Cómo encontrar un nuevo trabajo mientras todavía está empleado

Buscar trabajo mientras ya tiene un cheque de pago tiene ventajas, pero conlleva riesgos. Los siguientes 10 consejos pueden ayudarlo con su búsqueda de trabajo, sin que lo despidan.

El consejo de su abuela sigue vigente: no renuncie a su trabajo actual hasta que tenga una oferta por escrito en la mano.

Sí, vivimos en un mercado de personas que buscan trabajo, con más ventajas y flexibilidad sobre la mesa que en años anteriores. Pero a usted le puede tomar meses, requiriendo múltiples rondas de entrevistas con varios niveles de aprobaciones, para conseguir un nuevo puesto en una empresa diferente.

El fenómeno de la “Gran Renuncia”, en la cual las personas renuncian en masa sin tener otro trabajo en fila, se aplica predominantemente a los trabajadores por horas y no a los expertos en tecnología, asevera Donald Burns, un estratega de carreras ejecutivas y experto en currículums con sede en Nueva York. “La mayoría de la gente de TI no se irá de esa manera”, dice. Para la mayoría de los trabajadores de cuello blanco, “hay todo tipo de retrasos [para encontrar un nuevo trabajo] debido a la incertidumbre económica y a la extrema cautela de los empleadores” debido a las malas experiencias , explica.

Incluso para los profesionales de TI con grandes habilidades, “es muy, muy difícil” buscar un trabajo y mantener uno al mismo tiempo, afirma Jayne Mattson, director de una consultora de gestión de carreras del mismo nombre. “Si el proceso va demasiado rápido, eso puede ser una luz roja”, agrega. El trabajo que está solicitando está abierto por una razón; asegúrese de hacer su diligencia debida.

Aún así, si cree que su trabajo actual ya no es adecuado para usted, aquí hay algunos consejos sobre cómo abordar la búsqueda de trabajo mientras mantiene su trabajo actual.

1. Mira a tu alrededor, luego respira hondo

Siempre es bueno ver qué trabajos están disponibles y saber cuánto valen sus habilidades en el mercado abierto. Y ahora es un buen momento para hacer una autoevaluación para ver lo que realmente quieres hacer o determinar lo que necesitas en un trabajo para ser feliz. “Durante el transcurso de la pandemia, las personas han tenido la oportunidad de reevaluar sus trayectorias profesionales y trabajos, y pensar en lo que sigue”, señala Samantha Lawrence, vicepresidenta sénior de estrategia de personas en el sitio de empleos en línea Hired.

2. No pases por alto las posibilidades donde ya trabajas

Si la fuente de su descontento necesita más flexibilidad, por ejemplo, para recoger a sus hijos en la escuela a una hora específica, eso bien podría solucionarse. O tal vez desee trabajar en casa con más frecuencia o recibir más oportunidades de capacitación. “Pregúntese qué no está funcionando o qué no está satisfaciendo”, aconseja Lawrence de Hired. “Si se trata de una o dos cosas, y puede verse creciendo en su empresa actual, tenga la conversación”.

Acérquese a su gerente con lo que quiere y elaboren juntos un plan que satisfaga sus necesidades. Tal vez necesite averiguar cuándo recuperará el tiempo fuera del trabajo, o cómo se pondrá al día con respecto a las reuniones que falte. “Debido a que hay tanto desgaste, las empresas están más abiertas a tener estas conversaciones”, dice Lawrence.

Y no olvide consultar la sección de carreras del sitio web de su empresa. Puede ser mucho más fácil transferirse a otra división o equipo en su empresa existente que comenzar desde cero en otro lugar.

3. No quemes puentes

No importa cuán frustrado esté, no se vayas enojado. A largo plazo, nunca vale la pena. Como mínimo, querrá una referencia decente de su empleador actual, y no querrá crear una reputación como alguien que deja a sus compañeros de trabajo en una estacada. En algún momento, podría terminar trabajando con sus antiguos colegas nuevamente, o incluso informar a uno, en otra empresa. Tan satisfactorio como puede sentirse en el momento, irse con poco o ningún aviso puede volver a atormentarlo en los años venideros.

4. Construya su red humana

La mejor manera de encontrar un trabajo es a través de personas que conozca que puedan dar fe de sus habilidades y conocimientos, su potencial de adecuación a su empresa y su ética de trabajo. Y si bien la pandemia ciertamente ha aislado a las personas, es un buen momento para levantar la cabeza y unirse (o volver a unirse) a grupos de usuarios, construir o fortalecer sus conexiones con ex alumnos de la universidad y asistir a Meetups relevantes.

“Si eres un programador especializado en comercio electrónico de Java, ¿a qué grupos perteneces?”, pregunta Victor Janulaitis, fundador y CEO de Janco Associates. “Así es como encuentra su próximo trabajo o descubre qué habilidades agregar a su inventario o conoce a alguien que conoce la calidad del trabajo que hace y puede recomendarlo”. Necesita a alguien “que pueda abogar por usted en una nueva organización”.

Pregúntele a las personas que conoce que recientemente obtuvieron nuevos trabajos cómo lo hicieron, incluso si es en otra industria. También asegúrese de mantenerse en contacto o renovar su relación con cualquier persona que lo haya asesorado en el pasado.

5. Preste especial atención a LinkedIn

Todo el mundo debería usar esta herramienta a diario, afirma Mattson. “Ahí es donde te encuentras con personas que conoces, o que podrías querer conocer, y es donde están los que toman las decisiones”, aconseja. Facilite las conversaciones y comente las publicaciones de otras personas. Asegúrese de programar sus publicaciones antes o después del horario laboral.

Debe actualizar su perfil y comenzar a publicar mucho antes de comenzar a buscar un trabajo, para que no le avise a nadie en su trabajo actual que está en la búsqueda.

Simplemente no confíe demasiado en esta herramienta, ni en ninguna otra, aseguran los expertos. Las comunidades en línea son de gran ayuda, pero no reemplazan la conexión humana.

6. Sea discreto

No anuncie que está mirando a su alrededor. Evite publicar su currículum en los sitios de trabajo, sugieren algunos expertos, porque podría enviarse a su empleador actual, incluso sin darse cuenta. En cambio, haga esas conexiones uno a uno (vea el punto #4) y envíe su currículum a las personas que conoce. “Explore, pero hágalo bajo el radar”, dice Burns. Averigüe dónde te gustaría trabajar y luego acérquese a las personas de esa empresa en privado.

7. Sea inteligente

Use su teléfono y computadora personales que no sean del trabajo para comunicarse con posibles empleadores, programar entrevistas y enviar su currículum. No ponga ningún correo electrónico personal en su computadora de trabajo. “Todos deben tener su propia computadora de escritorio y teléfono celular que estén separados del trabajo”, sugiere Janulaitis.

Cualquier equipo que su empresa le haya dado o enviado cuando comenzó a trabajar allí, o cualquier cosa que ayuden a pagar (como su factura telefónica), significa que el equipo es de ellos. La empresa no sólo puede exigirlo en cualquier momento, sino que también puede haber una aplicación tipo “Big Brother” que monitorea lo que está haciendo. Y si tiene que devolver todo, ahí van todas sus conexiones, mensajes de texto y similares.

Es posible que también necesite ‘airgap’ de sus asociaciones profesionales. Si su empresa pagó por ellos y los encuentra valiosos, entonces gaste su propio dinero en esos cargos para que pueda llevar legítimamente las listas de miembros, las actas de cualquier reunión y las actas de conferencias a su próxima publicación, o para ayudarlo a conseguir un nuevo trabajo.

8. No descuide su trabajo actual…

Recuerde que puede tomar un tiempo encontrar un nuevo rol y debe continuar ocupándose de su trabajo actual. “Al final del día, usted tiene un compromiso con su trabajo actual y todavía se espera que cumpla con los requisitos”, asevera Lawrence, de Hired. Vaya a las reuniones, cumpla con esos plazos. No quiere que su falta de atención a los detalles le diga a su jefe o a sus compañeros de trabajo que su cerebro se ha ido del edificio, incluso si su cuerpo todavía está allí.

9. …pero haga tiempo para buscar

“Algunas personas están tan absortas en sus trabajos, como la gravedad, que necesitan fuerza de voluntad para que la búsqueda funcione”, dice Burns. La buena noticia es que con tanto trabajo remoto, probablemente no necesitará viajar físicamente a ningún lado para entrevistarse. Antes de la pandemia, necesitaría tomarse vacaciones o trabajar durante la hora del almuerzo y salir temprano de la oficina. Simplemente programe cualquier reunión o entrevista relacionada con la búsqueda en línea en momentos en los que nadie lo extrañará.

Janulaitis de Janco lo llama “tomarse el tiempo para plantar sus rosas” y sugiere que puede dedicar el 5% de su tiempo de trabajo a la búsqueda de empleo, siempre y cuando siga haciendo su trabajo y desempeñándose bien.

Lawrence, de Hired, dice que dependiendo de cuánto tiempo usted dedique a buscar, y cuándo, dependerá lo mucho que quiera, o necesite, dejar su trabajo actual. Si debe irse de manera inminente por algún motivo, considere tomarse un tiempo libre para actualizar su currículum, identificar o aprender nuevas habilidades que pueda necesitar, o realizar esa evaluación de lo que quiere hacer a continuación. Pero si puede convertirlo en una búsqueda más pausada, es posible que pueda incluirlo todo sin tomarse vacaciones.

10. Sea claro con los empleadores potenciales

Comprenda lo que debe tener en su nuevo rol y haga todo lo posible para asegurarse de que se satisfagan estas necesidades. No acepte sin darse cuenta un nuevo trabajo tiene las mismas desventajas, o similares, que su trabajo actual. Es fácil quedarse atrapado en un nuevo puesto brillante, o con más dinero o ventajas, y olvidar por qué comenzó a buscar. “Asegúrese de mantenerse fiel a su estrella polar en su búsqueda de empleo”, concluye Lawrence.

Johanna Ambrosio, CIO.com