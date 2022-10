Cómo contratar al gerente de producto adecuado para sus necesidades de TI

Se necesita una amplia combinación de habilidades para este rol de TI recientemente vital. Aquí le mostramos cómo ubicar a los mejores candidatos para ayudar a liderar el cambio de su organización hacia una TI multifuncional basada en productos.

Las organizaciones de TI están pasando cada vez más de estructuras organizativas basadas en proyectos a metodologías basadas en productos , que involucran equipos multifuncionales . Estos nuevos componentes básicos del negocio incluyen profesionales tanto tecnológicos como comerciales, y generalmente están dirigidos por un gerente de producto , que actúa como la persona de contacto durante todo el ciclo de vida del producto.

Los gerentes de producto no son una nueva categoría de trabajo de ninguna manera, pero este cambio significa que recientemente son prominentes e importantes para las estrategias de muchas empresas. Como resultado, muchos líderes corporativos que están acostumbrados a contratar personal de TI ahora tienen que aprender qué es lo que hace a un buen gerente de producto cuando buscan desempeñar estos roles.

Si esa es una posición en la que te encuentras, no entres en pánico. Hablamos con una gran cantidad de expertos, incluidos gerentes de productos y quienes los supervisan, contratan y asesoran, sobre lo que debe buscar si está contratando un nuevo PM para su equipo.

Seth Dobbs, CTO de la firma de consultoría y servicios de TI Bounteous, ofrece un bosquejo en miniatura bastante bueno de cómo sería un gerente de producto ideal. “Este es un rol absolutamente híbrido y requiere una buena combinación de habilidades”, afirma. “Deben tener suficiente conocimiento tanto en tecnología como en UX para, al menos, poder comprender las limitaciones técnicas y de experiencia y las compensaciones, pero deben centrarse en el valor comercial y del cliente para impulsar la toma de decisiones en torno a las compensaciones”.

Dobbs dice que también busca la adaptabilidad dados los rápidos cambios que a menudo evolucionan en un entorno basado en productos, además de la capacidad de “cumplir con los plazos, los presupuestos y la estrategia comercial general a medida que trabajan en estas compensaciones”, señala. “También deben tener sólidas habilidades interpersonales y saber cómo apoyarse en los expertos para aprovechar sus conocimientos para formar una hoja de ruta y un plan, pero también aprovechar sus habilidades para hacer el trabajo”.

Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo, y en la práctica será difícil encontrar un candidato que pueda cubrir todas esas bases. Pero nuestros expertos nos dieron una muy buena orientación sobre las cualidades específicas que debemos buscar en un candidato.

Busque buenos comunicadores

Casi todos con los que hablamos estuvieron de acuerdo en que las habilidades de comunicación son imprescindibles cuando se trata de la gestión de productos. “Por lo general, puedo decir en los primeros 15 minutos de una llamada telefónica si voy a contratar a alguien o no”, asevera Cait Porte, directora de marketing de la empresa de desarrollo de software Digibee y tiene experiencia en gestión de productos. “Las personas que pueden articularse bien pueden traducir palabras y frases de negocios y tecnología de una manera a la que mi equipo responderá bien. Los comunicadores efectivos no solo pueden articularse bien, sino también servir como traductores entre el negocio y la tecnología, asegurando que las soluciones correctas estén en lo más alto de la lista de prioridades”.

Tal Laufer, vicepresidente de productos de la empresa de seguridad cibernética Perimeter 81, explica que la comunicación es imprescindible en este trabajo debido al papel que desempeñan los gerentes de productos en la coordinación de varias partes interesadas. “Un gerente de producto sirve como un puente en la organización. Muchos aspectos de su trabajo implican conectar y unir diferentes equipos y disciplinas, esforzándose por el éxito de toda la empresa”, dice.

Busca a aquellos que van más allá de los datos

La mayoría de las empresas, especialmente en tecnología, se enorgullecen de tomar decisiones basadas en datos, y muchos de los miembros del equipo con los que trabajará un gerente de producto estarán muy centrados en los datos. Dicho esto, un gerente de producto debe poder comprender lo que le dicen los datos duros, pero también sentirse cómodo tomando decisiones más intuitivas y creativas. “Ser técnico es excelente, te permite comprender los detalles, pero a veces también puede frenarte”, sostiene Luke Gannon, gerente de producto de la empresa de base de datos de gráficos Neo4j. “Si sólo puede ver las cosas con su sombrero de desarrollador/científico informático, corre el riesgo de cerrarse a ideas y sugerencias nuevas y creativas”.

“Muchas personas hacen hincapié en las métricas y se basan en datos”, aclara Shane Quinlan, director de gestión de productos de la empresa de desarrollo de software Kion. “Pero en la mayoría de los casos, comienza con un conjunto de datos que no es estadísticamente significativo: no todos estamos construyendo B2C a una escala increíble. Sí, los datos son importantes. No, no necesita esperar datos perfectos para tomar una decisión. Tomar oportunidades. Cometer errores. Alborotarse.”

Enfatice los resultados medibles

Nada ayuda a sintonizar la intuición de un candidato como la experiencia. Holly Hester-Reilly, fundadora y directora ejecutiva de H2R Product Science, una empresa de asesoría y consultoría de gestión de productos, dice que el currículum de un candidato debe mostrar lo que ha hecho en el campo y lo que ha logrado. “Lo primero que debe buscar un gerente de recursos humanos son los resultados medibles en su currículum”, subraya. “No basta con decir que han seguido los pasos de la gestión de productos. El gerente de contratación necesita saber qué mejoras tangibles se lograron”.

Y si bien puede haber un estereotipo de gerentes de producto nuevos con poca experiencia en el mundo real, muchas empresas elegirán candidatos con un conocimiento profundo del dominio comercial en el que trabajarán, según Stephanie White, directora y directora. de producto, tecnología y profesional en la empresa de contratación fintech EC1. “Los gerentes de producto que contratan nuestros clientes deben ser expertos en el dominio, comprender cómo se usa comercialmente el producto y comprender la construcción tecnológica de un producto de extremo a extremo”, resalta. “Esto es para que puedan asistir a reuniones con clientes y vender la experiencia del usuario, como una extensión de los equipos de ventas y propuestas”.

Charles Paumelle, director de productos y cofundador de Microshare, una empresa de soluciones de datos de edificios inteligentes, está de acuerdo. “Se necesita perspicacia comercial y técnica para responder a las preguntas ‘¿Por qué los clientes gastarán dinero en nuestro producto?’ y ‘¿Cómo puede nuestra organización brindar una solución rentable a las necesidades del cliente?’”, comenta.

Mire más allá de los certificados y la educación

Por otro lado, muchos de los expertos con los que hablamos tenían menos estima en la formación y la educación formales. “Las certificaciones no son la clave para convertirse en PM”, opina Quinlan de Kion. “No me importa por cuántas clases pagó 5,000 dólares a su empleador anterior, si no puede explicar simplemente cómo funciona un sitio web, hablar sobre un producto que lo inspira y priorizar el trabajo con cierto nivel de objetividad, no cortará eso.”

Porte de Digibee va incluso más allá. “Históricamente, los puestos de gerentes de producto estaban reservados para los graduados de MBA”, dice. “Como alguien que se desempeñó como gerente de contratación y obtuvo su MBA, creo que no debería ser una calificación como gerente de producto”. No es que tener un título como este sea algo malo per se, dice, pero “la gente naturalmente piensa que un MBA es una calificación suficiente. En realidad, es mucho más que eso”.

Comprenda sus necesidades específicas basadas en productos

Si le preocupa encontrar a alguien que se ajuste perfectamente a todos estos requisitos, buenas noticias: con toda probabilidad, tendrá más de un gerente de producto en su empresa, y es posible que se requieran diferentes roles específicos y niveles de experiencia.

“En términos de experiencia, a veces buscas a alguien que tenga experiencia en un determinado mercado o con cierta tecnología, pero otras veces estás listo para invertir en alguien que tenga la actitud y la aptitud sin la experiencia”, opina Trisha Price, director de producto de la empresa de desarrollo de software Pendo. “No existe una talla única para todos, porque los equipos diversos con experiencias diversas son los que impulsan los mejores resultados y crean las mejores culturas”.

“Hay diferentes ‘sabores’ de PM en la práctica”, asevera Quinlan de Kion. “Hay PM de inicio, PM de comercialización, PM de escala, PM de diseño, PM de plataforma, PM de datos y más. Alguien que es increíble en un sabor puede no ser el mejor en otros (o habrá un período de ajuste). Comprender su problema es clave para contratar al gerente de producto adecuado. Eso informará cómo los califica en habilidades específicas: más técnicos, más orientados a los negocios, más orientados al diseño, un experto en todos los oficios”.

“Considero que la capacidad y la aspiración de un candidato es ser más un ‘pionero’, un ‘colono’ o un ‘agricultor’”, apunta Paumelle de Microshare. “La gestión de productos abarca desde la innovación pura y la I+D para crear productos completamente nuevos (el ‘pionero’ que se dirige a lo desconocido), hasta la producción de productos alfa en un mercado principal (el ‘colono’ que establece una comunidad y construye las primeras estructuras) , a la optimización de productos establecidos (el ‘agricultor’ que aumenta el rendimiento año tras año).”

Adapte su proceso de entrevista

Es posible que pueda descubrir algo de esto a través de currículos e intercambios de correos electrónicos, pero gran parte de su decisión de contratación se reducirá a la entrevista y cómo le va al candidato en la sala (o en Zoom, según sea el caso). Nuestros expertos tenían muchos consejos sobre cómo evaluar a un candidato en una entrevista:

“Algo que hacemos como parte de nuestro proceso de entrevistas es un poco de juego de roles”, dice Mona Ghadiri, directora de gestión de productos de la firma de seguridad cibernética BlueVoyant. “Parte de eso es ver cómo responden al juego de roles en general; ponerse en el lugar de otra persona es fundamental para un gerente de producto. También es fundamental ver cómo responden a las preguntas y cómo piensan cuando tienen frente a ellos una declaración del problema, porque estamos frente a clientes y nuestros compañeros presentando información con frecuencia. También preguntamos cómo han priorizado el trabajo en el pasado. No buscamos tanto que reciten marcos como RICE [alcance, impacto, confianza y esfuerzo] o WSJF [trabajo más corto ponderado primero], sino ver si pueden usar esos marcos en una aplicación práctica”.

“Pido ejemplos buenos y detallados de cómo hacen concesiones frente a la necesidad comercial, el deseo del usuario y la viabilidad técnica, y cómo navegan con éxito entre las diferentes partes interesadas para llegar a un acuerdo”, dice Dobbs de Bounteous. “Por lo general, también les pido que me guíen a través de una estrategia de alto nivel o una hoja de ruta para un producto que han administrado en el pasado. En general, trato de entender cómo piensan, cómo han reaccionado en varios escenarios y cómo impulsan las cosas”.

“No te presentes sin estar preparado”, dice Quinlan de Kion. “JIRA no hace un PM. No me importa que seas un mago en JIRA. Muéstrame que entiendes los problemas. Muéstrame que estás pensando en formas de trabajar. Muéstrame que puedes liderar un equipo pequeño”.

“No importa para qué nivel estén siendo entrevistados, desde el nivel de entrada hasta el director senior, siempre busco una pasión por resolver problemas para el cliente”, dice Dan Ciruli, vicepresidente de gestión de productos del proveedor de servicios de software D2iQ. “Eso es lo primero que quiero de un gerente de producto. Una de mis preguntas favoritas en las entrevistas es: ‘Háblame de tu cliente favorito’. Su respuesta me dice todo lo que necesito saber sobre cómo trabajan con los clientes, qué los inspira y si realmente resuelven problemas o no”.

No pierdas de vista los intangibles

“Soy un gran fanático de encontrar el ‘talento en bruto’ que sería un gran PM”, refiere Quinlan de Kion. “Para un gerente de producto asociado, las habilidades del día a día se pueden enseñar, pero no se puede fingir o aprender el interés en el problema y la empatía con sus compañeros y usuarios”. Al final, la mayoría de nuestros expertos coincidieron en que ese interés en resolver problemas es la cualidad más importante que se debe encontrar en un candidato a gerente de producto.

“Entré en la gestión de productos con experiencia en desarrollo de hardware”, explica Laufer de Perimeter 81. “Incluso como ingeniero, siempre tuve curiosidad sobre la imagen completa. ¿Qué quieren los clientes? ¿Cómo es el mercado? ¿Cómo podemos construir un mejor producto para nuestros clientes? Esta curiosidad y mi amor por trabajar con personas me llevaron a un puesto centrado en el producto. Tuve que aprender sobre un montón de temas, todo a la vez, pero me lo pasé (¡y me lo sigo pasando!) genial haciéndolo”.

“Me encanta esa parte del trabajo, enseñar a los jóvenes PM cómo hacer las cosas bien”, asegura. Esperamos que los gerentes de producto que encuentre sigan este mismo camino exitoso.

