Cómo liderar una fuerza laboral de TI híbrida: 10 pasos para facilitar la transición

El lugar de trabajo híbrido de hoy está siendo impulsado completamente por decisiones de la gerencia, y todos tienen una opinión sobre cómo debe hacerse. Aquí hay 10 pasos para prepararse para liderar en esta nueva y cambiante realidad.

El lugar de trabajo híbrido de hoy es diferente. No es evolutivo. No nos lo imponen requisitos legales o de salud. Está siendo impulsado estrictamente y sólo por decisiones de la gerencia. Peor aún, todo el mundo tiene su propia opinión sobre cómo debe hacerse, incluido el liderazgo organizativo superior, la gestión de TI y los propios empleados de TI.

Debido a todos estos factores, pasar del trabajo desde casa a un lugar de trabajo híbrido es mucho más complejo que simplemente llevar a las personas a la oficina; es un cambio rápido en la cultura organizacional, los procesos, las políticas de recursos humanos y otras áreas relacionadas.

Como resultado, debe preparar adecuadamente a sus supervisores, gerentes y ejecutivos de TI para liderar en este lugar de trabajo recién creado siguiendo estos diez pasos:

1. Busque la opinión de todos los líderes de TI y colaboradores individuales sobre su futuro lugar de trabajo.

Preguntar a todo el equipo de TI sobre sus opiniones sobre un futuro entorno todo en la oficina, totalmente virtual o híbrido tiene tres ventajas principales. Primero, le proporcionará información sobre lo que siente su equipo. En segundo lugar, puede revelar ideas innovadoras que no se consideraron anteriormente. En tercer lugar, debido a que el equipo de TI estuvo involucrado en el proceso de toma de decisiones, es más probable que estén de acuerdo con su decisión.

2. Desarrolle una visión del lugar de trabajo y la cultura híbridos que desea en el futuro.

Como líder de TI, depende de usted desarrollar una visión para el lugar de trabajo de TI del futuro (dentro de los parámetros de lo que permitirá la alta dirección). Dentro de TI, esta visión es de gran importancia porque se convierte en la única luz guía para la cultura futura de TI y el diseño del lugar de trabajo.

3. Definir claramente las reglas de ubicación de trabajo de los empleados (hogar u oficina)

Escribir reglas claras, fáciles de seguir y no discutibles ayuda a garantizar que el trabajo desde el hogar o la oficina para cada empleado se administre de manera equitativa y justa en todo el departamento de TI. Ciertamente, habrá empleados a quienes no les guste o no estén de acuerdo con su visión y reglas, pero al menos sabrán que se les preguntó (paso 1) y que fueron tratados de manera equitativa.

4. Crear incentivos / beneficios específicos para ubicaciones de trabajo tanto en el hogar como en la oficina.

Esta sugerencia puede parecer controvertida y costosa, y eso es porque lo es. Sin embargo, su implementación tiene el potencial de mejorar la moral de los empleados y ayudar a formalizar su nueva cultura de lugar de trabajo híbrida. Para los empleados que trabajan en la oficina, estos beneficios podrían incluir el pago de sus costos de transporte o proporcionar almuerzos gratis. Para aquellos que trabajan en casa, podría pagar las tarifas de conexión a Internet o darles muebles de oficina.

5. Documente la razón de ser de su visión y las reglas del lugar de trabajo.

La publicación de preguntas frecuentes (preguntas frecuentes) sobre la visión y las reglas relacionadas con las ubicaciones físicas de trabajo de los empleados tiene dos beneficios principales: proporciona a todos los empleados de TI un mensaje común y coherente. Y ayuda a sus supervisores, gerentes y ejecutivos de TI a implementar y hacer cumplir sus requisitos de trabajo híbrido de manera consistente.

6. Trabaje con los líderes de TI para comprender, aceptar y ejecutar su visión futura del lugar de trabajo híbrido.

El cambio de un trabajo desde casa a un lugar de trabajo híbrido es probablemente el mayor cambio organizacional y desafío que muchos de sus líderes de TI hayan enfrentado. La capacitación formal en administración de cambios, toma de decisiones y conversaciones difíciles puede ayudar a sus líderes de TI a implementar adecuadamente su visión híbrida y, al mismo tiempo, ayudarlos a prepararse para futuras oportunidades promocionales.

7. Trabaje con colaboradores individuales para comprender y aceptar su visión híbrida del lugar de trabajo.

Si sus supervisores, gerentes y ejecutivos de TI están debidamente capacitados sobre cómo implementar su visión híbrida (pasos 2 a 6), su próximo paso es asegurarse de que cada empleado de TI comprenda su ubicación de trabajo física en el futuro y la razón fundamental detrás de ella. Esto debe hacerse mediante una combinación de mensajes y conversaciones individuales entre todos los empleados y sus gerentes.

8. Dé a los que regresan a la oficina tiempo suficiente para desarrollar nuevas rutinas.

Durante los aproximadamente dieciocho meses trabajando desde casa, las familias han desarrollado nuevas rutinas. Algunos incluso se mudaron a tiempo completo a sus casas de vacaciones o se mudaron con miembros de la familia extendida lejos de su lugar de trabajo. Empujarlos a deshacer estos acuerdos demasiado rápido podría generarles una tensión indebida a ellos y a sus familias y, en última instancia, hacer que busquen empleo en otro lugar.

9. Haga cumplir estricta y sistemáticamente sus políticas híbridas.

La coherencia, la comunicación continua y los mensajes y acciones comunes de todos los niveles de gestión con respecto a sus políticas híbridas son imprescindibles para el éxito. Brinde a quienes se encuentran en todos los niveles gerenciales la capacitación y el apoyo continuos necesarios para asegurar una implementación sin problemas.

10. Medir la moral de los empleados, la productividad, el desgaste y otros factores.

Las políticas de lugar de trabajo híbridas, como todas las iniciativas de TI tanto organizativas como técnicas, necesitan una medición continua para evaluar su éxito y proporcionar información sobre dónde se deben realizar los ajustes.

Cuanto más fuerte y organizado sea su equipo de liderazgo, más probabilidades hay de que su paso del trabajo desde casa al híbrido tenga éxito. Al igual que con otras iniciativas importantes, invertir su tiempo y la financiación de la empresa en la formación, la tutoría y el apoyo adecuados de su equipo de liderazgo de TI se traduce en resultados positivos.

Eric Bloom, CIO.com