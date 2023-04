Cómo aprovechar la experiencia del CIO en el trabajo de la junta corporativa

Con una exitosa carrera como CIO a sus espaldas, Wayne Shurts ha formado parte de múltiples juntas, tanto públicas como privadas. Este es su consejo para los líderes de TI interesados ​​en hacer lo mismo, desde encontrar la oportunidad adecuada hasta lograr la entrevista.

Ha tenido una gran carrera como CIO llena de triunfos transformadores y proyectos y equipos galardonados. Con la ciberseguridad que mantiene despiertos a los directores ejecutivos y con la transformación digital de moda, la cantidad de CIO en las juntas corporativas está aumentando.

Para los líderes de TI experimentados que buscan salir de las operaciones y entrar en el mundo socrático de juntas privadas o corporativas, esto significa una gran oportunidad, ya que las juntas corporativas están interesadas en llevar la experiencia transformadora de los CIO al siguiente nivel.

Wayne Shurts puede contar la historia de aprovechar la experiencia del CIO en el trabajo de la junta. Shurts fue CIO de Cadbury, Supervalu y luego del gigante de distribución de alimentos Sysco cuando fue nombrado miembro de su primera junta, para Con-Way Freight and Trucking, entonces una empresa pública de 5 mil millones de dólares, en 2015. A diferencia de muchos directores ejecutivos, el de Supervalu permitió a Shurts aceptar el nombramiento de la junta, siempre que este trabajo no lo distraiga de su función de CIO.

El presidente de la junta de Con-Way le dio a Shurts buenos consejos sobre la diferencia entre la dirección ejecutiva y el servicio de la junta. “Dijo que la junta tiene que ver con ayudar a la gerencia a diseñar una estrategia, pero dejar que la gerencia la ejecute”, afirma Shurts. “A pesar de una larga carrera de ejecución de estrategias, tuve que dejar pasar esa parte”.

Poco después de que Shurts se uniera a la junta de Con-Way, la empresa se vendió a XPO, lo que le dio a Shurts una experiencia temprana en la evaluación de los términos de la venta de una empresa pública.

Shurts se retiró de Sysco en 2019 y luego se unió a la junta directiva de Armstrong World Industries, otra empresa pública. Se le contactó por recomendación del ex presidente de Con-Way.

Ese mismo mes, Shurts se unió a su primera junta privada, para un negocio familiar de importación y distribución de tercera generación. “A diferencia de las juntas de empresas públicas, esta no es una junta fiduciaria porque la familia decide qué hacer con el dinero. Además, el directorio tiene el mismo papel que el de las empresas públicas”.

Desde entonces, Shurts ha agregado dos directorios privados en su trayectoria, lo que disfruta porque “los directorios privados pueden ser más divertidos que los públicos; hay menos burocracia”, señala.

Consejos para encontrar un asiento en la junta

Con toda esta experiencia, Shurts puede ofrecer algunos consejos a los CIO que buscan trabajo en directorios. En primer lugar, dado que la mayoría de los nombramientos de directorios se realizan a través de su red, “deje que las personas en sus redes, y especialmente las personas que están en los directorios, conozcan su intención. Y eso incluye a la junta directiva de su empresa actual”, asevera.

Pero antes de comenzar a llamar a las personas, decida a qué tipo de directorio desea unirse, ya sea público o privado, y en qué industria. “He dedicado casi toda mi carrera a la alimentación, y mis directorios son distribución de alimentos, abarrotes o logística”, dice. “No sé si podría haberme unido a una junta en una industria no relacionada”.

Además, prepare su biografía de la junta, que es muy diferente a un currículum. En lugar de una lista cronológica de sus experiencias, la biografía de su directorio es un documento de una página que, en pocos párrafos, presenta una visión estratégica de su experiencia.

Shurts sugiere que al escribir la biografía de su directorio, lea la sección de algunos informes anuales corporativos. Por lo general, tienen una matriz de directorio con puntos junto a las áreas de especialización que marca cada miembro del directorio. “Nunca obtendrá un puesto en la junta si la única casilla que puede marcar es tecnología o cibernética”, declara Shurts. “Asegúrese que la biografía de su junta demuestre experiencia en varias casillas, como finanzas, cadena de suministro, experiencia internacional o fusiones y adquisiciones. Cuanto más amplio sea el conjunto de experiencias que puedas representar en tu biografía, mejor”.

Entrevista para un puesto en la junta

Shurts aconseja que traiga la misma estrategia a la entrevista de la junta. “La entrevista con la junta está en un nivel más alto que una entrevista con la gerencia ejecutiva”, dice. “Debe estar preparado para cubrir su experiencia operativa, pero ese no es el objetivo de la entrevista. La junta quiere saber que entiendes el papel de la junta y que puedes pensar estratégicamente”.

Con aproximadamente el 80% de las juntas compuestas por directores ejecutivos y directores financieros, las juntas están presionando por la diversidad de antecedentes, pero también por la diversidad de pensamiento, que los CIO ciertamente aportan a la mesa.

“Las juntas no pondrán a prueba su experiencia tecnológica durante una entrevista”, dice Shurts, “porque no saben exactamente qué experiencia tecnológica necesitan. En lugar de hablar sobre programas ERP o gasto en tecnología, es mejor que hable sobre cómo la tecnología altera los modelos comerciales. La junta no quiere un tecnólogo; quieren un miembro de la junta de pleno derecho que pueda servir en los comités de auditoría, finanzas y nominación”.

Una vez que esté en una junta, encontrará que las discusiones de la junta son muy diferentes de las reuniones del comité ejecutivo. “Su trabajo en la junta no es solo hacer preguntas”, dice Shurts, porque la mayoría de las veces el EC tendrá buenas respuestas. Su trabajo es cuestionar esas respuestas y alentar a la alta gerencia a pensar de manera diferente. “Siempre preguntamos, ‘¿Lo has pensado desde este ángulo?’”, dice. “La dinámica de la junta es profundizar en los problemas, mirarlos desde todos los ángulos y hablar sobre ellos de una manera intelectual y colaborativa”.

Shurts sugiere que los aspirantes a miembros de la junta visiten BoardProspects.com y Private Directors Association, recursos económicos que brindan educación a bordo, servicio y oportunidades para enviar su biografía de la junta, para que los comités de nominaciones puedan encontrarlo.

Ahora es el momento de que los CIO consideren el servicio de la junta. Así como Sarbanes-Oxley exigió la necesidad de expertos financieros certificados, las nuevas regulaciones cibernéticas crearán una demanda de líderes tecnológicos en las juntas.

“Veo a los CIO unirse a la junta todo el tiempo ahora”, concluye Shurts. “Todavía estamos subrepresentados, pero nuestras oportunidades están creciendo”.

