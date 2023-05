Cómo afrontar el desafío de un rol de CIO en un conglomerado global

Amrut Urkude se convirtió en CIO de Reliance Polyester después de que Reliance Industries adquiriera su empresa. Hoy nos habla de los desafíos que enfrentan los líderes de TI cuando pasan de una pequeña empresa a un gran consorcio multinacional y cómo superarlos.

Para los líderes de TI, las fusiones y adquisiciones de sus organizaciones conducen inevitablemente a desafíos complejos. Los sistemas y recursos de TI deben racionalizarse y unificarse, y las diferentes culturas a menudo requieren maniobrar hacia la alineación para garantizar el éxito en el futuro.

Pero con estas empresas de alto perfil también pueden surgir oportunidades de crecimiento profesional.

Cuando Reliance Polyester, una subsidiaria del conglomerado global Reliance Industries, completó la adquisición del negocio de poliéster Shubhalakshmi Polyesters (SPL) en marzo de 2023, el Dr. Amrut Urkude, CIO de SPL, asumió el cargo de CIO de Reliance Polyester. Ahora el Dr. Urkude tiene una gran tarea por delante: debe integrar las infraestructuras de TI de las dos empresas actualizando la tecnología de Shubhalakshmi Polyesters con la de Reliance Polyester.

En una conversación con CIO.com, Urkude habla sobre su experiencia cuando enfrentó innumerables desafíos durante la transición de una pequeña empresa a una gran empresa multinacional, y cómo los ha superado hasta ahora.

SPL tiene una capacidad de polimerización total de 252,000 toneladas al año en comparación con la capacidad de Reliance Polymers, de 2.5 millones de toneladas al año. Como líder de TI, ¿le asombró este cambio masivo en el tamaño y la complejidad del negocio?

Amrut Urkude: El cambio de un negocio dirigido por promotores a uno de los conglomerados más grandes del mundo es definitivamente un gran cambio. Sin embargo, no me asombró mi participación en la diligencia del proceso de fusión y adquisición desde el primer día. Yo interactuaba regularmente no sólo con el liderazgo de TI, sino también con los otros equipos comerciales, como la Cadena de Gestión de Suministro (SCM), Recursos Humanos (RRHH), Cuentas y Finanzas, estrategia y fusiones y adquisiciones de Reliance Group. Esto me familiarizó con el estilo de trabajo y la estructura de informes de Reliance, lo cual me facilitó la adopción de su cultura y la alineación de SPL con el equipo de Reliance en poco tiempo.

Dr. Amrut Urkude, CIO de Reliance Polyester.

¿Qué tan diferente es la infraestructura de TI en las dos empresas? ¿Cómo planea integrarlos?

Urkude: Reliance está muy por delante de SPL en lo tecnológico, ya sea en las áreas de redes, copias de seguridad, seguridad y automatizaciones. Sólo en ERP la compañía SPL tiene una ventaja: SPL ha implementado SAP S4/HANA, mientras que Reliance todavía usa la versión anterior llamada ECC.

El área de TI en Reliance no sólo es de vanguardia, sino que también está más organizada. Se divide en tres verticales: TI empresarial, TI de fabricación y TI central. Dentro de estas tres verticales hay diferentes divisiones que se enfocan en áreas específicas de tecnología, como redes, seguridad y aplicaciones.

El proceso de adquisición se completó recién en marzo. Para integrar la TI de SPL con la de Reliance, debemos seguir ciertas normas y estándares. Ya hemos preparado el presupuesto para ese fin, que está en proceso de aprobación. Iniciaremos el trabajo una vez que obtengamos la aprobación.

El punto de partida de la actualización de la infraestructura de SPL será su conectividad. Aprovecharemos el MPLS de Jio para mejorar la conectividad. El objetivo es integrar las dos infraestructuras para septiembre de 2023.

De las tres verticales de TI en Reliance, he estado interactuando con TI de fabricación y TI comercial en los últimos dos meses y espero interactuar con TI central también una vez que la conexión MPLS esté en su lugar. Esta ha sido una experiencia totalmente nueva para mí.

Entonces, ¿cómo está controlando las herramientas y soluciones de TI de vanguardia implementadas en Reliance?

Urkude: La educación continua es el único camino a seguir. He hecho 8 licenciaturas, diplomados y cédulas profesionales y aún sigo aprendiendo. Para mantenerme actualizado y alineado con lo último en tecnología, asisto a seminarios, seminarios web y eventos físicos. También me actualizo leyendo artículos relevantes todos los días. También formo parte de varios grupos de CIO donde puedo saber lo que está sucediendo en el mercado. Con un equipo de TI más grande, ahora puedo delegar mi tarea a los miembros de mi equipo para poder concentrarme en las nuevas tecnologías, la implementación y las nuevas iniciativas.

Interactuar con los expertos en el dominio en diferentes divisiones de las verticales de TI de Reliance también es de gran ayuda. No sólo aprendo diferentes habilidades de varios expertos en el dominio, sino que también debo actualizarme antes de comunicarme con ellos. Debo leer sobre los temas específicos para entender lo que afirma cada experto.

Viniendo de una empresa dirigida por promotores a una gran empresa, ¿qué diferencias encontró en su relación laboral con la alta dirección en las dos compañías?

Urkude: Mis interacciones en SPL eran directamente con el promotor. Fue muy fácil obtener aprobaciones presupuestarias y la toma de decisiones fue muy rápida. Si el promotor tomaba una decisión, se consideraba definitiva. En Reliance hay muchos procesos de aprobación. Para obtener presupuestos para cualquier nueva implementación, se necesitan muchos procedimientos y aprobaciones. Como parte del proceso de aprobación del presupuesto, el CIO debe brindar los pros y los contras de la solución, su costo y el ROI del proyecto.

Las expectativas de la alta dirección en Reliance del CIO son muy altas. Hay muchos requisitos en el frente de MIS [Sistemas de Información de Gestión], lo que no es el caso de una organización pequeña en la que el promotor conoce los entresijos de la empresa a diario. Para cumplir con este requisito de MIS, tengo que mejorar los sistemas en SPL.

En SPL, los sistemas estaban dirigidos por humanos, pero en Reliance hay una instrucción clara para automatizar la mayoría de las cosas y reducir la dependencia de los usuarios comerciales. El liderazgo en Reliance espera que un CIO trabaje las 24 horas, los 7 días de la semana, ya que no quieren ningún tiempo de inactividad en el negocio. Para garantizar esto, también proporcionan las personas, los procesos y la tecnología necesarios.

¿Cómo está gestionando las nuevas expectativas?

Urkude: Además de encargarme del área de TI en SPL, también dirigía la función corporativa de recursos humanos. Esta experiencia me dio las habilidades necesarias para equilibrar personas, procesos y tecnología. Sabía cómo relacionarme con el equipo de liderazgo. La directiva de Reliance me apoyó mucho. Si sentían que no estaba al día en una habilidad en particular, me apoyaban.

Por mi parte, les dije que muchos cambios no pueden ocurrir de la noche a la mañana. Necesitan aumentar sus expectativas gradualmente porque las dos empresas no estaban familiarizadas con el estilo de trabajo, la cultura, la estructura de informes y los procesos de aprobación de la otra. Para llenar estos vacíos, se requiere la actualización de habilidades, la motivación y la construcción de confianza.

Con respecto al presupuesto, adoptaré un enfoque diferente. Le explicaré a la alta gerencia que si esperan algo, tienen que gastar algo. Les diré que la gerencia anterior de SPL no estaba lista para invertir en tecnologías de punta y, por lo tanto, no podía darse cuenta de los beneficios comerciales que se derivaban de ellas. Debemos coincidir con los requisitos comerciales, según las tendencias del mercado.

Si todavía encuentro algún obstáculo para convencer a los líderes, entonces involucraré a los líderes de TI de Reliance porque conocen las ventajas de las diversas tecnologías que ya están usando en sus instalaciones.

Según su experiencia, ¿qué le recomendaría a un CIO que busca hacer la transición a una organización más grande desde una pequeña empresa?

Urkude: Los CIO deben ser transparentes. Los líderes de TI de las organizaciones pequeñas deben reconocer sus limitaciones y capacidades. No tiene sentido ocultar algo porque la nueva organización se enterará más temprano que tarde y luego será difícil para el CIO explicarlo.

Al ser transparentes y honestos desde el primer día, los CIO pueden esperar para obtener una mejor orientación y apoyo, ya que la empresa más grande compartirá su conocimiento con ellos.

Yashvendra Singh, CIO.com