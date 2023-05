Cómo evitar el “callejón sin salida” de la subcontratación de TI

La subcontratación estratégica de TI no consiste en la ‘decisión de hacerla’ versus ‘comprar lo que algunos creen que es’. Se trata más bien de un proceso continuo que requiere seleccionar el enfoque correcto y garantizar que las áreas de TI y de Adquisiciones estén en sintonía.

La decisión de fabricar versus comprar en el corazón de cualquier propuesta de subcontratación no es tan simple como piensan muchos líderes de TI.

Mantener el trabajo de TI interno en lugar de contratar a una organización asociada ya no tiene que ser una decisión de sí o no. En las últimas dos décadas, han surgido modelos de abastecimiento progresivo para permitir que las empresas trabajen de manera más estratégica con los proveedores de una manera que cree valor e impulse la innovación. Pero para hacerlo, los líderes de TI deben ir más allá de una mentalidad transaccional cuando se trata de asociaciones de subcontratación, ya que muchos caen en el clásico “callejón sin salida” de querer una solución de subcontratación estratégica mientras implementan un contrato transaccional.

Este “callejón” entra en juego porque las empresas que utilizan métodos convencionales de abastecimiento y contratación descubren que sus proveedores de servicios cumplen con las obligaciones contractuales, pero no están impulsando innovaciones y eficiencias al ritmo que les gustaría ver. Los proveedores argumentan que invertir en el negocio de sus clientes es arriesgado porque los compradores simplemente toman sus ideas y hacen una oferta competitiva por el trabajo. Las empresas quieren soluciones para cerrar las brechas, pero no quieren invertir en personas, procesos y tecnología donde no tienen una competencia central. El resultado es que las organizaciones de TI se encuentran en una encrucijada, tanto los compradores como los proveedores de servicios desean innovar, pero ninguno desea realizar la inversión debido a la estructura comercial convencional basada en transacciones de cómo trabajan juntas las empresas.

Pero hay otra manera.

El abastecimiento como un continuo, no como un destino

La investigación académica ofrece una idea de este dilema. El Dr. Oliver E. Williamson de la Universidad de California (1932-2020) desafió la visión tradicional de hacer versus comprar con su trabajo en Economía de costos de transacción. Reconociendo este “callejón sin salida”, Williamson abogó por un tercer “enfoque híbrido” como el método preferido para tratar con servicios complejos donde hay un alto nivel de dependencia. En tal escenario, el mercado no se puede utilizar para cambiar de proveedor libremente, y una solución interna puede no ser una buena opción. Williamson sugirió que las empresas busquen enfoques con los proveedores para crear relaciones más estratégicas y de más largo plazo para equilibrar las debilidades que se encuentran en un enfoque puro basado en el mercado o en los recursos. Williamson recibió el Premio Nobel por su trabajo en 2009.

Nuestro trabajo en la Universidad de Tennessee (UT) evolucionó el concepto de utilizar enfoques híbridos en lo que hemos acuñado Teoría del modelo comercial de abastecimiento, que sugiere que el abastecimiento debe considerarse como un modelo comercial entre dos partes con el objetivo de optimizar el intercambio. La figura 1 alinea siete negocios de abastecimiento con la teoría económica de Williamson.

FIGURA 1: CONTINUIDAD DEL MODELO COMERCIAL DE ABASTECIMIENTO

FUENTE: FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS HASLAM DE LA UNIVERSIDAD DE TENNESSEE.

Dos modelos (a la izquierda) se alinean con lo que Williamson llama “el mercado”, mientras que dos modelos (a la derecha) se alinean con lo que Williamson acuñó como “jerarquías corporativas”. En el medio, tres modelos se alinean con el enfoque híbrido para contratos complejos que defendía Williamson. Estos exigen flexibilidad, mejora continua e inversión en innovación. La clave para optimizar su relación de subcontratación es elegir el modelo comercial de subcontratación más apropiado para su situación y diseñar los puntos de negociación de manera adecuada.

Selección del modelo de abastecimiento adecuado

Para elegir el modelo correcto para su empresa, es imperativo conocer la base económica de cada modelo comercial de abastecimiento y los tipos de situaciones en las que cada uno funciona mejor. Aquí hay un desglose de cada modelo a lo largo del continuo de abastecimiento.

El modelo de proveedor básico se basa en transacciones y ofrece un precio fijo para productos y servicios individuales para los que existe una amplia gama de opciones de mercado estándar. Este modelo debe usarse solo para comprar bienes y servicios estandarizados y de bajo costo en un mercado con muchos proveedores.

El modelo de proveedor aprobado también se basa en transacciones, pero aquí, los bienes y servicios se compran a proveedores que cumplen con un conjunto predefinido de características de calificación : estándares de calidad, desempeño comprobado u otros criterios de selección. Las organizaciones que utilizan este modelo establecen un número limitado de proveedores preaprobados entre los que pueden elegir los compradores o las unidades de negocio. Si un proveedor no está funcionando, puede reemplazarlo fácilmente con otro.

A medida que las organizaciones avanzan en el continuo de abastecimiento, un diferenciador clave para el éxito es elegir conscientemente construir relaciones más sólidas y profundas con los proveedores. Desafortunadamente, aquí es donde demasiadas organizaciones se equivocan. Comienzan a decir “socio estratégico” e “innovación”, pero no invierten en repensar sus enfoques transaccionales, por lo que caen en el “callejón”. Para escapar de esta trampa, es importante diseñar los aspectos comerciales de su acuerdo de subcontratación para alinearlos con la naturaleza del modelo comercial de abastecimiento (consulte la Figura 2 a continuación para ver una hoja de trucos sobre la arquitectura de la estructura comercial para cada modelo).

La primera parada a lo largo de un enfoque más relacional es un modelo de proveedor preferido. Las organizaciones de TI que buscan hacer negocios con un proveedor preferido a menudo firman contratos de varios años utilizando un acuerdo de servicios maestro que les permite realizar negocios repetidos de manera eficiente. El modelo aún utiliza la economía transaccional, pero la forma en que las partes trabajan juntas y logran eficiencias va más allá de la simple orden de compra.

Un modelo basado en el rendimiento (o modelo de servicios gestionados) incorpora esta mentalidad estratégica en un acuerdo a más largo plazo. Cuando está bien estructurado, este modelo cambia a un enfoque de contratación relacional con un modelo económico basado en resultados. Los acuerdos basados ​​en el desempeño se alejan de las actividades para convertirse en “resultados” predefinidos que son logros bien definidos de un evento o entregable, por lo general de naturaleza finita y de fácil comprensión. Un buen ejemplo es la capacidad de un proveedor para lograr acuerdos de nivel de servicio (SLA) predefinidos o cumplir con un plan de ahorro.

Un modelo comercial de abastecimiento adquirido es altamente colaborativo, ya que tanto el comprador como el proveedor tienen un interés económico en el éxito del otro. Tales acuerdos de “ganar-ganar” están diseñados para crear valor para ambas partes más allá de la economía convencional de compra-venta de acuerdos basados ​​en transacciones o en desempeño. El modelo combina un modelo económico basado en resultados con la economía del comportamiento y los principios de valor compartido. Un modelo creado funciona mejor para los objetivos de transformación o innovación que una empresa no puede lograr por sí misma o mediante el uso de modelos transaccionales convencionales.

En el extremo derecho del continuo están las opciones internas, que requieren que una empresa invierta conscientemente en operaciones internas en lugar de trabajar con proveedores. Con un modelo de servicios compartidos , los procesos se centralizan en una organización de “servicios compartidos” que cobra a los miembros por los servicios utilizados. Es posible emplear este modelo y aun subcontratar partes del trabajo bajo un modelo basado en el mercado o híbrido.

Las sociedades de capital incluyen una variedad de soluciones, como una empresa conjunta, adquisición o inversión en una subsidiaria. Las soluciones basadas en inversiones deben considerarse solo cuando una organización no tiene capacidades internas adecuadas para adquirir bienes y servicios de misión crítica, pero no desea subcontratar o invertir en una organización de servicios compartidos. Las sociedades de capital crean una entidad legalmente vinculante y, como tal, ofrecen la menor cantidad de flexibilidad para cambiar o salir de las relaciones que están involucradas en la sociedad de capital.

La alineación es clave

Una de las trampas más comunes en la contratación de servicios de TI hoy en día es que los líderes de TI y sus departamentos de adquisiciones estén desalineados. Si está diciendo “socio estratégico”, “innovación” y “resultados”, y la adquisición utiliza el modelo de abastecimiento incorrecto, es probable que obtenga lo que compró el equipo de abastecimiento y lo que contrató el equipo legal. En pocas palabras, será como poner una clavija cuadrada en un agujero redondo.

Igualmente importante, y más difícil de hacer bien, es diseñar adecuadamente los aspectos comerciales de la relación. Para esto, sugerimos usar la Figura 2 a continuación. Para una inmersión más profunda, lea el libro Abastecimiento estratégico en la nueva economía: aprovechar el potencial de los modelos comerciales de abastecimiento para la adquisición moderna . La Universidad de Tennessee también ofrece un curso en línea gratuito para ayudarlo a determinar qué modelo comercial de abastecimiento se adapta mejor a su situación. (Divulgación: soy profesor en la Universidad de Tennessee y coautor del libro).

¿La línea de fondo? Es su resultado final. Es probable que las organizaciones que no utilicen el modelo de abastecimiento apropiado se encuentren en la clásica trampa de subcontratación o, como mínimo, agreguen costos de transacción innecesarios a partir de un acuerdo de subcontratación mal diseñado.

FIGURA 2: HOJA DE TRUCOS DEL MODELO DE NEGOCIO

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS HASLAM DE LA UNIVERSIDAD DE TENNESSEE

Kate Vitasek, CIO.com