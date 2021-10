¿Cómo evitar estafas con criptomonedas?

“En cuestión de monedas digitales estamos en el Viejo Oeste, no hay regulación, no hay nadie que te defienda, entonces hay que tener cuidado. En México la Ley Fintech solo menciona que las criptomonedas son activos digitales para intercambio de valor, realmente no hay nada qué hacer ahí y la Ley del Impuesto sobre la Renta considera a las criptomonedas como activos digitales sujetos a pago de impuestos y que generan una utilidad, así como una plusvalía versus el precio de compra”, declaró Héctor Sosa, autor del blog y podcast Adiós a tu jefe.

En una coyuntura global donde la adopción de criptomonedas aumentó 881% en el último año, según el Global Crypto Adoption Indez 2021 de Chainalysis, también existen riesgos que pueden convertir a las personas en víctimas de estafas, advirtió Sosa, quien también es autor de los libros Inversiones: todo lo que necesitas saber para empezar a invertir y Múltiples fuentes de ingres: cómo ganar dinero en internet.

“Los fraudes existen en mercados no regulados como las criptomonedas, por ejemplo, pueden llevarse a cabo con una Oferta Inicial de Monedas o Initial Coin Offering en la que ofrecen tokens ERC-20 (Ethereum Request for Comments) para levantar capital, sin embargo, no hay un proyecto que los avale, incluso pueden ser proyectos fantasma. La gente invierte ahí con la expectativa de que subirá el precio del token, pero puede caer a cero. Es una estafa en la que se pierde dinero”.

Mencionó que también existen Meme Coins como Dogecoin o Shiba Inu que atraen por su rendimiento explosivo, aunque presentan alto riesgo y realmente no se sabe qué pasará con ellas. Además, han surgido supuestos esquemas de inversión en bitcoin que presumen rendimientos garantizados de uno o dos por ciento diario. “En realidad no te pueden asegurar un rendimiento fijo, eso es totalmente un fraude porque te piden dinero que depositas en una cuenta y te pagan durante un periodo corto pero te dejan de pagar cuando el esquema tipo Ponzi se cae”.

Es por ello que en su experiencia como usuario de criptomonedas Héctor Sosa ha optado por proyectos sólidos que brindan rendimientos sostenidos a través del tiempo, entre ellos Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Avalanche, Chainlink, Solana, Polygon, por citar algunos.

Asimismo, comentó que cada vez son más los países que se interesan en las criptomonedas, para muestra El Salvador, que en junio de este año se convirtió en el primero a nivel mundial en reconocer al bitcoin como moneda de curso legal con la aprobación de la llamada Ley Bitcoin, mientras que Brasil se prepara para votar un nuevo proyecto de ley que regule a esta moneda digital.

De acuerdo con la Statista Global Consumer Survey, África es uno de los mayores mercados de monedas virtuales, con más de 400 millones de dólares en transacciones en 2020. En el sudeste asiático, Tailandia es la segunda tasa más alta de uso de criptodivisas en 2021, con casi un tercio de los encuestados que afirma usar o poseer criptomonedas. En América Latina, Argentina lidera la adopción con el 21%, mientras que Colombia (15%), Chile (14%), Perú (13%) y Brasil (13%) alcanzan los dos dígitos; México registra un 9%.

“La adopción del bitcoin en El Salvador es muy importante, es un parteaguas, ya que después será utilizado en otros países, lo cual hace que la gente no solo se interesa en las criptomonedas, sino que se ve obligada a aprender, por lo menos para comenzar a usarlas”, puntualizó Sosa.

Es por todo esto que el autor del blog y podcast Adiós a tu jefe proporciona una serie de recomendaciones que ayudarán a evitar fraudes con las criptomonedas: