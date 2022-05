¿Cómo hacer un NFT y venderlo?

Los Non-fungible tokens (NFTs), también llamados criptoactivos, existen desde 2012, pero en los dos últimos años han tenido mayor exposición.

Se trata de un bien digital que, a diferencia de una moneda virtual, no puede ser intercambiado por un bien de otra índole ni ser consumido. De ahí su nombre “no fungible”. Puede tratarse de obras de arte, artículos virtuales dentro de los videojuegos (personajes, monedas virtuales, avatares, etc.), música, coleccionables, propiedades virtuales, contenido audiovisual, etc.

¿Por qué crear un NFT/Token?

La propiedad intelectual de tu trabajo y generar ingresos con ventas de obras son de los principales motivos que existen para crear NFT. Su “sello de autenticidad” o Token está contenido en una cadena de bloques (blockchain) de la plataforma en la que haya sido creado. Esto implica que, aunque existan millones de copias en la red, sólo una cuenta con el sello de autenticidad.

El Token representa una propiedad la cual permite rastrear objetos. Pero uno de los aspectos que más destaca es que el creador recibe ingresos cada vez que el Token cambia de dueño, como parte de las regalías que se establecen al momento de su creación.

En este contexto, según TRATO, solución integral enfocada para la creación y gestión de contratos a través del uso de Inteligencia Artificial, Blockchain y Big Data, es importante que cualquier emprendedor que inicie en el mundo de las nuevas tecnologías como los NFT debe tomar en cuenta la protección intelectual de todo lo que genera. En este punto, la empresa ayuda a que puedan contar con contratos con firmas electrónicas, desde cualquier lugar y dispositivo.

¿Qué se requiere para crear un NFT?

Existen diversas alternativas para convertir un objeto digital en un NFT, la forma más sencilla y conveniente es a través de plataformas establecidas, ya que son más rápidas para el vendedor y más confiables que las plataformas autónomas, considerando las múltiples estafas que existen en torno a las criptomonedas. Para empezar a crear los propios NFT, se necesita tener en cuenta los siguientes elementos:

Una cuenta en una plataforma digital de NFT.

Una cuenta habilitada para operar con ether.

Un objeto digital de autoría propio que quieras convertir en NFT.

¿Cómo hacer un NFT?

La mayoría de las plataformas otorgan la posibilidad de crear tus propios Token. TRATO recomienda el proceso para llevarlo a cabo en OpenSea. Esta plataforma digital es considerada el mercado más importante de NFT, además de que no genera tarifas adicionales por acuñar los token.

Algunas ideas para emprender en las NFT son:

Curso en línea: Si conoces el funcionamiento y mercado de los Token y tienes el conocimiento sobre cómo hacerlos, crearlos y venderlos, una buena forma de empezar a emprender es mediante la creación de talleres o clases para apoyar a los interesados a subir de nivel. Puedes establecer un costo a los participantes por un curso de una semana o un semestre, según su nivel de experiencia e inversión.

Boletín informativo: Los NFT son novedosos en el mundo actual, por lo que los interesados en esta nueva industria están en constante búsqueda de información confiable que los ayude a desenvolverse. Para llevar esto a cabo se puede redactar un boletín mensual o semanal en el que se agrupen las noticias más recientes a cambio de una suscripción para que reciban más información especializada o correos personalizados.

Corredor de NFT: Los NFT se adquieren y venden en extensas cantidades y existe una gran demanda de corredores seguros y mercados que permitan a los compradores y vendedores comisionar e intercambiar los NFT.