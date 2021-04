Cómo celebrar la vacunación sin que le roben la identidad

A medida que aumenta la distribución de la vacuna COVID-19 en ciertas partes del mundo, un número cada vez mayor de personas publica imágenes de sus tarjetas o certificados de vacunación en Internet. Es una forma de celebrar, pero, lamentablemente, también a veces puede dejar al descubierto a las personas frente al fraude y el robo de identidad.

“La publicación de fotografías del certificado de vacunación puede parecer una forma de celebrar un hito importante para acercarse al final de las difíciles experiencias del año pasado en la pandemia”, afirma Christopher Budd, Gerente senior de comunicaciones de amenazas globales de la empresa Avast.

“También puede parecer una buena manera de alentar a otras personas que podrían ser ‘negativas a la vacuna’ o indecisas. Pero tomar una foto de tu certificado real y publicarlo no es la mejor manera de lograr estas cosas y puede aumentar los riesgos en torno al robo de identidad”.

Budd agrega que el nombre completo y la fecha de nacimiento son potencialmente suficientes para que alguien intente iniciar un intento de robo de identidad en nuestra contra, especialmente si pueden combinarlo con otra información personal que pueda estar disponible públicamente a través de registros públicos y/o redes sociales.

Además, la información específica sobre la vacuna, la fecha de vacunación y quién la administró podría permitir que alguien intente obtener acceso a información de salud personal haciéndose pasar por la persona llamando ‘para verificar’ algo.

Según Budd, incluso si toda la información del certificado es información que los delincuentes podrían obtener en otra parte, no hay necesidad de facilitarles el trabajo. Porque aquí está la cuestión con los estafadores: siempre están buscando la siguiente forma de entrar. Pero eso no significa que no queramos que se celebre públicamente la vacunación.

De acuerdo con el directivo de Avast, vacunarse es una ocasión trascendental “y si las personas quieren compartirlo con el mundo, no hay nada malo en eso”. Al respecto, Budd recomiendaculta toda la información personal.

“Si realmente quiere compartir su certificado de vacunación y simplemente cree que no hay otra manera de expresar su alegría en las redes sociales, cubra con un dedo toda la información pertinente. No se limite a hacer garabatos, ya que se pueden eliminar con un poco de conocimiento de manejo de imagen. (Aunque es mejor no publicarlo en absoluto)”. Finalmente, opte por sólo texto, señala. “Para aquellas personas que se sientan especialmente emocionadas, nada refleja tantos ‘sentimientos’ como un texto blanco sobre un fondo negro. ¡Comparta sus sentimientos! Después de todo, estamos sobrellevando una pandemia”, concluye Budd.