¿Cómo se debe preparar una empresa para la transformación digital?

La transformación digital de las empresas dejó de ser un lujo y se convirtió en una necesidad y un elemento clave para distinguir a las empresas sólidas y resilientes de las que no lo son.

Si bien la pandemia aceleró la digitalización de las empresas entre tres y cinco años, también fue una muestra de que las compañías que estaban digitalizadas antes de la crisis son las que mejor han respondido y se mantienen operando pese a las medidas de aislamiento.

En México, el 93.2% de las compañías han sufrido algún tipo de afectación a causa de la pandemia, las cuales van desde el cierre de operaciones hasta retraso en la entrega de productos o servicios. Esta situación ha impactado más a las micro y pequeñas empresas, que son las menos digitalizadas, de acuerdo con la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 en las Empresas, realizada por el INEGI.

“La pandemia hizo que muchas empresas reconocieran la importancia de la digitalización, pero una cosa es entender esta necesidad de cambio, y otra muy distinta es saber cómo efectuarla. La transformación digital no es solamente tener un sitio web o abrir una cuenta en redes sociales, se trata de un cambio en las operaciones, formas de trabajo, ventas y hasta el modelo de negocio para crear empresas más sólidas, productivas e innovadoras”, afirmó Gustavo Parés, director de NDS CognitiveLabs.

Retos para la transformación digital

Para muchos negocios el camino de la transformación digital no ha sido fácil. De acuerdo con NDS Cognitive Labs, estos son algunos de los retos a los que se enfrentan las empresas:

Falta de información. Algunas empresas han aplazado su proceso de transformación digital por desconocimiento, no necesariamente de las ventajas que brinda ésta, sino de la forma en que deben comenzar su digitalización.

Cabe destacar que la transformación digital es un proceso y la cantidad y sofisticación de las herramientas digitales como Inteligencia Artificial, Machine Learning, cómputo en la nube o chatbots, dependerá de las necesidades y objetivos de cada organización.

Resistencia al cambio. A pesar de la pandemia algunas empresas, sobre todo las pequeñas, siguen teniendo resistencia al cambio, pues consideran que las herramientas tecnológicas son muy costosas o no empatan con sus modelos de negocios.

Por ejemplo, una pequeña tienda de abarrotes cuyos clientes llevan años comprando ahí, probablemente crea que su modelo de negocio como empresa local no requiere cambios, lo cierto es que el contexto y el mercado cambian: cada vez más clientes harán pedidos a domicilio o requerirán pagar con tarjeta, y si la empresa no está preparada ese mercado migrarán a otro proveedor que sí ofrezca lo que necesitan.

Falta de aprovechamiento de talento y herramientas. La transformación digital implica que las empresas, a la par de implementar nuevas tecnologías, deben realizar diversos cambios, ya sea reajustar sus objetivos a unos más ambiciosos y capacitar al personal o contratar talento nuevo para que la fuerza de trabajo sepa cómo manipular y aprovechar estas herramientas.

De acuerdo con el reporte Agents of transformation de APPDynamics, el 55% de los encuestados afirmó que su organización no anima a los profesionales de la tecnología a ser más creativos y a tener una visión a futuro, lo que hace que las nuevas adquisiciones tecnológicas no tengan el potencial esperado.

¿Cuáles son las ventajas de la transformación digital?

Aumenta la productividad.

Agiliza los procesos.

Permite a las empresas acceder a nuevos mercados.

Ayuda a las empresas a obtener nuevos clientes y reafirmar la confianza de los ya existentes.

Permite el trabajo remoto.

Reduce los costos.

Mejora la toma de decisiones.

Da mayor alcance para las estrategias de ventas y marketing.

Mejora la gestión de finanzas.

Mejora el posicionamiento de la marca.

“Las ventajas de la transformación digital son muchísimas, ya que prácticamente se puede aplicar a cualquier área de la empresa, desde la gestión de personal, hasta el impulso a las ventas”, señaló el directivo.

¿Cómo iniciar la transformación digital?

Antes de implementar una nueva herramienta digital, las empresas deben tomar en cuenta algunas recomendaciones para usar la tecnología adecuada para su negocio, así como para aprovechar al máximo su potencial.

Análisis de la empresa. Primero deben hacer un análisis de la empresa, identificar las fortalezas y debilidades, así como las áreas de oportunidad.

Recolección de datos. Los datos son oro puro, y herramientas como la Inteligencia Artificial los aprovechan al máximo para sus modelos predictivos. Contar con datos de la empresa será clave, ya sea que se decida incorporar herramientas para impulsar las ventas, campañas de marketing o incluso gestión de finanzas y reducción de costos.

Una vez que la empresa tiene claro qué procesos o áreas son en las que puede eficientar sus labores con la ayuda de herramientas tecnológicas, puede pasar a la parte de la ejecución.

Elegir la herramienta adecuada. Las empresas deben conocer las opciones que hay en el mercado, hoy en día la diversidad de tecnología hace que exista una solución para cualquier problema y para cualquier bolsillo.

Establecer objetivos claros. Establecer uno o varios objetivos bien definidos y que puedan ser cuantificables, así conocerán el porcentaje de mejora y tendrán más datos para abonar a sus estrategias.

Acudir con profesionales. Muchas empresas ofrecen servicios tecnológicos especializados para cada tipo de negocio, ellos ayudan a diseñar e implementar uno acorde a las necesidades y objetivos de cada organización, además brindan asesoría para que el uso de sus servicios sea todo un éxito.

Capacitar al personal. El manejo que haga el personal de estas herramientas será fundamental para alcanzar las metas. Acercarse a ellos y asegurarse que conozcan no sólo el manejo de las herramientas, sino también los objetivos de la empresa, ayudará a unificar la estrategia digital.

Medir los resultados. Las organizaciones deben monitorear sus acciones de manera constante y comunicarlas con sus colaboradores y empresas de soporte digital, así todos tendrán un panorama sobre las posibles mejoras o ajustes que requiera la estrategia.

No conformarse. La tecnología y el mundo están cambiando constantemente, por lo que si una empresa quiere sobresalir debe conocer las nuevas tendencias y estar preparada para cualquier crisis, por ello es importante seguir buscando otras formas de innovar y perfeccionar los procesos para estar siempre a la cabeza de la industria.