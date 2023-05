Cómo dar valor predictivo a los datos: la experiencia de Penelope Prett, nueva Directora de Información, Datos y Análisis de Accenture

La directora de Información, Datos y Análisis de esta firma consultora de 61 mil millones de dólares sostiene que el verdadero poder de los datos reside en las capacidades predictivas que provienen de las interconexiones entre diferentes dominios de datos.

Penelope Prett ha estado en Accenture por más de 30 años. Fue nombrada CIO en 2019 y, el otoño pasado, agregó el área de Datos y Análisis a su cargo y cometido.

Recientemente hablamos con Prett sobre su nuevo rol, lo que significa para Accenture y su consejo para los CIO que se embarcan en el viaje de los datos al valor. Lo que sigue es una versión editada de nuestra conversación.

Martha Heller: Usted ha sido CIO de Accenture desde 2019, y su título cambió recientemente a directora de Información, Datos y Análisis. ¿Por qué Accenture combinó TI con datos y análisis y cuál es su nuevo rol?

Penelope Prett: Combinamos TI con Datos y análisis porque los datos están detrás de los sistemas que impulsan el rendimiento comercial. Los datos y la tecnología están inextricablemente entrelazados.

Mi función es encontrar formas de empoderar a la empresa para que aproveche nuestros datos para mejorar el rendimiento comercial en dominios individuales y en toda la empresa. No les digo a mis socios comerciales qué acciones tomar en función de los datos. Mi trabajo consiste en brindarles las capacidades de datos que necesitan para tomar esas determinaciones por sí mismos.

¿Cómo define el valor que pueden aportar los datos a Accenture?

Tenemos datos que se remontan a nuestra instanciación (proceso de leer o especificar información, como los valores y el tipo de almacenamiento de un campo de datos. N. del E.) como empresa. A medida que avanzamos hacia una posición basada en la nube, donde podemos consumir la funcionalidad de nuestros socios proveedores, hemos estado limpiando cada dominio de datos individual.

Pero el valor no existe en esos datos. El valor existe en los hilos que unen diferentes dominios de datos, como finanzas y recursos humanos, para representar cómo opera nuestra empresa. El valor proviene de los productos complejos que representan las interacciones de múltiples tipos de datos.

El valor también existe en la capacidad predictiva de los datos. En el mundo de hoy, operamos a través de hojas de cálculo, PowerPoints y las opiniones de las personas. Esas personas son inteligentes y experimentadas, pero abordan los datos a través de su propia lente. Al llevar los datos a un modo más agregado y automatizado, podemos mirar más en la historia y predecir más en el futuro de lo que los humanos pueden hacerlo por sí mismos. El valor existe en el poder predictivo de la agregación de datos.

¿Y qué puede predecir ahora que no podía en el pasado?

En Accenture, solíamos recopilar manualmente datos macroeconómicos globales, aplicar esos datos externos a nuestros datos internos, identificar patrones y tomar decisiones. Pero hoy, podemos conectarnos a capacidades globales basadas en la nube de terceros y obtener esos datos macroeconómicos de manera automatizada. Podemos detectar muy rápidamente las tendencias globales que afectarán nuestro negocio, región por región, meses antes y sin filtro humano. Este es realmente un momento revolucionario para que las empresas mejoren su juego de rendimiento aprovechando el poder de este tipo de datos, pero deben actuar rápido.

¿Por qué tienen que “actuar rápido”?

El campo de los datos es tan amplio que los CIO y los directores de datos pueden angustiarse acerca de qué gastar y por dónde empezar. Pero cada día que pasa sin hacer nada, un competidor genera valor a partir de los datos. Ya sea una pequeña empresa nueva o una gran empresa, alguien está progresando en el uso de los datos disponibles en su industria para obtener mejores predicciones y rendimiento. Cada día, los modelos de sus competidores se vuelven más inteligentes.

Es un problema compuesto. Cuanto más espere, más se atrasará, hasta que llegue un punto en el que no pueda ponerse al día, incluso con las tecnologías de salto de rana de hoy.

Mi consejo es que empiece. Si alguien tiene montones de datos, que comience con un dominio muy pequeño, analícelo y examínelo, y piense en cómo puede combinarlo con otros datos. Que juegue con la tecnología y entre en la refriega.

¿Cómo comenzó Accenture en este viaje hacia el valor de los datos?

El director de operaciones de Accenture, Manish Sharma, encargó una iniciativa llamada Rapid Data Lab. Retó a un equipo pequeño y enfocado a pasar seis meses para seleccionar nuestros tres procesos de datos más importantes, como una revisión mensual de nuestra rentabilidad global, y crear el mejor flujo y visualización a partir de los datos. Estos datos se habían guardado en presentaciones de PowerPoint y no tenían ningún elemento predictivo. Luego le pidió al equipo de liderazgo que llevara a cabo nuestras reuniones utilizando el flujo de datos, siguiendo hacia dónde nos llevan los datos, no de qué quiere hablar el equipo.

Después de seis meses, toda nuestra empresa se alineó, porque cuando se crean pequeñas capacidades que muestran el poder de los datos, se vuelven adictivos para la población. Garantizo que todas las empresas tienen suficientes datos bajo el capó para crear una de estas capacidades.

Llamamos al Rapid Data Lab ‘Velocity One’ y luego Manish me pidió que creara un plan para ‘Velocity Two’, una capacidad permanente y duradera para incorporar el poder de los datos en la forma de vida de nuestra empresa. Eso es lo que estoy haciendo ahora.

¿Cuál es su consejo con respecto a la arquitectura de una estrategia de datos?

La tasa de evolución de la tecnología es particularmente aguda en el espacio de datos e inteligencia artificial en este momento, por lo que seleccionar la tecnología puede ser intimidante. Pero básicamente, necesitará una plataforma principal para su capa de productos de datos, que es donde genera, almacena y maneja los datos. Luego, necesita una malla de datos para manipularlos y llevarlos a un estado en el que pueda enviarlos a la capa de visualización. Envuelto alrededor de todo eso hay un conjunto de herramientas tecnológicas que gobierna los datos.

Sus opciones en cada una de estas cuatro capas (almacenamiento, malla, visualización y control) son infinitas, pero si usted comprende lo que quiere hacer con cada capa, el camino hacia la tecnología adecuada se vuelve mucho más fácil.

¿Cómo está democratizando los datos?

Busco enviar a mis socios comerciales tantos datos como estén dispuestos a asumir. Mi función es crear un espacio aislado seguro, y su trabajo es construir lo que quieran dentro de ese espacio aislado que mejor sirva a nuestro negocio.

La democratización en su mejor momento es cuando todos pueden vivir lo mejor que pueden con los datos que se les dan. Pero usted no desea que las personas creen sus propios datos, por lo que es importante crear “comprabilidad” en el modelo, de modo que sus clientes comerciales obtengan lo que necesitan de los datos que usted proporciona y no generen sus propios datos centrales. Cuando todos usan los mismos datos centrales, lo único que difiere es la interpretación de ciertas capas de datos. Los problemas ocurren cuando obtenemos datos de diferentes lugares. Aquí es donde me estoy concentrando en este momento, trabajando en conjunto con mis clientes comerciales para brindarles los datos que desean y no interponerse en el modo en que los usan.

¿Cuál será la evolución de generar valor a partir de los datos?

Hoy, usamos datos para pensar en lo que sigue para nuestros negocios. Si aplicamos la tecnología correctamente, pronto llegaremos a un punto en el que la inteligencia de la tecnología nos preguntará: ‘¿Has pensado en esto? ¿Has considerado eso? La tecnología de datos llegará más allá de lo que los humanos aportan a la imagen. Todos operamos desde nuestra propia lente contextual, que será un componente adicional en la mesa. Pero los datos nos harán preguntas que nos permitirán maximizar lo que nuestros cerebros humanos pueden hacer.

Marta Heller, CIO.com