollando proyectos tecnológicos conforme navegamos el día a día, debemos recordarnos una y otra vez que tenemos la obligación de impulsar la transformación de nuestras organizaciones, pero de forma segura.

Vivimos un momento emocionante para los procesos de transformación. Hoy, son nuestras mismas empresas quienes nos piden innovar (¡nos escucharon!), pero para lograr un cambio que tenga un impacto positivo en nuestras industrias, clientes y colaboradores, debemos asegurarnos de que la tecnología implementada tenga un propósito alineado al negocio.

La innovación no puede ser nada más una buena idea, un buen sistema o una buena presentación de PowerPoint para mostrar sus bondades: si no logras adoptarla y adaptarla al negocio, no tiene sentido.