Cómo extraen los CIO las habilidades en datos más buscadas

Desde ingenieros de back-end hasta científicos de datos y expertos en línea de negocios, aquí está el talento en demanda que todas las organizaciones necesitan para convertir un exceso de información en una visión revolucionaria.

Casi todos los CIO dicen lo mismo: los datos son la clave para crear una ventaja competitiva. Hasta el 88% de los tomadores de decisiones de TI creen que la recopilación y el análisis de datos tienen el potencial de cambiar fundamentalmente la forma en que su empresa hace negocios durante los próximos tres años, según el estudio de datos y análisis de 2022 de Foundry .

Sin embargo, recopilar y analizar datos es sólo el punto de partida. Las empresas que desean aprovechar al máximo los datos que recopilan necesitan personas talentosas que puedan usar la tecnología para convertir la información en información efectiva. Entonces, ¿qué están haciendo los líderes digitales pioneros para adaptarse y enfrentar este desafío de frente, y qué habilidades de datos se necesitan para lograr los resultados deseados?

Retroceder para avanzar

Los hallazgos del reclutador Nash Squared también muestran que los líderes digitales creen que los datos son cruciales para brindar una ventaja competitiva, y su informe anual de liderazgo digital se refiere a los datos como “la joya en la economía digital”.

Sin embargo, aunque se reconoce la importancia de los datos, la investigación del reclutador sugiere que pulir estas gemas es un desafío. Sólo el 21% de los líderes digitales sienten que su negocio es muy o extremadamente efectivo en el uso de información de datos para generar ingresos.

Entonces, hay una inconsistencia: las empresas saben que los datos son importantes, pero no necesariamente saben cómo aprovecharlos al máximo. Bev White, CEO de Nash Squared, afirma que las razones de esta contradicción son complicadas.

“Llevar a las personas a un viaje a menudo requiere que primero pongas tu propia casa en orden”, dice, “las empresas pueden tener una gran cantidad de datos, pero pueden estar muy desconectados e inconsistentes. Entonces, si realmente vas a aprovecharlo, tienes que retroceder para avanzar”.

Para algunas personas, esa visión retrospectiva puede parecer un paso atrás. En una era de datos abundantes y tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial (IA) y el Aprendizaje Automático (ML), ¿por qué las empresas se centrarían en las áreas menos atractivas de la infraestructura subyacente y las canalizaciones de datos?

La razón, simplemente, es que las empresas tendrán dificultades para convertir la información en conocimiento sin bases de datos sólidas. El analista tecnológico Forrester advirtió hace cinco años que existía el riesgo de que las empresas se olvidaran de invertir en la capacidad de ingeniería que ayudaría a los científicos a crear valor a partir de los datos.

Hoy, los líderes digitales reconocen que una inversión en capacidad fundamental es más crucial que nunca. La investigación de Foundry también sugiere que algunas de las habilidades más importantes que los líderes digitales necesitan para respaldar sus programas de análisis son la gestión de datos, la integración de datos, la arquitectura de datos y la ingeniería de datos.

Para los CIO inteligentes, retroceder implica desarrollar capacidades de ingeniería internas para garantizar que las personas de toda la empresa tengan acceso a fuentes de información confiables. Tome el ejemplo de Barry Panayi, director de información y datos de John Lewis Partnership.

“Hace diez años, todo se trataba de ‘convertirse en un científico de datos’, pero ahora debes convertirte en ingeniero de datos. Quiero gente de datos que tenga una mentalidad de ingeniería de software. Eso es porque estás construyendo un producto. Ahora todo es un producto con datos”.

Panayi está trabajando con sus ingenieros de datos y la tecnología Snowflake para crear un enfoque integrado de la información empresarial, una versión única de la verdad a partir de la cual ofrecer análisis útiles. “Entonces todos sus datos están en un ecosistema unido, en lugar de tener que depender de las estructuras dispares del pasado”, dice.

Jeff Singman, vicepresidente ejecutivo de tecnología de Arkos Health, es otro líder digital que cree en establecer las bases correctas. Su organización administra datos de una amplia gama de fuentes, ya sea desde plataformas hospitalarias o una aplicación en el teléfono celular de un paciente.

“Cuando realmente lo separa, debe tener el mecanismo para capturar, normalizar y transformar los datos”, dice. “Ciertamente quiero ingenieros de datos. Y no se trata sólo de la ingestión. Se trata de modelado de datos y esquemas de datos. Por lo tanto, necesita todo, desde centrarse en las fuentes y la captura, hasta un conjunto de capacidades que se ocupan de la normalización”.

Crear conocimiento a partir de la información

El mensaje hasta ahora es sencillo: los CIO necesitan administradores de datos talentosos que puedan garantizar que los datos empresariales estén integrados y organizados. Una vez que esta sobrecarga de datos estructurados y no estructurados está en orden, necesitan expertos que puedan ayudar a convertir la información en conocimiento. Y como testifican varios líderes digitales, ahí es donde comienza el desafío realmente difícil.

“La clave es obtener información a partir de los datos”, señala Prakash Rao, jefe de grupo de proyectos de cadena de suministro en el gigante minorista y hotelero Landmark Group. “¿Cuál es el problema que estás tratando de resolver? Cuando tienes información, hay tantas acciones que pueden surgir de ella y, si las tomas correctamente, todo conduce a la mejora”.

Rao dice que la búsqueda de personas que pudieran convertir la información en conocimiento hace 15 años podría haberse centrado en la experiencia de Excel. Hoy, su negocio, como el 30% de los líderes digitales en la investigación de Foundry, prioriza la búsqueda de científicos de datos talentosos.

Marc Jennings, CIO de análisis e IA de la firma de vacaciones TUI, señala que las habilidades de ciencia de datos, como Python, SQL y R, ocupan un lugar destacado en su lista de los más buscados. Sin embargo, también reconoce que las habilidades técnicas son solo un elemento de los profesionales de datos completos.

“Lo que reclutamos en TUI no son solo las habilidades, sino también la actitud”, dice. “Buscamos personas curiosas que sigan preguntando, ‘¿Por qué?’ Quiero gente que vaya a llegar al fondo del desafío. Las habilidades técnicas están bien, pero solo me vas a ayudar hasta cierto punto”.

Ese es un sentimiento que concuerda con Daniel Smith, jefe global de análisis e información de la marca de ropa Pangaia. Él ve muchos candidatos que son fuertes desde el punto de vista del back-end. Pero donde son más débiles es en la visualización de datos, y la creciente conexión entre TI y el negocio significa que la falta de competencia es un problema.

“Las funciones comerciales generarán preguntas”, comenta Smith. “Si su experiencia está toda en el lado de la ciencia de datos y no en la visualización, no habrá muchas personas en el negocio que entiendan de lo que está hablando”.

Bob Michael, jefe de datos del minorista DFS, es otro líder digital que quiere grandes comunicadores. Sí, tiene una sólida capacidad de gestión y análisis de datos internamente, pero también necesita que estos especialistas en tecnología sean los curadores de datos y conjuntos de datos.

El éxito se trata de proporcionar las herramientas adecuadas a las personas en el negocio para que puedan acceder a fuentes de datos confiables y responder a sus propias preguntas de manera rápida y efectiva. “Básicamente, no quiero un gran equipo de 400 personas”, considera Michael. “Quiero dar forma a la forma en que las personas en el negocio usan los datos. En última instancia, los datos deben ser solo una parte del negocio. No estoy buscando científicos de datos y estadísticos que no puedan comunicarse porque no pueden ayudar a mi causa desde el punto de vista de la gestión de datos”.

Ayudar a la empresa a ayudarse a sí misma

Y ahí está el problema: la clave para convertir la información en conocimiento es garantizar que las personas de la empresa tengan las herramientas y la confianza para trabajar con datos. Otra prueba proviene de la investigación de Foundry, que sugiere que la habilidad de datos más importante para los líderes digitales es la capacitación en análisis para el personal que no pertenece a TI, señalada por el 41 % de los encuestados.

Mary O’Callaghan, directora de participación tecnológica en la Fundación Británica del Corazón, sugiere que la mejor manera de avanzar es que los ejecutivos de datos y sus equipos adopten un enfoque colegiado. Los profesionales de datos, como CDO, analistas, científicos e ingenieros, deben trabajar junto con sus pares comerciales para ayudarlos a explotar la información.

“Antes de que las personas comiencen a pensar en cómo usar Power BI, deben saber cómo hacer las preguntas correctas. A veces pienso que se trata sólo de confianza porque, en sus áreas funcionales, las personas tienen mucha confianza y saben lo que están haciendo. Creo que debemos dejar que las personas en el negocio hagan preguntas y luego trabajar con ellos para encontrar respuestas”.

Ese es un sentimiento que resuena en Caroline Carruthers, ex CDO de Network Rail del Reino Unido y ahora directora ejecutiva de Carruthers + Jackson. El índice de madurez de datos publicado recientemente por su firma de consultoría informa que casi dos tercios de los líderes de datos creen que la mayoría o casi todos los empleados de su organización no conocen los datos.

Eso es un problema porque es más probable que las empresas con una sólida alfabetización de datos entiendan que la información no es solo el dominio exclusivo de los equipos de especialistas en datos. Carruthers afirma que los líderes digitales deben trabajar para construir una cultura de datos en toda la organización.

“Menos es a menudo más cuando se trata de datos”, agrega. “El uso efectivo de los datos no se trata solo de números. Son las otras cosas que podemos decirle a la gente, es la percepción y la guía. Se trata de crear una pila inteligente de datos para que las personas puedan hacer mejor su trabajo”.

Lo que está claro, según Ashley Cairns, directora de entrega de Carruthers + Jackson, es que la importancia de poder convertir la información en conocimiento solo va en una dirección: hacia arriba. Por lo tanto, ya sea que sea un ingeniero de back-end o un especialista en servicio al cliente de front-end, todos en el negocio deben desarrollar un enfoque maduro hacia la información.

“Los datos van a ser parte de su vida laboral diaria”, comenta. “El éxito se trata de dar a todos un pensamiento crítico y la capacidad de brindar contexto a la historia que están contando”.

Mark Samuels, CIO.com