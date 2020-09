Es evidente que los sistemas de gestión de datos en la nube han alcanzado los niveles de madurez y seguridad necesarios para permitir arquitecturas complejas de Business Intelligence (BI) totalmente en la nube. Sin embargo, la transición hacia la Inteligencia de Negocios no es sencilla y en muchos casos puede llevar años.

Para analizar este importante tema, CIO México en conjunto con la empresa Denodo, realizó el webinar “¿Cómo afrontar con éxito la transición a la nube de las arquitecturas de BI?: el caso de Walmart y Denodo”, en el cual se profundizó en las complicaciones del “estado híbrido”, es decir, cuando se combinan nuevos y viejos sistemas, y se abordó el tema de cómo utilizar herramientas como la virtualización de datos para simplificar y acelerar este proceso de manera conjunta.

El webinar se contó con la participación de Pablo Álvarez, Director Global de Product Management en Denodo, y de Miguel Ángel Burguete, Senior Data Architect en Walmart de México y Centroamérica.

Gestión de datos como estrategia de Business Intelligence

Al inicio de su ponencia, Pablo Álvarez señaló que la gestión del centro de datos supone un costo muy alto, y en muchos casos es preferente trasladarlo a un servicio en la nube, mismo que puede traer un ahorro muy grande.

Pablo Álvarez, Director Global de Product Management en Denodo.

Dijo que tener un centro de datos en la nube implica un ahorro en hardware, además de que en este tipo de ambientes se tiene una mayor flexibilidad a nivel físico y de conectividad. Sin embargo, advirtió que la nube también trae nuevos retos, sobre todo en el tema de seguridad. “Una transición a la nube no quiere decir que los problemas en gestión de datos vayan a desaparecer. Todos los problemas de gobernanza, de proliferación de datos, de replicación de datos, etcétera; siguen aplicando a la nube sólo que ahora están en otro lugar”.

Una vez tomada la decisión de hacer la migración a la nube, siempre queda en el aire la pregunta de cómo hacerlo de manera efectiva. Y, desde luego, muchas compañías aprovechan ese momento para plantearse un cambio de arquitectura, afirmó el directivo de Denodo.

Cambio de arquitectura a la hora de “saltar a la nube“

Según Álvarez, el “salto hacia la nube” es un cambio que en muchos casos se debe hacerse poco a poco, e incluso puede durar varios años en el caso de empresas multinacionales, y sobre todo cuando se tiene un centro de datos que gestiona determinadas aplicaciones y datos. “Este tipo de entornos híbridos posiblemente quede por siempre dentro de algunas empresas”, agregó.

Con respecto a si se debe utilizar la nube para consolidar toda la información en un sólo sistema, opinó que no es aconsejable, ya que hacerlo de ese modo significa perder capacidades. Según el directivo, otros sistemas de gestión de datos ofrecen distintas capacidades que pueden adaptarse a distintos usos. Es el caso de los Data Warehouses, para consultas analíticas; sistemas operacionales, para acceder a datos específicos; sistemas NoSQL, idóneos para datos no estructurados, etc.

Para finalizar, el ejecutivo hizo hincapié en cuatro características que puede brindar la virtualización de datos: es una herramienta que facilita la integración, beneficia la combinación de datos de distintas fuentes y simplifica las migraciones complejas; además, ofrece capacidades para reducir costos, especialmente en los sistemas que se basan en el pago por uso.

“Denodo utiliza tecnologías de aceleración de datos basadas en Aggregate Awareness, que permiten gestionar datos con distintos niveles de agregación; de manera que las consultas se hagan automáticamente sin necesidad de que el usuario final sea consciente. Y con el objetivo de utilizar los datos que se adaptan mejor al nivel de agregación que necesita la consulta.

Denodo puede proveer estas capacidades sin importar la fuente, lo que se traduce en una reducción de costos y en una aceleración en la ejecución. Esto también ofrece un aumento de las capacidades de nuestros sistemas en la nube para complementar el nivel de procesamiento que tenemos”, afirmó Álvarez.

La estrategia de Walmart

Miguel Ángel Burguete, Senior Data Architect en Walmart de México y Centroamérica, compartió en esta reunión virtual su experiencia acerca de la gestión de información.

Dijo que iniciaron el proceso de virtualización de datos desde principios del año pasado, con el reto de que la empresa utilizaba gran cantidad de bases de información ubicadas en distintas plataformas y no tenían la visibilidad requerida. Ante ello, una capa de virtualización fue la que permitió identificar la información requerida sin buscar en diferentes orígenes.

Ese fue sólo el comienzo, señaló Burguete. Los mayores beneficios se dieron en el proceso mismo de migración y en el ahorro de costos. Al respecto, dijo que anteriormente hacer un no break de una versión a otra era un gasto importante para Grupo Walmart, especialmente porque se trataba de información a volumen alto.

Miguel Ángel Burguete, Senior Data Architect en Walmart de México y Centroamérica.

Con el uso de la virtualización fue posible acortar procesos y tiempo que hubieran tomado incluso años, todo esto gracias a esa capa intermedia de virtualización; misma que les permitió hacer pruebas de rendimiento y happy path testing que les indica si es funcional ascender a otra versión.

Burguete agregó que tras la virtualización, la empresa ha obtenido importantes ahorros, pues dejaron de emplear servidores, y eso se hizo más evidente con la pandemia del COVID-19, cuando los requerimientos de la organización han sido más y mucho más complejos. “De no ser por la solución implementada de Denodo hubiera sido mucho más costoso y tardado atender las nuevas necesidades a causa de la pandemia. Incluso es posible que no lo hubiéramos podido lograr en los tiempos programados”.

Por mencionar un ejemplo, dijo que anteriormente, y por la complejidad de los procesos, el pedido del Súper se entregaba hasta tres días después. “Hoy podemos ver en tiempo real la venta en línea. Denodo nos proporciona la última capa donde nos informa sobre los artículos y pedidos que debemos hacer el mismo día. En resumen, el costo/beneficio en este sentido es enorme”, afirmó Burguete.

Virtualización sencilla y expedita

En la sesión de preguntas y respuestas, Pablo Álvarez, de Denodo, comentó que la virtualización no es demasiado complicada. Indicó que es parecida a otros sistemas de gestión de información como lo puede ser el Data Warehouses. “Quien esté familiarizado con estos sistema, aprenderá el proceso de virtualización de una manera sencilla. Tener una herramienta de virtualización agiliza el escenario. La reducción de tiempos en la toma de pedidos en Walmart es un buen ejemplo de la agilidad de procesos que aporta a un negocio. Y es aquí donde se refleja el costo/beneficio”, agregó.

Por su parte, Miguel Ángel Burguete comentó que es bastante rápido el proceso de implementación de una solución de este tipo. Basado en su experiencia, se trató de un proceso de semanas, aunque en algunos casos específicos sólo tardó un día.

“La gestión de los datos la debemos hacer estemos en el centro de datos, en la nube o en un entorno híbrido. Una tecnología como la virtualización es clave para efectuar dicha gestión”, concluyó Álvarez.

César Villaseñor, CIO México.