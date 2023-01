¿Cómo comprar una PC para su empresa?

El departamento de TI tiene que tomar varias decisiones a la hora de decidir qué computadoras Windows (y otras computadoras empresariales como Mac y Chromebooks) deben formar parte de su parque informático. La mayoría no tienen que ver con las PC en sí.

Cuando llega el momento de reemplazar las viejas computadoras de sus trabajadores -o quizás de racionalizar su flota tras una serie de adquisiciones- la decisión sobre qué PC comprar no empieza por las máquinas en sí. En lugar de ello, hay otros factores que deberían llevarlo a decidir qué computadoras proporcionar a los usuarios de su organización.

Tres fabricantes de PC dominan el mercado mundial: Lenovo ha mantenido el primer puesto durante años, con aproximadamente el 23% de las ventas, mientras que HP y Dell Technologies prácticamente empatan en el segundo puesto, con entre el 16% y el 20% de las ventas cada uno (sus cifras tienden a variar de un trimestre a otro), según los datos de mercado de IDC. Apple ocupa el cuarto lugar, pero su porcentaje puede variar mucho, normalmente entre el 8% y el 14%. Asus y Acer suelen empatar en el quinto puesto, con una cuota de mercado de entre el 6% y el 7%.

Estas cifras incluyen las computadoras vendidas a particulares y hogares; IDC y sus competidores Gartner y Forrester Research no hacen un seguimiento separado de la cuota de mercado de las computadoras de empresa. Pero los analistas de IDC, Gartner y Forrester coinciden en que Lenovo, HP y Dell tienen porcentajes aún mayores del mercado empresarial. Y están disponibles en prácticamente todos los países y territorios del mundo, ya sea directamente o a través de distribuidores.

No es de extrañar, por tanto, que para la inmensa mayoría de las empresas, la mayor parte de su flota de PC proceda de uno de estos tres proveedores. Pero una fracción de su equipo puede proceder de otros proveedores, algo que el departamento de TI también debe tener en cuenta.

Este artículo explora las múltiples consideraciones que los departamentos de TI deben tener en cuenta a la hora de elegir a los proveedores de su flota de computadoras: compra directa frente a revendedores, factores tecnológicos, consideraciones y presiones de los usuarios, cuándo y cómo tener en cuenta los thin clients y los dispositivos no Windows, consideraciones financieras y de compra, factores de soporte, consideraciones medioambientales y factores geográficos.

Consideraciones sobre la compra de PC: directo frente a revendedor

La decisión más importante para el departamento de TI es dónde adquirir las PC. Las opciones estándar son directamente de un fabricante de computadoras o a través de un distribuidor. Los fabricantes de PC suelen vender directamente sólo cuando se trata de varios miles de dispositivos. En cambio, hay revendedores que trabajan con grandes despliegues, otros con despliegues medianos y otros con despliegues pequeños.

Pero la relación suele ir más allá de quién suministra las computadoras. A menudo, el departamento de TI intenta descargar otras partes de la cartera de PC, como la asistencia directa al usuario, los servicios de reparación y sustitución, la configuración y la entrega (especialmente con la tendencia a trabajar desde casa, que complica la logística), la reposición a medida que las computadoras envejecen y el saneamiento de datos y la recuperación o el reciclaje al final de su vida útil. Muchos distribuidores ofrecen estos servicios además de la compra, pero los hay de todos los tamaños y especialidades, y muchos siguen encargándose únicamente de las funciones de venta, devolución y garantía.

Otra opción para organizaciones muy grandes es recurrir a un proveedor de servicios gestionados (MSP) como Accenture o IBM. Los MSP son básicamente subcontratistas que asumen una parte de sus operaciones de TI, en este caso la gestión de sus PC. En este caso, el MSP actúa como un tipo de revendedor -obtendrá las computadoras del fabricante o de un distribuidor-, pero la gestión es su objetivo principal. Los MSP se encargan de la compra y gestión de PC sólo para organizaciones con flotas de miles de máquinas.

La combinación de servicios que desee y lo que esté dispuesto a pagar por ellos determinará qué fabricante de PC, revendedor o MSP acaba contratando. También lo hará su capacidad para trabajar con otros proveedores, por ejemplo, si tiene un proveedor de servicios de seguridad independiente o proporciona su propio servicio de asistencia técnica, o si utiliza proveedores especializados para plataformas no estándar como Apple macOS y Google Chrome o para unidades de negocio con necesidades especiales como la construcción o la reparación de aviones.

Los fabricantes de PC suelen vender y dar soporte sólo a sus propias computadoras (incluidos Windows, ChromeOS y Linux), mientras que los distribuidores y MSP pueden dar soporte a varias marcas de PC con Windows. Los revendedores y MSP suelen dar soporte a Mac y, a veces, también a Chromebooks y PC con Linux, afirmó Andrew Hewitt, analista de Forrester Research. Si su cartera de computadoras es multiplataforma, un distribuidor o MSP puede ser la mejor opción, si puede encontrar uno que cumpla todos sus demás requisitos.

El tipo de relación que se desea también importa, afirmó Steve Kleynhans, analista de Gartner. Para quienes trabajan directamente con un fabricante de PC, señaló, “Dell es un poco inflexible y rígido, lo que necesitan para escalar su negocio”. En cambio, Lenovo y HP tienden a trabajar a través de revendedores u otros terceros, que “pueden tener su propio enfoque y nivel de flexibilidad”. Eso puede ser especialmente bueno si un revendedor tiene experiencia con sus necesidades específicas o su sector, dijo. Pero añade una capa entre usted y el fabricante de PC.

La elección del proveedor -incluida la decisión de si utilizar varios proveedores y cuándo hacerlo- también depende de otras consideraciones tratadas en este artículo. Pero el primer paso es definir qué quiere que haga su proveedor de PC además de suministrar los propias computadoras, mencionó Kleynhans. Una vez identificados esos candidatos, puedes reducir la lista en función de tus otras necesidades y preferencias.

Consideraciones tecnológicas al elegir un proveedor de PC

A la hora de elegir las computadoras que se van a estandarizar, el departamento de TI no debería empezar por las propias PC. En la actualidad, existen muy pocas diferencias de componentes entre los distintos fabricantes de PC y, dentro de una clase concreta de dispositivo, las ofertas de los fabricantes son iguales. Según los analistas, estos detalles de hardware no son motivo para favorecer a un fabricante de PC en detrimento de otro. Al fin y al cabo, “el 99% de los componentes de PC son comunes”, afirmó Linn Huang, analista de IDC.

“Los fabricantes de computadoras son muy similares en lo que ofrecen”, coincidió Kleynhans, de Gartner. “Cambiar de proveedor no te va a cambiar la vida”.

Independientemente del fabricante elegido, los informáticos deberían centrarse en comprar computadoras de clase empresarial, aquellos que incluyen la tecnología vPro de Intel. Esta tecnología ofrece funciones contra el hacking, como la autenticación previa al arranque y ganchos de hardware para que varias herramientas de seguridad detecten comportamientos anómalos en los niveles de chip y firmware del PC. vPro existe desde hace 15 años y es una característica estándar en las PC empresariales actuales.

Según Hewitt, de Forrester, cada fabricante de PC ofrece herramientas de supervisión para algunas funciones vPro, como la autenticación previa al arranque y la seguridad de la BIOS. La detección de desviaciones en la configuración es otro servicio que puede ofrecer un proveedor de PC en este tipo de monitorización, añadió Kleynhans, de Gartner. Pero no hay que sobrevalorar estas herramientas a la hora de elegir proveedor: “La estrategia de seguridad no se fija en un proveedor de PC. Para ello, acude a un proveedor de seguridad”, y considera las herramientas de supervisión de los fabricantes como complementos.

Consideraciones del usuario al elegir un proveedor de PC

Según los analistas, lo que más desea el departamento de TI es simplicidad en el aprovisionamiento de PC. Eso significa el menor número posible de proveedores, de variaciones de modelos, de modelos de compromiso (como diferentes paquetes de servicios de revendedores u otros proveedores) y de plataformas.

Pero lo que los usuarios quieren es, cada vez más, más opciones. “Hace veinte años, los usuarios no podían opinar sobre tecnología. Eso ya no es cierto”, afirmó Huang, de IDC. Señaló que la presión de los millennials para ir más allá del limitado inventario de computadors de TI hizo que el número de diferentes tipos de dispositivos en las empresas aumentara a partir de mediados de la década de 2010.

Una encuesta de Forrester Research de 2020 muestra que el 66% de los usuarios de la Generación Z (los nacidos después de 1996) quieren autonomía en la selección de dispositivos en el trabajo, al igual que el 65% de los millennials (los nacidos entre 1981 y 1996). Se trata de un salto significativo con respecto al 53% de la Generación X (nacidos entre 1965 y 1980) y al 45% de los Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 1964) que desean este tipo de elección. Según Hewitt, analista de Forrester, a medida que los millennials y los Gen Zers se vayan incorporando a las organizaciones, la presión para que el usuario elija aumentará.

En sectores en los que es difícil conseguir y retener talento -como en high tech, ingeniería, consultoría y finanzas-, esa presión de los usuarios puede pesar más que las preferencias de TI. “Si se quieren los mejores empleados y el mercado laboral es escaso, TI no va a interponerse en el camino” mediante ofertas informáticas limitadas, afirmó Kleynhans, de Gartner.

Por tanto, el departamento de TI tiene que encontrar el modo de equilibrar su necesidad de simplicidad en la contratación y la gestión con el deseo de los usuarios de una mayor individualidad en las herramientas que utilizan para trabajar.

Esto podría significar dar soporte a una mayor variedad de dispositivos, como los Mac y las tabletas ordenadores 2-en-1 con Windows. Pero también puede significar cambiar los requisitos de lo que constituye el conjunto estándar de dispositivos.

Por ejemplo, las consideraciones de rendimiento tienen más peso que el precio dentro de cualquier línea de modelos, indicó Huang de IDC, y ese favorecimiento del rendimiento sobre el precio ha ido en aumento desde mediados de la década de 2010, cuando se valoraban por igual. Antes de 2015, los vendedores y el departamento de TI se habían decantado por dispositivos más baratos y “suficientemente buenos”, pero cuando los empleados empezaron a marcharse a empresas que ofrecían mejores equipos, el departamento de TI empezó a comprar mejor, afirma, y sigue haciéndolo.

Aun así, la mayoría de las empresas utilizan como ordenador estándar un portátil Windows de clase empresarial media, que suele costar entre 1.200 y 1.500 dólares. Están disponibles en los tres principales fabricantes de PC, así como en otros consolidados como Asus, Acer y Fujitsu.

Los ejecutivos, así como el personal de ventas y marketing, suelen adquirir portátiles de gama alta, que cuestan entre 2.000 y 2.500 dólares. Bryan Ma, analista de IDC, señaló que estos usuarios adquieren las portátiles de lujo -a menudo MacBook Pros de Apple o Surface Pros de Microsoft- porque “son muy bonitos y destacan”, no solo como ventajas, sino como parte de la imagen de marca de la empresa. Estos empleados representan a la empresa públicamente en reuniones con clientes, conferencias y otros eventos, y tener una computadoras bien diseñada que destaque entre la multitud ayuda a pulir su imagen corporativa, dijo Kleynhans de Gartner. Los otros fabricantes de PC también tienen modelos inspirados en MacBook, pero las marcas MacBook y Surface tienen mayor resonancia en el mercado, por lo que el departamento de TI suele hacer una excepción en el abastecimiento de este tipo de computadoras.

Puede haber otras necesidades específicas de PC, como las computadoras robustas para trabajadores de campo, estaciones de trabajo para ingeniería y modelado, o PC de sobremesa para centros de llamadas en oficinas. Los tres principales fabricantes de PC tienen todos estos tipos comunes de PC. Panasonic y Fujitsu también son conocidos por sus computadoras robustas.

Consideraciones al elegir dispositivos más allá de las PC Windows estándar

Elegir los modelos estándar de computadoras con Windows para su cartera es bastante sencilla, ya que cualquiera de los principales fabricantes de PC tendrá los modelos necesarios para los casos de uso empresarial estándar que defina, como se describe en la sección anterior. Su atención se centrará en qué nivel de almacenamiento y RAM proporcionar a los modelos estándar que elija para usuarios empresariales, ejecutivos y, si procede, otros tipos de usuarios, y, por supuesto, en el precio.

Pero las excepciones a estos modelos estándar requieren más reflexión, no sólo en cuanto a cuáles ofrecer, sino también en cómo abastecerlos y servirlos. Algunos distribuidores dan soporte a múltiples plataformas informáticas, no sólo a Windows, pero en función de los distintos criterios y necesidades, es fácil acabar contando con distribuidores especializados dedicados a plataformas concretas, del mismo modo que muchas organizaciones de TI han separado el soporte informático interno en las mismas divisiones para obtener una experiencia más profunda, señaló Kleynhans, de Gartner.

Cómo evaluar el uso de thin clients, desktop como servicio y Windows 365

Durante años, varios proveedores han propuesto proporcionar terminales, en lugar de PC, donde toda la informática y los datos permanecían con TI en el centro de datos o en la nube. La infraestructura de escritorio virtual (VDI) y los thin clients eran los dos principales enfoques ofrecidos. Pero rara vez funcionaron bien, en gran parte porque primero las redes de las oficinas y luego Internet no podían gestionar las cargas de datos, lo que provocaba problemas de latencia que perturbaban el rendimiento. Los problemas de controladores también hacían incierto el acceso a los periféricos, como monitores y ratones. “A pesar de todas las promesas, nunca lo conseguimos”, afirmó Huang, de IDC.

Pero los analistas afirmaron que ha llegado el momento de volver a considerar la informática de thin client (denominada desktop as a service, o DaaS, cuando se ofrece a través de la nube), aunque sea necesaria una mayor maduración de las ofertas. “Los modelos están mejorando”, afirmó Kleynhans, de Gartner. “Durante mucho tiempo hubo problemas técnicos en la conexión remota: gráficos, audio, latencia. Los proveedores han trabajado muy duro para resolver esos problemas y los han resuelto en su mayoría”.

La pandemia del COVID-19 reactivó el interés en 2020, pero el departamento de TI dio marcha atrás rápidamente porque los productos DaaS no podían gestionar las videoconferencias, señaló. Los proveedores adaptaron rápidamente su tecnología para dar soporte a Zoom, Webex, Teams, etc. “Así que ahora es suficientemente bueno”, afirmó Kleynhans. Aun así, “cuando la gente empieza a mirarlo, resulta caro, sobre todo si se ofrece en la nube”, dijo, “así que la economía tendrá que cambiar”.

La mayor razón, sin embargo, para reconsiderar DaaS hoy es Windows 365, mencionó Huang de IDC. “Ahora es un juego completamente diferente [aunque la] incipiente implementación fue una experiencia chapucera”. Windows 365 ahora funciona bien y tiene un buen precio, dijo, y debido a que se ejecuta en un navegador HTML5, el dispositivo cliente del usuario puede ser casi cualquier cosa con un tamaño de pantalla decente, teclado y ratón o trackpad -un PC con Windows, un Mac, un iPad, un PC con Linux o un Chromebook-, lo que amplía la base de usuarios y reduce lo que TI tiene que implementar. “Hoy es mucho más fácil de gestionar y desplegar”, afirmó Hewitt, de Forrester.

DaaS todavía tiene el obstáculo de la conectividad: los empleados necesitan tener suficiente banda ancha, que todavía no está disponible en muchas partes del mundo, incluso en partes de las principales ciudades del mundo desarrollado. Pero incluso si no se utiliza como sustituto de un PC corporativo, DaaS puede ser una herramienta eficaz durante los confinamientos, cuando los empleados no pueden acceder a la oficina donde está su equipo, cuando el equipo de la empresa falla y los usuarios sólo disponen de su equipo personal, para uso de contratistas temporales, o en otras situaciones en las que TI no puede o no quiere proporcionar hardware físico, mencionó Hewitt.

Consideraciones medioambientales al elegir un proveedor de PC

El cambio climático y la sostenibilidad han convertido las consideraciones medioambientales en un factor a tener en cuenta en muchas decisiones empresariales, incluidos los equipos utilizados. Esto se engloba bajo el concepto de gestión medioambiental, social y de gobierno (ESG, por sus siglas en inglés), y la mayoría de las grandes empresas tienen requisitos ESG que los departamentos de TI deben cumplir. Huang, de IDC, afirmó que las consideraciones medioambientales cobrarán más importancia en los próximos años porque la Generación Z se preocupa mucho por el medio ambiente. “La Generación Z está empezando a introducirse en la gestión y está influyendo en los factores medioambientales”, resaltó.

Para los informáticos de organizaciones de todos los tamaños, la buena noticia es que el cumplimiento de las normas ESG se ha convertido en una casilla obligatoria a la hora de comprar computadoras, mencionó Ma, de IDC, porque los fabricantes ya han cambiado sus procesos de cadena de suministro, fabricación y embalaje para reducir los residuos, reducir el consumo de energía, aumentar el reciclaje y reducir o eliminar el uso de materiales tóxicos. “Es algo que está sobre la mesa”, afirmó. “Todos los proveedores están haciendo un buen trabajo”, se hace eco Huang, de IDC.

Sin embargo, algunos fabricantes de PC son más ecologistas que otros. Por ejemplo, Apple cambió hace años a los chasis de aluminio, que son muy reciclables y no se obtienen de combustibles fósiles como los de plástico. Y Asus ofrece modelos con altos porcentajes de plástico reciclado posconsumo para reducir el uso de combustibles fósiles.

Se presta menos atención a lo que ocurre después de fabricar e implantar un PC, afirmó Huang. El programa de reciclaje de Apple para consumidores es muy conocido porque tiene la visibilidad de que sus Apple Stores y su tienda online recogen dispositivos viejos y a veces ofrecen un crédito de compra, pero Apple no es en absoluto la única que recicla dispositivos viejos o los reacondiciona para revenderlos: todos los grandes fabricantes de PC reciclan sus ordenadores. Sin embargo, no está claro hasta qué punto los informáticos aprovechan esos programas de reciclaje, destacó Huang.

Otro problema medioambiental que a menudo se pasa por alto es qué hacer con las baterías que pierden capacidad de carga, inutilizando portátiles que de otro modo serían útiles. Todos los grandes fabricantes de PC tienen programas para sustituir las baterías gastadas de sus portátiles, incluso aquellos como Apple cuyas baterías no pueden ser sustituidas directamente por los informáticos o los usuarios.

Por último, la mejor forma de conservar recursos es no utilizarlos. Mantener las computadoras durante más tiempo significa que hay que fabricar menos nuevos y reciclar, renovar o tirar a la basura menos viejos. Dado que los PC de clase empresarial suelen estar bien construidos, alargar el ciclo estándar de sustitución de tres años es una de las medidas medioambientales más sencillas que puede adoptar el departamento de TI, además de ahorrar en costos de hardware.

-Galen Gruman, cio.com