Cómo combate un CIO la ignorancia digital... bueno, por algo se empieza

CIO: si su equipo de liderazgo le pregunta sobre su estrategia de nube o 5G, tiene algunas explicaciones que dar.

Las personas que estudian la creación de valor de la tecnología discuten incesantemente qué término tecnológico es menos esclarecedor y más fastidioso. ¿Será transformación digital (la frase que ha lanzado mil consultorías y otras tantas estrategias fallidas)? ¿Es computación en la nube? ¿Es el 5G ridículamente sobrevalorado e inexplicablemente poco explicado? ¿O es el metaverso acuñado recientemente?

Mi punto aquí no es burlarme de los términos tecnológicos más populares de la actualidad, sino señalar que el lenguaje, las conversaciones posteriores y la base de conocimiento general sobre la migración más importante en la historia de la humanidad (es decir, el camino hacia el dominio digital) son percibido universalmente como menos que satisfactorio.

Es hora de que los CIO retomen la narrativa y digan la verdad al poder sobre el difícil camino entre donde estamos hoy y donde queremos estar. Es hora de erradicar la ignorancia digital dondequiera que resida en la empresa.

Una colección de tácticas no hace una estrategia

Transformación digital, computación en la nube, 5G, metaverso… no son estrategias. Una estrategia tiene al menos estos tres componentes: un punto final, un plan o conjunto de tácticas diseñadas para alcanzar ese punto final y un cronograma.

Una estrategia para lograr el dominio digital no está presente en la gran mayoría de las organizaciones en el mundo actual. Michael Schrage, académico visitante de la Iniciativa Sloan del MIT sobre la economía digital y autor de La hipótesis del innovador: Cómo los experimentos baratos valen más que las buenas ideas , hablando en la sesión de MITSMR Connections el 9 de febrero de 2022, lamentó: “No Creo que tenemos estrategias. Creo que tenemos un conjunto de tácticas. Los hemos agregado y lo llamamos estrategia”.

El hecho es que la estrategia digital en muchas organizaciones se parece a un Roomba: un dispositivo de perspectiva limitada que se topa con microtareas mientras deambula sin rumbo por su entorno. La estrategia comienza con el conocimiento.

Cabezas en las nubes

La computación en la nube ofrece un excelente ejemplo de ignorancia digital generalizada y rara vez reconocida, comenzando con el hecho básico de que la “nube” no es algo nuevo . En A Prehistory of the Cloud , Tung-Hui Hu, profesor asociado de inglés en la Universidad de Michigan, sugiere que el concepto de nube apareció por primera vez en un diseño de 1922 para predecir el clima utilizando una red de computadoras (es decir, matemáticos humanos) conectadas a través de telégrafo.

Además de no ser nueva, la nube, eficientemente definida por Hu como “un sistema de redes que agrupa el poder de cómputo”, no es un trato hecho . Si bien la nube puede parecer una noticia vieja para los observadores casuales, la investigación realizada en Goldman Sachs muestra que, hasta el momento, menos de una cuarta parte de los flujos de trabajo de las grandes empresas están en la nube.

Si bien casi todos los ejecutivos han oído hablar de la computación en la nube, muy pocos entienden las posibilidades estratégicas y las realidades operativas asociadas con el concepto. En pocas palabras, hay muchas ideas equivocadas sobre la computación en la nube.

Para empezar, la nube requiere una gestión financiera sofisticada. Larry Scott, un veterano de Amazon Web Services de seis años que trabaja como líder de área en el equipo de las Américas, está convencido de que administrar las finanzas de TI asociadas con varias configuraciones de nube requiere un replanteamiento fundamental de comportamientos y técnicas.

Vince Kellen, CIO de la Universidad de California en San Diego, está de acuerdo en que la gestión adecuada de la computación en la nube queda fuera del conjunto de habilidades de los profesionales de TI tradicionales. Él culpa a la historia por tal ignorancia: “En el pasado éramos compradores de SKU en TI. Compramos cajas”. Kellen dice que él y su equipo de clase mundial “hicieron nuestro propio análisis y descubrieron que hay al menos un 30-45% de gasto excesivo en la nube para la mayoría de las corporaciones”. Dado que actualmente se gastan unos 1.3 mil millones de dólares en la nube con tasas de crecimiento anual estimadas en el rango del 25-30%, es seguro decir que hay un gran valor en optimizar el gasto en la nube.

Existe otro concepto erróneo masivo de la nube en torno al riesgo y la seguridad de TI. “La nube no elimina el riesgo”, explica Vincent A Campitelli II, quien ha administrado programas de riesgo de TI en McKesson, Wachovia Bank y Goldman Sachs y actualmente se desempeña como consultor de la Oficina del Presidente de Cloud Security Alliance (CSA). En 2019, a Capital One Financial Corp. le robaron más de 100 millones de registros de clientes que estaban almacenados en la nube. Mover flujos de trabajo a la nube NO ES un plan de recuperación ante desastres/continuidad comercial. Y el uso de la nube actual está frecuentemente fragmentado en varias plataformas en la nube, lo que genera errores de configuración que, a su vez, generan brechas en la nube.

Su plan de acción de 3 puntos:

Estrategias tecnológicas De-tech. Recuerde, la tecnología no es el punto final; la tecnología cambia lo que se puede lograr. Articular nuevas metas/resultados comerciales que reflejen la frontera de posibilidades expandida por la tecnología emergente.

Tome las finanzas de la nube en la mano. Comience el viaje para crear/acceder a capacidades sofisticadas de administración financiera en la nube. Según Scott de Amazon, este viaje no debería durar más de seis meses.

Comunícate. Haga explícito lo que los ejecutivos saben y necesitan saber sobre las tecnologías fundamentales del futuro.

Thornton May, CIO.com